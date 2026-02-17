consellting.ai setzt neuen Standard im Lösungsvertrieb

ADM Institut entwickelt KI-Coach der Vertriebsteams 24/7 begleitet – nicht als Chatbot, sondern als geführtes Entwicklungs- und Trainingssystem mit ADM-Onboarding.

Viele Unternehmen stehen im Vertrieb von Lösungen unter Druck – und das nicht erst seit gestern. Kunden informieren sich längst selbst, Produkte sind erklärungsbedürftig, Entscheidungsprozesse werden komplexer. Gleichzeitig sollen Vertriebsteams schneller liefern, präziser beraten und trotz knapper Ressourcen verlässlich wachsen. In vielen Unternehmen bleibt dafür nur ein Ausweg: Trainings. Doch die Wirkung ist häufig überschaubar. Was am Seminarende gut klingt, verliert im Alltag schnell an Kraft.

Mit consellting.ai will das ADM Institut diese Lücke schließen – und bringt einen Ansatz auf den Markt, der klassische Weiterbildung nicht ersetzt, aber in der Praxis erstmals konsequent verlängert: ein KI-gestützter Coach, der Mitarbeitende im Lösungsvertrieb rund um die Uhr begleitet. Nicht „noch ein Chatbot“, sondern geführte Entwicklung

Der entscheidende Unterschied: consellting.ai ist nicht dafür gedacht, auf Zuruf Textbausteine zu liefern. Während generische KI-Tools häufig reaktiv bleiben („Gib mir eine Metapher …“), setzt consellting.ai auf geführte Entwicklung: Nutzer werden Schritt für Schritt durch Denk-, Gesprächs- und Entscheidungsprozesse im Lösungsvertrieb geführt. Mit Trainingsimpulsen, Reflexionsfragen, strukturierten Leitfäden – und einem Anspruch, der aus der Praxis der ADM Coaches stammt.

„Es geht nicht um Information. Es geht um Entwicklung“, heißt es aus dem Umfeld des Projekts. Genau das ist der Kern: konsellting.ai soll Vertriebsmitarbeitende im Moment der Anwendung unterstützen – vor Kundenterminen, nach schwierigen Gesprächen, in Vorbereitung auf Pitches, bei Argumentationsaufbau oder bei der Klärung von Nutzenlogik und Gesprächsführung.

Damit das System im Unternehmen nicht als „Tool von vielen“ endet, wird die Einführung als Integrationsprozess verstanden. Das ADM Institut begleitet die Umsetzung mit einem strukturierten Onboarding, Rollenlogik, Lernpfaden und Transferformaten – damit die Nutzung zur Routine wird, statt eine einmalige Neugier zu bleiben.

Denn KI kann vieles – aber sie wirkt nur nachhaltig, wenn Unternehmen drei Dinge mitbringen:

ein gemeinsames Verständnis von Lösungsvertrieb,

Bereitschaft zur Lernroutine,

Führung, die Entwicklung als Prozess organisiert.

Effekte: schnelleres Wachstum, bessere Gespräche, stabilere Leistung

Die erwartbaren Effekte sind betriebswirtschaftlich interessant: Wenn Gesprächsqualität steigt, verkürzt sich typischerweise die Zeit bis zur Entscheidung, Einwände werden sauberer bearbeitet, neue Mitarbeitende lernen schneller – und Kundenerlebnisse werden konsistenter.

Für Unternehmen bedeutet das: Weniger Streuverlust durch punktuelle Trainings – mehr Wirkung im Alltag.

Für Mitarbeitende: Sicherheit, bessere Struktur, professionelleres Auftreten.

Für Kunden: echte Beratung statt Funktionsverkauf.

consellting.ai ist als skalierbares Modell gedacht. Unternehmen buchen Lizenzen für Teams und kombinieren diese mit Onboarding und optionalen Transferformaten (z. B. Workshop oder Demo-Phase). Die Refinanzierung entsteht nicht über „nice to have“, sondern über messbare Hebel: höhere Abschlussquoten, stabilere Pipeline, geringerer Einarbeitungsaufwand und deutlich weniger Reibungsverluste im Vertriebsalltag.

Eine Demo sowie Workshop-Termine zur Live-Erprobung sind ab sofort verfügbar. Unternehmen können consellting.ai im Kontext ihrer realen Vertriebsprozesse kennenlernen – mit begleitender Einordnung durch ADM.

