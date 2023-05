Connections matter – Quanos Connect 2023 mit 800 Teilnehmern

Das Fach-Event von Quanos wird immer größer

Auch dieses Jahr eröffnete Quanos, Hersteller von Software-Produkten für After-Sales, Service und Technische Dokumentation, sein Fach-Event rund um das eigene Produktportfolio sowie die Technische Kommunikation im Allgemeinen. Das umfangreiche Programm der Quanos Connect erstreckte sich über drei Stockwerke des NCC Ost in Nürnberg. Die über 80 Sessions teilten sich auf sieben Räume auf und beinhalteten neben Vorträgen auch interaktive Lean Coffee Sessions, Interviews und Live-Podcasts.

Das Motto der Quanos Connect 2023 lautete Connections matter, was durch Partnerstände, eine Verlosung und die Abendveranstaltung unterstrichen wurde. Inhaltlich steht dieses Motto ganz im Zeichen des neuesten Produkts der Quanos Group: Der Quanos Infotwin vereint Informationen der Technischen Doku mit denen aus After Sales und Service, um Usern eine zentrale Stelle zu bieten, an der diese Informationen zu finden sind. Darüber hinaus sind diese Inhalte vernetzt und werden je nach Kontext nutzerfreundlich miteinander vereint. In mehreren Vorträgen wurden die Spezialfunktionen für Fachkräfte im Service, inkl. Shop-Integrationen vorgestellt. Neben dem InfoTwin gab es auch zahlreiche Neuigkeiten und Vorträge rund um ST4 und SIS.one.

ST4 Web Author und Smart Extensions

Auf Seiten ST4 geht es mit großen Sprüngen immer weiter in Richtung Cloud und im ST4 Web Author wird das deutlich. Bereits letztes Jahr mit Wireframes angekündigt, sah das Publikum der Quanos Connect nun den aktuellen Entwicklungsstand sowie die weiteren Pläne für das Tool, das Redaktionssysteme in der Technischen Redaktion komplett umdenkt.

Auch für den ST4 Desktop Client wurden die neuesten Entwicklungen aus dem Hause Quanos vorgestellt: Die ST4 Smart Extensions. Diese Mikro-Erweiterungen für die Standardversion von ST4 bieten die Möglichkeit, ganz spezifische Aufgaben in ST4 abzubilden, die sonst nur händisch oder mit Workflows umsetzbar wären.

Effizienz für Ersatzteile und 3D eShops

Mit Quanos SIS.one im Programm kamen auch die Spezialanforderungen aus After-Sales und Service nicht zu kurz: Der Mehrwert für Service-Teams wurde in einem Vortrag besonders herausgearbeitet und Quanos-Kunde Aebi Schmidt stellt vor, wie sie im Service-Informationssystem von Quanos einen 3D eShop umsetzen möchten.

Gebündeltes Fachwissen in Nürnberg

Mit 28 Partnerständen* waren zahlreiche Größen der Branche im Haus und konnten neben Quanos in zahlreichen Fachvorträgen ihr Wissen teilen. Abgeschlossen wurde die Veranstaltung durch die pointierte Keynote Kill dein Kaninchen von Ralf Schmitt, die das gesamte Publikum lachend und nachdenklich zurück in den Alltag entließ.

„Die Quanos Connect vereint nicht nur uns mit unserer Kundschaft – Es sind zwei aufregende Tage, an denen Technische Doku, After-Sales und Service aufeinandertreffen und zusammenwachsen. Dass diese Welten auch im Quanos InfoTwin zusammenwachsen, ist kein Zufall: Um Produktinformationen für Anwenderinnen und Anwender zu bündeln, sind Unternehmen herausgefordert, die eigenen Fachabteilungen zu vernetzen. Genau diese Entwicklung mitzuerleben und zu fördern ist das Ziel der Quanos Connect“, sagt Nikolaus Scholz, CEO der Quanos Gruppe.

Die nächste Quanos Connect findet am 14. + 15. Mai 2024 statt.

*Folgende Partnerfirmen waren auf der Quanos Connect vertreten: across, Arineo, Carstens + Partner, CCS, CINTEG AG, COMLOGOS, congree, doctima, DOGREL, DOKUSCHMIEDE, DOKUWERK, Dr. Rieland Technische Dokumentation GmbH, eDok, elunic, FDI, KALEIDOSCOPE CONGRAM, KISTERS kontron, kothes, LATTICE TECHNOLOGY, oneword., PANTOPIX, plusmeta, RWS Trados, SL innovativ, T3, Transline, TXTOMEDIA

Quanos – das ist der Zusammenschluss von Software-Experten, die einzigartige Software-Produkte und Lösungen für After-Sales, Service und Technische Dokumentation entwickeln. Weltweit vertrauen mehr als 1.000 Unternehmen auf die innovative, erfolgreiche und nachhaltige Technologie von Quanos.

Unsere Leidenschaft für Smart Information motiviert täglich 300 Mitarbeiter in der Software-Entwicklung und in Projekten. Seit mehr als 25 Jahren entstehen so innovative, erfolgreiche und nachhaltige Lösungen. Getreu unseres Leitsatzes „Passion for smart information“ leben wir Tag für Tag unsere Mission: Wir helfen Menschen, Maschinen besser zu verstehen.

Menschen im Service und After Sales benötigen je nach Situation und Anwendungsfall spezifisch aufbereitete Informationen für die jeweilige Maschine, die Anlage oder das Gerät, vor dem sie sich befinden. Die Daten, die dafür notwendig sind, kommen aus unterschiedlichen Quell-Systemen (u.a. ERP, PLM, CRM, CCMS). Für die Technische Dokumentation bieten wir das XML-Redaktionssystem SCHEMA ST4, das als Standard-Ausstattung in vielen modernen Technischen Redaktion gilt. Die cloudbasierte Lösung Quanos InfoTwin ermöglicht es, verteilte Informationen zu einem digitalen Zwilling zusammenzuführen und somit produkt- und situationsspezifisches Wissen in Technischer Dokumentation, Aftersales und Service zu bündeln. Alternativ greifen Kunden hierfür auf die bewährte on-premise Lösung Quanos SIS.one zurück.

Unsere Kunden sind Hersteller und Betreiber von Maschinen und Anlagen, die in After-Sales, Service und in der Technischen Dokumentation smarte Informationen rund um ihre Produkte aufbereiten und bereitstellen. Unternehmen aus der Fertigungsindustrie, der Informationstechnologie und der Nahrungsmittelindustrie profitieren dabei von smarten Informationen genauso wie Unternehmen in der Automobil und Zulieferindustrie, der Medizintechnik, der Softwareindustrie und anderen Branchen. Mit unseren Software-Lösungen bieten wir essenzielle Werkzeuge für all diese Zielgruppen. Auf Quanos setzen Unternehmen wie ABB, Agilent, Andritz, Atlas Copco, Bentley, Bombardier, Bosch, Carl Zeiss, Caterpillar, Daikin, Datev, Dethleffs, Doppelmayr, Geberit, Haribo, Kaba, Kärcher, Konica Minolta, KSB, Liebherr, MAN, Mercedes Benz, Miele, Österreichische Bundesbahnen, Philips, Porsche, Schaeffler Gruppe, SEW Eurodrive, Siemens, Skoda, SMA, Stadler, Toyota, TüV, Voith, Weleda, Wincor Nixdorf u.v.a.

