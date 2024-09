connect professional wird Teil der connect-Familie

Eine der führenden Medienmarken im Bereich Business IT und

Telekommunikation komplettiert das ITK-Angebot von WEKA Media Publishing.

München, 26. September 2024 – Die Medienmarke connect professional wird zum 01.10.2024

in das Portfolio von WEKA Media Publishing integriert. Mit diesem strategischen Schritt

entsteht ein einzigartiges Kompetenzcluster, das die Position der WEKA-Gruppe im Bereich

der Informations- und Kommunikationstechnologie (ITK) weiter stärkt. WEKA Media Publishing

ist bekannt für seine seit über 30 Jahren im Consumermarkt etablierte Premium-Medienmarke

connect, zu deren Familie auch connect conference und connect living gehören. Die

Integration von connect professional komplettiert das ITK-Angebot um den Business-Bereich.

„Mit der Intergration von connect professional in WEKA Media Publishing bündeln wir unsere

Kompetenzen innerhalb der WEKA-Gruppe weiter“, erklärt Dirk Waasen, Verlagsleiter WEKA

Media Publishing. „Diese Entscheidung ermöglicht es uns, Synergien zu nutzen und unseren

Lesern und Partnern einen noch größeren Mehrwert zu bieten.“

connect professional gehörte bisher zum Portfolio von WEKA Fachmedien und richtet sich als

eine der führenden Medienmarken im Bereich Business IT und Telekommunikation an ein

breites Spektrum von Entscheidungsträgern in der ITK-Branche – darunter CEOs, CIOs sowie

IT- und Channel-Verantwortliche verschiedener Sektoren. Das durch die Integration

entstehende Kompetenzcluster umspannt die Bereiche business-to-business, business-topartner

und business-to-consumer im ITK-Bereich. Dieses Cluster ermöglicht eine

ganzheitliche Betrachtung des Marktes und bietet Lesern und Partnern einen

unvergleichlichen Mehrwert. Das etablierte Team der connect professional bleibt, damit auch

alle Ansprechpartner in Redaktion und Sales.

WEKA Fachmedien ist weiterhin führender Anbieter von Fachinformationen im Bereich

Electronics und wird sich auf die Stärkung und den Ausbau seiner Kernkompetenzen in dieser

Branche konzentrieren. Der Übergang von connect professional zu WEKA Media Publishing

ist ein weiterer Schritt in der Optimierung des Markenportfolios der WEKA-Gruppe. Er

unterstreicht das Engagement des Medienhauses, seinen Lesern und Partnern stets aktuelle

und relevante Informationen aus der Technikwelt kompetent und zielgruppengerecht zu liefern

– bei ganzheitlicher Betrachtung des Marktes.

TECHNIK. TRENDS. FASZINATION.

Diesem Motto hat sich die WEKA Media Publishing GmbH verschrieben. Mit ihrer Premium-Medienmarke connect als Herzstück, zu deren Familie auch die Brands connect conference, connect professional und connect living gehören, begleitet sie die Leser durch aufregende Technikwelten. Sowohl Print als auch Digital sind hohe redaktionelle Kompetenz und objektive Produkttests im eigenen Testlabor steter Anspruch. Nicht zuletzt deswegen gehört die WEKA Media Publishing GmbH zu Deutschlands größten Medienhäusern im Techniksektor und bietet darüber hinaus ein in der Medienlandschaft einzigartiges Testlabor für kompetente und unabhängige Testdienstleistungen.

Firmenkontakt

WEKA Media Publishing GmbH

Thomas Richter

Richard-Reitzer-Allee 2

85540 Haar bei München

+49 152 5522 9028



http://www.weka-media-publishing.de

Pressekontakt

CREAM COMMUNICATION

Anne Bettina Leutner

Schauenburgerstraße 37

20095 Hamburg

+49 40 40 113 10 10



https://www.cream-communication.com