Containerservice für Abfallentsorgung

Entsorgung leicht gemacht mit Containern

Heutzutage ist der Transport von Stück- und von Schüttgut ohne den dazu passenden Container weder denkbar noch machbar. In der Abfallentsorgung beispielsweise kommt ein Sammel- und Transportcontainer zum Einsatz. Den mietet der private oder gewerbliche Kunde. Zum vereinbarten Termin wird der Container in der gewünschten Art und Größe bei ihm abgestellt. Der Kunde sammelt jegliches Abfallgut aus Haus und Garten oder von der Baustelle, das nicht von der regelmäßigen städtischen Müllabfuhr erfasst und abtransportiert wird. Beispiele sind: Gartenabfall, Sperrmüll, Beton, Bauschutt, Baumischabfall, Boden bzw. Erdaushub oder Holz. Alles wird in dem Container deponiert. Der wird zum Ende der Mietzeit wieder abgeholt. Der Auftrag beinhaltet darüber hinaus das sach- und fachgerechte Entsorgen nach den Vorgaben von Kreislaufwirtschaftsgesetz KrWG und Abfallwirtschafsgesetz AbfG.

Vielfältige Containerauswahl

Das Containerangebot ist in diverse Containerarten wie, Absetz- sowie in Abrollcontainer, aufgeteilt. Der Absetzcontainer wird mit einem Absetzer-Lkw transportiert und mit Ketten abgestellt beziehungsweise aufgezogen. Die werden bei den Abrollcontainern durch Rollen ersetzt. Das Fassungsvermögen reicht vom Kleincontainer für ein Volumen von bis zu 3 m³ bis hin zum Großcontainer für 40 m³. Dazwischen liegen gestaffelte Volumina von 5, 7, 10 oder 15 m³ und größer.

Containerservice in Ihrer Nähe

Mit der bundesweiten Onlineplattform containerdienst.cc ist sichergestellt, dass jeder Kunde über den Containerdienst für Deutschland mit wenigen Eingaben und Mausklicks den Wunschcontainer in seinem unmittelbaren räumlichen Einzugsgebiet buchen kann. Die einen müssen für ihre Baugrobreinigung dringend den Bauschutt entsorgen, während andere in den letzten Herbstwochen noch schnell den gesamten Gartenabfall entsorgen wollen. Eins wie das andere wird von denjenigen Containerdiensten angeboten und zuverlässig erledigt, die bei der Containerplattform buchbar sind. Dieses über das gesamte Bundesgebiet verteilte Netzwerk macht es möglich, für wirklich jeden Zweck und Einsatz den punktgenau passenden Container zur Verfügung zu stellen. In Ballungsgebieten wie der Rhein-Main-Region, in den Bundesländern Berlin/Brandenburg sowie im Ruhrgebiet ist Containerdienst.cc darüber hinaus mit eigenen Containern und Fahrzeugen präsent.

Von Bauschutt entsorgen bis zum Gartenabfall entsorgen

Unter dem Begriff “Abfall entsorgen” werden solch alltägliche Abfallarten wie Bauschutt, Baumischabfall und Beton, Gartenabfall und Sperrmüll sowie Erdaushub und Boden bis hin zu unbehandeltem Holz subsumiert. Lässt sich eine Abfallart wie anlässlich einer Hausauflösung oder einer Entrümpelung keiner dieser Kategorien zuordnen, dann wird ein individuelles Containerangebot gemacht. Bauschutt entsorgen und den Gartenabfall entsorgen werden auch deswegen besonders häufig auf der Plattform gebucht, weil diese Dienstleistungen sowohl von Privatkunden als auch von gewerblichen Auftraggebern viel genutzt werden. Im privaten, aber auch im kommunalen Garten- und Landschaftsbau kommt der Containerdienst das ganze Jahr hindurch zum Einsatz.

24h Containerservice mit Festpreisgarantie

Zu den Besonderheiten von containerdienst.cc gehören der 24h Service sowie die Festpreisgarantie als Endpreis. Bei zeitgerechtem Eingang einer Bestellung ist die Lieferung des Wunschcontainers innerhalb von 24h an jeden Ort in Deutschland zwischen Flensburg und Oberstdorf beziehungsweise Aachen und Usedom möglich.

Das Angebot zum Festpreis inklusive aller anfallenden Kosten beinhaltet eine siebentätige Nutzungsdauer oder anders gesagt Standzeit des Containers vor Ort. Die Pauschalpreise enthalten alle Transportleistungen, die Abfallentsorgung und das Abfallrecycling sowie die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Containerdienst mit Sinn und Verstand für die Umwelt

Private Kunden und öffentliche Auftraggeber sollten wissen:

Alle über die Onlineplattform bundesweit vermittelten Entsorgungsleistungen werden ausschließlich von dafür zertifizierten Entsorgungsfachbetrieben ausgeführt. Damit ist durchgängig eine umweltgerechte und sichere Entsorgung nach den jeweils geltenden Standards des Abfallrechtes gewährleistet.

Weitere Informationen unter https://www.containerdienst.cc/

Das Abfallentsorgungsunternehmen DINO Containerdienst Berlin GmbH offeriert Containerservices für Firmen und Privatpersonen. Seit Jahren ein etablierter Containerdienst in Berlin und nun auch für ganz Deutschland verfügbar. Containerservice mit günstigen Pauschalpreisen, welche alle wichtigen Kosten beinhalten und somit einen fixen Preis garantieren.

Kontakt

DINO Containerdienst Berlin Gmbh

Cecilia Marrero

Miraustr. 35

13509 Berlin

030/430 9403

marketing@containerdienst.cc

http://www.containerdienst.cc

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.