Content Automatisierung mit GPT-3 oder Data-to-Text: Welche Alternative ist besser?

Stuttgart, März 2023:

Die E-Commerce-Branche ist in den letzten Jahren stark gewachsen und der Wettbewerb um Kunden hat zugenommen. In dieser wettbewerbsintensiven Umgebung ist es für Unternehmen unerlässlich, ihre Online-Präsenz zu optimieren und die Kundenerfahrung zu verbessern. Eine Möglichkeit, dies zu erreichen, ist durch den Einsatz von Content Automatisierungstechnologien, die es ermöglichen, schnell und effizient menschenähnliche Texte zu generieren.

GPT-3 ist eine der bekanntesten Technologien in diesem Bereich und hat sich in vielen Anwendungsbereichen als nützlich erwiesen. Es basiert auf künstlicher Intelligenz und ist in der Lage, menschenähnliche Texte auf der Grundlage von bereits existierenden Texten zu generieren. Diese Technologie hat sich als äußerst effektiv erwiesen, wenn es darum geht, Inhalte wie Blog-Artikel oder Social-Media-Posts zu erstellen.

Data-to-Text hingegen ist eine Technologie, die aus strukturierten Daten automatisch Texte generieren kann. Diese Technologie ist besonders nützlich für E-Commerce-Unternehmen, die eine große Anzahl von Produkten haben und regelmäßig neue Produktbeschreibungen benötigen. Data-to-Text kann schnell und effektiv professionelle Produktbeschreibungen aus strukturierten Produktdaten erstellen.

Es gibt Vor- und Nachteile für beide Technologien und die Wahl der richtigen Technologie hängt von verschiedenen Faktoren ab. In unserem Artikel GPT-3 oder Data-to-Text: Welche Alternative ist besser? gehen wir ausführlich auf die jeweiligen Vor- und Nachteile der Technologien ein und diskutieren, welche Faktoren bei der Entscheidung berücksichtigt werden sollten.

Einige der Faktoren, die bei der Entscheidung berücksichtigt werden sollten, sind beispielsweise die Art der Inhalte, die erstellt werden sollen, die Größe des Unternehmens, das verfügbare Budget und die vorhandene technische Infrastruktur. Durch eine sorgfältige Abwägung dieser Faktoren können Unternehmen die richtige Technologie wählen, um ihre Inhalte schnell und effizient zu generieren und wettbewerbsfähig zu bleiben.

Awantego ist eine Full-Service Agentur für digitales Marketing mit dem Schwerpunkt automatische Content Erstellung. Als zertifizierter Platinum Solution Partner von AX Semantics erstellt Awantego unter anderem automatisierte mehrsprachige Produktbeschreibungen für internationale E-Commerce-Kunden. Die Content Spezialisten der Agentur führen automatisierte Content Projekte von A bis Z durch – angefangen mit der Analyse der Daten über die Erstellung von suchmaschinenoptimierten Texten bis hin zur API-Anbindung an Kundensysteme.

Kontakt

Awantego

Matthias Böhmichen

Breitscheidstr. 65

70176 Stuttgart

0711-4889050

0711-4889029



http://www.awantego.com/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.