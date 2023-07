Consist-Team gewinnt namhaften Splunk-Award

Erster Platz beim „Boss of the SOC“ auf der .conf23

IT-Spezialist:innen der Consist Software Solutions GmbH gewinnen den „Boss of the SOC“-Award auf der diesjährigen .conf von Splunk in Las Vegas.

Kiel – Las Vegas – Mit großem Erfolg hat ein Expert:innen-Team der Consist Software Solutions GmbH am bekannten Wettbewerb „Boss of the SOC“ (kurz: BOTS) am 17. Juli 2023 auf der .conf23 teilgenommen und den begehrten ersten Platz erzielt. Die .conf ist die jährliche User Conference von Splunk und fand vom 17.-20. Juli 2023 in Las Vegas statt.

Beim BOTS lösen Security-Spezialist:innen aus aller Welt mit Hilfe von Splunk anspruchsvolle Herausforderungen zu aktuellen Bedrohungsszenarien. Auch der achte BOTS war als Capture-the-Flag-Wettbewerb im Jeopardy-Stil konzipiert. Hier traten die Teilnehmenden als Blue-Teams gegeneinander an und mussten eine Vielzahl an Fragen beantworten. Die diesjährige Aufgabe bestand darin, in die Rolle einer Sicherheitsanalystin zu schlüpfen, die ihre Organisation vor einer neuen APT (Advanced Persistent Threat)-Gruppe schützen sollte. Im Fokus standen neben APT u. a. thematische Schwerpunkte wie SOAR (Security Orchestration, Automation and Response) und Web App Attack. In dem neuen Web-App-Angriffsszenario galt es, Webanwendungsangriffen auf moderne Anwendungsarchitekturen erfolgreich zu begegnen.

In dem Wettbewerb punkteten die Consist-Expert:innen sowohl mit Geschwindigkeit als auch Genauigkeit und setzten sich gegen 129 weitere internationale Top-Teams durch.

Splunk-Consultants von Consist haben damit zum wiederholten Mal ihre Expertise unter Beweis gestellt: vordere Plätze bei allen Teilnahmen seit 2016, Gewinn des Boss of the SOC in 2017 und 2023.

Die Consist Software Solutions GmbH ist Spezialist für Digitale Transformation, IT Security und Managed Services.

Das ganzheitliche Dienstleistungs- und Lösungsangebot umfasst:

– IT-Beratung

– Design von IT-Architekturen und IT-Landschaften

– Konzeption, Entwicklung und Integration von individuellen IT-Lösungen

– Betreuung von Anwendungen und Systemen (Teilaufgaben bis komplettes Outsourcing)

– Vertrieb von Software-Produkten

Fundiertes Know-how von modernsten bis hin zu Legacy-Technologien zeichnet die mehr als 200 Beschäftigten von Consist aus. Consist verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung am Markt und ist an den Standorten Kiel und Frankfurt präsent.

