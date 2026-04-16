connect professional-Leserwahl „ITK-Produkt des Jahres 2026“: STARFACE erneut doppelt nominiert

Das renommierte ITK-Fachmagazin connect professional hat bei der diesjährigen Leserwahl „ITK-Produkt des Jahres 2026“ gleich zwei Lösungen von STARFACE nominiert. Das Voting startet am 14. April auf www.connect-professional.de

Karlsruhe, 14. April 2026. Die Expertenjury des ITK-Fachmagazins connect professional hat gleich zwei UCC-Lösungen von STARFACE für die Endrunde der Leserwahl zum „ITK-Produkt des Jahres 2026“ nominiert. Der Karlsruher UCC-Hersteller tritt mit der UCC-Appliance STARFACE Compact in der Kategorie „TK-Anlagen“ und mit STARFACE 10 in der Kategorie „Cloud-Telefonie“ an. Ab dem 14. April sind die Leser aufgerufen, auf www.connect-professional.de für ihre Favoriten abzustimmen.

„Die Leserwahl der connect professional ist seit fast 20 Jahren eines der wichtigsten Stimmungsbarometer der ITK-Branche – und zeigt jedes Jahr aufs Neue, welche Lösungen sich draußen im Markt und bei den Anwendern wirklich bewährt haben“, erklärt Christoph Scheuermann, Geschäftsführer Produktmanagement, Marketing und Operations von STARFACE. „Dass wir auch 2026 wieder mit zwei Lösungen nominiert sind, freut uns riesig. Jetzt hoffen wir auf die Unterstützung unserer großartigen Community. Wenn uns die Partner und Kunden wieder den Rücken stärken, schaffen wir es hoffentlich auch diesmal wieder auf das Siegertreppchen.“

Die folgenden Produkte von STARFACE stehen 2026 zur Wahl:

– Kategorie TK-Anlagen: STARFACE Compact

Die Plug&Play-Lösung STARFACE Compact bietet als schlüsselfertige UCC-Plattform ein breites Set leistungsstarker Enterprise-Features für kleine und mittelständische Unternehmen. Die Appliance ist für bis zu 20 User ausgelegt und vereint sämtliche Kommunikationskanäle komfortabel auf Desktop und Smartphone.

– Kategorie Cloud-Telefonie: STARFACE 10

STARFACE 10 bietet eine flexible, sichere und skalierbare UCC-Plattform aus der Cloud für Unternehmen jeder Größe. Die Lösung macht es Unternehmen leicht, moderne, hybride Kommunikationsszenarien ohne eigene Infrastruktur abzubilden, und wird DSGVO-konform in hochverfügbaren deutschen Rechenzentren betrieben. Highlight von STARFACE 10 ist ein Paket von KI-Services für KI-gestützte Telefonie und smarte Automatisierungen.

Die connect professional-Leserwahl 2026 im Überblick

2026 haben die Leser der connect professional bereits zum 18. Mal die Möglichkeit, ihre „ITK-Produkte des Jahres“ zu wählen. Jährlich beteiligen sich mehrere Tausend Leserinnen und Leser – das Voting gilt daher als eines der wichtigsten Stimmungsbarometer des deutschsprachigen B2B-ITK-Marktes. Gemeinsam mit einer Expertenjury hat die Fachredaktion auch 2026 wieder eine umfangreiche Shortlist mit 17 Kategorien zusammengestellt. Ab dem 14. April haben die Leser rund sieben Wochen Zeit, ihre Stimmen online abzugeben.

Weitere Informationen zu den nominierten Lösungen unter www.starface.com.

Über STARFACE

Die STARFACE GmbH ist ein dynamisch wachsendes Technologieunternehmen mit Sitz in Karlsruhe. 2005 gegründet, gilt der Hersteller von UCC-Plattformen und IP-Kommunikationslösungen als innovativer Trendsetter im Markt. Im Mittelpunkt des Produktportfolios stehen die als Cloud-Service, Hardware-Appliance und virtuelle VM-Edition verfügbaren STARFACE Telefonanlagen für Unternehmen jeder Größe. Die vielfach preisgekrönten Systeme werden über qualifizierte Partner vertrieben.

STARFACE wird in Deutschland entwickelt und produziert und lässt sich als offene, zukunftssichere UCC-Plattform mit zahlreichen CRM- und Business-Anwendungen verknüpfen. Sie unterstützt alle gängigen Technologien und Standards und ermöglicht über offene Schnittstellen die Einbindung von iOS- und Android-basierten Mobiltelefonen sowie Windows- und Mac-Rechnern in die Kommunikationsstruktur von Unternehmen.

Die STARFACE GmbH gehört seit Februar 2025 zur Gamma Communications Group PLC – einem führenden Anbieter von Unified Communications as a Service (UCaaS) für Geschäftskunden in Großbritannien, den Niederlanden, Spanien und Deutschland. Seit Januar 2026 werden die STARFACE Produkte und Lösungen über die Partner der Vertriebsgesellschaft Gamma Sales ( www.gammacommunications.de) vertrieben.

Kontakt

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