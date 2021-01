CONTECHNET expandiert: neues Vertriebsbüro in Neuss

Informationssicherheit, Notfallplanung und Datenschutz deutschlandweit

Hannover, 14. Januar 2021 – Der deutsche Softwarehersteller CONTECHNET baut auf seiner positiven Entwicklung der letzten Jahre auf und eröffnete zum Jahresstart ein neues Vertriebsbüro in Neuss. Mit dem zweiten Standort verfolgt CONTECHNET das Ziel, sein Geschäft im Westen Deutschlands zu erweitern und näher am Markt zu sein.

Durch diverse gesetzliche Anforderungen sind Informationssicherheit, Notfallplanung und Datenschutz inzwischen geschäftskritische Themen, die jedes Unternehmen und jede Organisation betrifft. In den letzten Jahren hat CONTECHNET daher bereits auf aktuelle Marktentwicklungen reagiert und neben seinem Portfolio auch sein Team erweitert.

Mit neuen Vertriebsmitarbeitern sollen die regionalen Strukturen in Nordrhein-Westwalen ausgebaut werden. “Da auch im Westen Deutschlands viele unserer Kunden beheimatet sind, war das neue Vertriebsbüro in Neuss für uns ein logischer nächster Schritt in unserer Unternehmensentwicklung”, sagt Jörg Kretzschmar, Geschäftsführer der CONTECHNET Deutschland GmbH. “Kundennähe und das regionale Verstehen der Anforderungen unserer Kunden sind ein wichtiger Baustein in der Weiterentwicklung unserer Softwarelösungen.”

Die CONTECHNET Deutschland GmbH ist ein deutscher Softwarehersteller und wurde im Jahr 2007 in der Region Hannover gegründet. Die CONTECHNET-Suite besteht aus INDART Professional® – IT-Notfallplanung, INDITOR® BSI – IT-Grundschutz, INDITOR® ISO – ISO 27001 und INPRIVE – Datenschutz. Mit diesen intuitiv zu bedienenden Lösungen ist der Anwender auch im Ernstfall handlungs- und auskunftsfähig. Alle Softwarelösungen sind praxisorientiert und verfolgen eine strukturierte sowie zielführende Vorgehensweise. Weitere Informationen unter www.contechnet.de

Firmenkontakt

CONTECHNET Deutschland GmbH

Jörg Kretzschmar

Walter-Bruch-Straße 1

30982 Pattensen

+49 5101 99224-0

+49 5101 99224-29

marketing@contechnet.de

http://www.contechnet.de

Pressekontakt

Sprengel & Partner GmbH

Samira Liebscher

Nisterstraße 3

56472 Nisterau

+49 2661-912 60-0

+49 2661-912 60-29

contechnet@sprengel-pr.com

http://www.sprengel-pr.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.