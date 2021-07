congstar Sommeraktion: Ersparnisse bei congstar Fair Flat und Homespot 200

Mehr Daten für die Allnet Flat M und L, Disney+ drei Monate ohne Aufpreis

Köln, 08.07.2021. Der Kölner Mobilfunkanbieter congstar startet in seine umfangreiche Sommeraktion und bietet ab heute bis zum 2. September 2021 für die congstar Fair Flat, die Allnet Flat Tarife M und L sowie für den congstar Homespot attraktive Vorzüge an. Zudem gibt es die beliebte Disney+ Option bei Buchung bis zum 15. September 2021 drei Monate ohne Aufpreis.

congstar Fair Flat mit 50 Euro Ersparnis

Im Rahmen der Aktion können Neukunden der congstar Fair Flat bei Online-Buchung 50 Euro sparen, die als einmalige Gutschrift mit dem Bereitstellungspreis und dem monatlichen Grundpreis verrechnet werden. Die congstar Fair Flat wurde erst Anfang Juli optimiert – und beinhaltet jetzt noch mehr Datenvolumen pro Stufe. Der Vorteil: Kunden müssen nur die Datenstufe bezahlen, die tatsächlich erreicht wird.

Die neue congstar Fair Flat: nur die Daten bezahlen, die verbraucht werden

-5 GB im LTE-Netz mit max. 25 Mbit/s inkl. Allnet- und SMS-Flat für 15 Euro im Monat

-8 GB im LTE-Netz mit max. 25 Mbit/s inkl. Allnet- und SMS-Flat für 20 Euro im Monat

-12 GB im LTE-Netz mit max. 25 Mbit/s inkl. Allnet- und SMS-Flat für 25 Euro im Monat

-18 GB im LTE-Netz mit max. 25 Mbit/s inkl. Allnet- und SMS-Flat für 30 Euro im Monat

Mehr Daten für die congstar Allnet Flat L und die Allnet Flat M

Bei den congstar Postpaid Tarifen Allnet Flat M und Allnet Flat L profitieren Kunden im Rahmen der Sommeraktion von mehr Datenvolumen. Die congstar Allnet Flat M ist bei Online-Buchung ab dem 8. Juli mit 15 GB monatlichem Datenvolumen (statt 10 GB) inkl. LTE 25 für 22 Euro pro Monat erhältlich. Bei der congstar Allnet Flat L erhalten Kunden bei Online-Buchung 25 GB (statt 15 GB) inkl. LTE 25 für 30 Euro pro Monat. Im Handel ist die Sommeraktion für die congstar Allnet Flat M bereits am 1. Juli gestartet und endet am 31. August. Hier wird die Allnet Flat M von 6 GB auf 10 GB Datenvolumen aufgewertet.

congstar Homespot: 200 GB mit LTE 50 für 40 Euro pro Monat

Auch beim congstar Homespot können Kunden sparen: Statt 55 Euro pro Monat gibt es den congstar Homespot mit 200 GB und LTE 50 im Rahmen der Sommeraktion für 40 Euro pro Monat. Dieses Angebot gilt sowohl für die monatlich kündbare Flex-Variante als auch für Laufzeit-Variante. Mehr Infos zum congstar Homespot gibt es online unter www.congstar.de/festnetz-internet/congstar-homespot-im-vergleich

Bonus: Disney+ für drei Monate ohne Aufpreis

Ein weiteres Highlight der Sommeraktion ist der Rabatt auf die congstar Video-Option – Disney+, mit der brandneue und exklusive Serien und Filme von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic und Star ganz einfach auf dem Endgerät gestreamt werden können. Kunden, die die monatlich kündbare Disney+ Option im Zeitraum vom 8. Juli bis zum 15. September zu ihrem Tarif hinzubuchen, erhalten die ersten drei Monate ohne Aufpreis dazu. Regulär kostet die Disney+ Option bei congstar 8 Euro pro Monat (statt 8,99 Euro).

Mehr Informationen zu den Angeboten der congstar Sommeraktion gibt es online unter www.congstar.de

Der Kölner Telekommunikationsanbieter congstar bietet Mobilfunk-Produkte im Prepaid- und Postpaid-Bereich sowie DSL- und VDSL-Komplettanschlüsse an. Seinen Unternehmenserfolg seit dem Marktstart im Jahr 2007 verdankt congstar der Kombination aus hervorragender D-Netz-Qualität, günstigen Preisen und flexiblen Vertragslaufzeiten. Davon profitieren mittlerweile mehr als 5 Millionen Kunden. congstar Produkte und Services werden regelmäßig ausgezeichnet. Im November 2020 erhielt congstar das Handelsblatt-Qualitätssiegel “Marke des Jahres 2020” in der Kategorie Mobilfunk und Telekommunikation. Focus Money verlieh congstar in den Jahren 2012 bis 2021 das Siegel “Fairster Mobilfunkanbieter”. Die Leser von Europas führender Fachzeitschrift für Telekommunikation connect wählten congstar 2021 bereits zum zehnten Mal in der Kategorie “Mobilfunkanbieter” auf den ersten Platz. congstar Produkte können über www.congstar.de oder die Bestell-Hotline unter 0221 79700700 (Montag bis Samstag von 08:00 Uhr bis 22:00 Uhr, Sonntag von 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr) sowie bei ausgewählten Handelspartnern bestellt werden. congstar ist seit 2012 Mobilfunkpartner der REWE Group und technischer Leistungserbringer von ja! mobil und Penny Mobil. Seit Juli 2014 ist congstar bereits zum zweiten Mal Hauptsponsor des FC St. Pauli. Im Dezember 2020 wurde congstar durch die Bertelsmann Stiftung als besonders familienfreundlicher Arbeitgeber zertifiziert. Laut dem international tätigen Forschungs- und Beratungsinstitut Great Place to Work® zählte congstar bereits mehrfach zu Deutschlands besten Arbeitgebern.

Firmenkontakt

congstar GmbH

Timo Wakulat

Bayenwerft 12-14

50678 Köln

+49 (0) 211 / 960 817 – 82

congstar@navos.eu

https://www.congstar.de

Pressekontakt

navos Public Dialogue Consultants GmbH

Olaf Strubelt

Volmerswerther Str. 41

40221 Düsseldorf

+49 (0) 211 / 960 817 – 82

congstar@navos.eu

http://www.congstar.de/presse