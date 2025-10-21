connect testet Mobilfunk-Shops in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Telekom gewinnt in Deutschland, A1 in Österreich und Swisscom in der Schweiz; insgesamt gibt es einmal „überragend“ für die Telekom, achtmal „sehr gut“ und einmal „gut“.

München, 21. Oktober 2025. In seinem Mobilfunk-Shop-Test hat connect erneut den Service in Mobilfunk-Shops getestet: Dazu besuchten und analysierten 109 Tester insgesamt 356 Mobilfunk-Shops in verschiedenen Städten in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Alle Shops wurden unter zwei verschiedenen Bedingungen aufgesucht: Im ersten Fall traten connect-Mitarbeiter als Normalnutzer auf, mit etwa 50 GB Datenverbrauch pro Monat. Im zweiten Fall traten sie als Wenignutzer auf, mit knapp 10 GB Datenverbrauch pro Monat. Bewertet wurden: Ausstattung/Atmosphäre (50 Punkte), Auftreten des Mitarbeiters (50 Punkte), Tarifberatung (175 Punkte), Geräteberatung (100 Punkte) sowie Diensteberatung (125 Punkte).

Ergebnis Mobilfunk-Shoptest 2025 in Deutschland

Die Telekom überzeugt erneut auf allen Ebenen und erhält 482 von 500 Punkten und die Gesamtnote „überragend“ – eine Steigerung um 29 Punkte im Vergleich zum Vorjahresergebnis. Vodafone gelingt der Sprung auf den zweiten Platz. Der Anbieter erreicht 460 Punkte und das Urteil „sehr gut“. Auf Platz drei folgt Telefonica O2 mit 433 Punkten und ebenfalls der Note „sehr gut“. Freenet erreicht mit 397 Punkten das Urteil „gut“ und den vierten Platz.

Ergebnis Mobilfunk-Shoptest 2025 in Österreich

A1 bleibt die Nummer 1 in Österreich und erhält 437 von 500 Punkten sowie die Note „sehr gut“. Drei kommt auf Platz zwei mit 431 Punkten und ebenfalls dem Urteil „sehr gut“. Magenta erreicht Platz drei mit 430 Punkten und dem Urteil „sehr gut“. Der Anbieter steigert damit sein Gesamtergebnis um 22 Punkte.

Ergebnis Mobilfunk-Shoptest 2025 in der Schweiz

Swisscom geht mit 461 von 500 Punkten und dem Urteil „sehr gut“ erneut als Testsieger über die Ziellinie. Sunrise behauptet sich auf dem zweiten Platz mit 451 Punkten und dem Testurteil „sehr gut“. Damit erzielt Sunrise einen Zuwachs von 15 Punkten im Vergleich zum Vorjahr. Salt erreicht mit 431 Punkten erneut Platz drei und verbessert sich um 13 Punkte von „gut“ auf „sehr gut“.

TECHNIK. TRENDS. FASZINATION.

Diesem Motto hat sich die WEKA Media Publishing GmbH (WMP) verschrieben. Mit ihrer Premium-Medienmarke connect als Herzstück, zu deren Familie auch die Brands connect conference, connect professional und connect living gehören, begleitet sie die Leser durch aufregende Technikwelten. Sowohl Print als auch Digital sind hohe redaktionelle Kompetenz und objektive Produkttests im eigenen Testlabor steter Anspruch. Nicht zuletzt deswegen gehört WMP zu Deutschlands größten Medienhäusern im Techniksektor und bietet darüber hinaus ein in der Medienlandschaft einzigartiges Testlabor für kompetente und unabhängige Testdienstleistungen.

Weitere Infos unter www.weka-media-publishing.de

