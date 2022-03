Consist gemeinsam mit Tanium auf SecIT

Consist Software Solutions GmbH und Tanium Inc. mit gemeinsamem Messestand und Vortrag präsent auf SecIT by Heise in 2022

Kiel – Endlich wieder in Präsenz – nach einer virtuellen Zwischenphase startet die anerkannte Fachmesse von Heise nun wieder am altbekannten Ort, in der Eilenriedehalle des Congress Centrums von Hannover. Consist freut sich, erstmals gemeinsam mit seinem Technologiepartner Tanium, dort wieder in persona teilnehmen zu können. Der diesjährige Messeauftritt von Consist steht ganz unter dem Motto „Next Generation SOC“ und widmet sich den gestiegenen Anforderungen an ein Security Operations Center angesichts aktueller Cyberbedrohungen, einhergehend mit stetig veränderten Compliance-Auflagen.

In diesem Kontext wird die Automatisierung von Sicherheitsprozessen zum entscheidenden Faktor, damit Security-Fachkräfte nicht in Überlastung versinken. Daher befasst sich der gemeinsame Vortrag von Consist und Tanium mit der vollständigen Automatisierung von ISMS-Prozessen, insbesondere dem Handling des Risikomanagements, Schwachstellenmanagements und digitaler Forensik in Echtzeit. Der Vortrag findet statt am 31.2.22, von 10:10 bis 10:30 Uhr auf Bühne 2 – mehr Informationen hierzu unter sec-it.heise.de/programm.

Consist Software Solutions ist Spezialist für Digitale Transformation, IT Security und Managed Services.

Das ganzheitliche Dienstleistungs- und Lösungsangebot umfasst:

IT-Beratung

Design von IT-Architekturen und IT-Landschaften

Konzeption, Entwicklung und Integration von individuellen IT-Lösungen

Betreuung von Anwendungen und Systemen (von Teilaufgaben bis hin zum kompletten Outsourcing)

Vertrieb von Software-Produkten

Fundiertes Know-how von modernsten bis hin zu Legacy-Technologien zeichnet die mehr als 200 Mitarbeiter von Consist aus.

Consist verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung am Markt und ist an den Standorten Kiel und Frankfurt präsent.

Kontakt

Consist Software Solutions GmbH

Petra Sauer-Wolfgramm

Christianspries 4

24159 Kiel

0431 3993-525

0431 3993-999

sauer-wolfgramm@consist.de

https://www.consist.de

Bildquelle: @Heise Medien