connect launcht innovativen KI-Infotainment-Agenten

Die Kombination aus künstlicher Intelligenz mit redaktionellen Inhalten führt zu einem interaktiven Nutzererlebnis.

München, 1. Oktober 2025 – Mit der Einführung des neuen KI-Infotainment-Agenten bietet die Medienmarke connect ab sofort ein interaktives, digitales Nutzererlebnis. Der neue KI-Assistent von connect liefert Nutzern in kürzester Zeit personaliserte Antworten zu den spannendsten Technik-News, Tests und Trends aus der connect-Redaktion – individuell und auf den Punkt gebracht.

„Ich bin ein hilfreicher, professioneller und kompetenter KI-Assistent, der auf aktuelle Technikthemen spezialisiert ist. Mein Ziel ist es, komplexe Informationen verständlich und knapp zu vermitteln, damit du zu deinen individuellen Fragen schnell die wichtigsten Fakten bekommst. Quasi dein digitaler Technik-Butler!“ – so stellt sich der interaktive KI-Guide auf connect.de vor.

Per Chat-Eingabe können Nutzer beispielsweise nach Geräten, Marken oder Themen fragen. Der KI-Agent kontextualisiert die Fragen, gibt in Echtzeit eine kurze Antwort mit den wichtigsten Fakten, ergänzt diese um Relevanzfragen und Empfehlungen und schlägt passende Artikel vor. Die Basis bilden die fundierten Testberichte, Produktvergleiche und Analysen der connect-Redaktion. Der interaktive KI-Guide wurde mit der Technologie von PAISTRY TECHNOLOGIES entwickelt, ein auf KI-gestützte Interaktions- und Monetarisierungslösungen spezialisiertes Unternehmen.

„Mit unserem neuen KI-Agenten verbinden wir das Beste aus zwei Welten: die Innovationskraft künstlicher Intelligenz und die journalistische Qualität. Das Ergebnis: mehr Interaktion, längere Verweildauer unserer Nutzer und eine völlig neue Form von KI-gestütztem Infotainment. Wir bieten damit nicht nur eine verbesserte User Experience sondern zudem auch komplett neue KI-basierte Monetarisierungsprodukte“, sagt Axel Mattis, Director Digital Marketing von WEKA Media Publishing.

„Unsere Plattform verwandelt Inhalte und Daten in kontextuelle Dialoge und interaktive Erlebnisse mit multimedialen Inhalten. So können Publisher wie connect den direkten Draht zu ihren Zielgruppen sichern – und das bei voller Datenhoheit“, sagt Alen Nazarian, CEO von PAISTRY TECHNOLOGIES.

Der neue connect KI-Infotainment-Agent steht ab sofort auf connect.de zur Verfügung. Er wird kontinuierlich weiterentwickelt, um Nutzern die bestmögliche Unterstützung bei Fragen rund um Telekommunikation und digitale Technologien zu bieten.

TECHNIK. TRENDS. FASZINATION.

Diesem Motto hat sich die WEKA Media Publishing GmbH (WMP) verschrieben. Mit ihrer Premium-Medienmarke connect als Herzstück, zu deren Familie auch die Brands connect conference, connect professional und connect living gehören, begleitet sie die Leser durch aufregende Technikwelten. Sowohl Print als auch Digital sind hohe redaktionelle Kompetenz und objektive Produkttests im eigenen Testlabor steter Anspruch. Nicht zuletzt deswegen gehört WMP zu Deutschlands größten Medienhäusern im Techniksektor und bietet darüber hinaus ein in der Medienlandschaft einzigartiges Testlabor für kompetente und unabhängige Testdienstleistungen.

Weitere Infos unter www.weka-media-publishing.de

Über PAISTRY TECHNOLOGIES

PAISTRY TECHNOLOGIES ist ein auf KI-gestützte, multimodale Interaktionslösungen spezialisiertes Technologieunternehmen. Die Plattform verwandelt Inhalte, Produktdaten und Markenbotschaften in kontextuelle Gespräche – über Text, Bild, Video und Sprache. Mit intelligenten Agenten für Infotainment, Beratung und Markenkommunikation ermöglicht PAISTRY personalisierte Nutzererlebnisse, höhere Interaktionen und neue Monetarisierungsmodelle – bei voller Datenhoheit für Publisher und Marken.

Firmenkontakt

WEKA Media Publishing GmbH

Axel Mattis

Richard-Reitzner-Allee 2

85540 Haar bei München

+49 152 55229005



http://www.weka-media-publishing.de

Pressekontakt

CREAM COMMUNICATION

Bettina Leutner

Schauenburgerstraße 37

20095 Hamburg

040 401 131 010



http://www.cream-communication.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.