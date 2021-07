congstar startet “Created – das congstar Magazin”

Im Fokus der neuen Plattform: Technologie, Urban Lifestyle und Entertainment

Köln, 12.07.2021. Der Kölner Mobilfunkanbieter congstar ist mit einer eigenen, digitalen Content-Plattform gestartet: Created – das congstar Magazin. Im Mittelpunkt der Plattform, die seit Mai 2021 online ist und sukzessive erweitert wird, stehen News, Hacks und Trends für den mobilen Lifestyle. Das Ziel: Trends erkennen und vorantreiben. Dafür ist die Plattform inhaltlich in drei Themenbereiche aufgeteilt: Technologie, Urban Lifestyle und Entertainment. Die Autoren der Beiträge sind neben der congstar Redaktion auch bekannte Social Media Creatoren wie Bele Marie und Malina Florentine.

Trends erkennen und vorantreiben

In der Rubrik “Technologie” werden Beiträge und Updates zu verschiedenen digitalen Gadgets und Neuigkeiten aus dem Bereich Mobilfunk, Apps und Smartphones vorgestellt und erklärt – beispielsweise, wie die Gesichtserkennung (Face ID) funktioniert und wie Nachhaltigkeit und Smartphones zusammenpassen. Der Themenbereich “Urban Lifestyle” beinhaltet Artikel und Erfahrungsberichte, die sich vor allem mit Mode, aktuellen Trends und dem Stadtleben auseinandersetzen. Zudem wird bespielsweise erklärt, wie man an begehrte Sneaker Modelle kommt und wie intelligent smarte Kleidung ist. Ob sich unser Bedarf an Entertainment verändert und wie sich der Streaming-Markt entwickelt, wird in der Rubrik “Entertainment” aus verschiedenen Perspektiven thematisiert. Hierbei wird auch die Rolle des Kinos in Post-Corona-Zeiten besprochen – und welchen Einfluss Disneys Cruella als Antiheldin heute hätte.

Mehr Informationen und alle aktuellen Beiträge gibt es online unter created.congstar.de.

Der Kölner Telekommunikationsanbieter congstar bietet Mobilfunk-Produkte im Prepaid- und Postpaid-Bereich sowie DSL- und VDSL-Komplettanschlüsse an. Seinen Unternehmenserfolg seit dem Marktstart im Jahr 2007 verdankt congstar der Kombination aus hervorragender D-Netz-Qualität, günstigen Preisen und flexiblen Vertragslaufzeiten. Davon profitieren mittlerweile mehr als 5 Millionen Kunden. congstar Produkte und Services werden regelmäßig ausgezeichnet. Im November 2020 erhielt congstar das Handelsblatt-Qualitätssiegel “Marke des Jahres 2020” in der Kategorie Mobilfunk und Telekommunikation. Focus Money verlieh congstar in den Jahren 2012 bis 2021 das Siegel “Fairster Mobilfunkanbieter”. Die Leser von Europas führender Fachzeitschrift für Telekommunikation connect wählten congstar 2021 bereits zum zehnten Mal in der Kategorie “Mobilfunkanbieter” auf den ersten Platz. congstar Produkte können über www.congstar.de oder die Bestell-Hotline unter 0221 79700700 (Montag bis Samstag von 08:00 Uhr bis 22:00 Uhr, Sonntag von 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr) sowie bei ausgewählten Handelspartnern bestellt werden. congstar ist seit 2012 Mobilfunkpartner der REWE Group und technischer Leistungserbringer von ja! mobil und Penny Mobil. Seit Juli 2014 ist congstar bereits zum zweiten Mal Hauptsponsor des FC St. Pauli. Im Dezember 2020 wurde congstar durch die Bertelsmann Stiftung als besonders familienfreundlicher Arbeitgeber zertifiziert. Laut dem international tätigen Forschungs- und Beratungsinstitut Great Place to Work® zählte congstar bereits mehrfach zu Deutschlands besten Arbeitgebern.

