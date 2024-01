Content Wolf setzt Bilder in Bewegung

Ein altbekanntes Sprichwort behauptet: „Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte“

Die Non Plus Ultra DOO, bekannt für ihre langjährige Expertise im Bereich der TV- und Contentvermarktung, präsentiert stolz ihre innovative Marke: Content Wolf. Diese setzt auf hochwertige Videoproduktionen, um Unternehmen dabei zu unterstützen, sich durch ansprechende Bewegtbildinhalte optimal zu präsentieren. Denn, wie heißt es so schön: Wer nicht wirbt, der stirbt.

Aber lassen wir doch einfach einmal nur die Zahlen für diese Theorie sprechen: Warum ist hochwertiger Video-Content eigentlich so wichtig? Die Antwort liegt in der aktuellen Medienlandschaft, die von Bewegtbild dominiert wird. Laut einer ARD/ZDF Studie kann kaum jemand mehr an Videos im Internet vorbeigehen: 75 % der Deutschen schauen regelmäßig Videos im Internet. Durchschnittlich werden in Deutschland pro Tag 64 Minuten Online-Videos konsumiert. Beeindruckende 97 % der Altersklasse 14-29 verbringen täglich bis zu 142 Minuten mit Online-Videos.

Die Relevanz von Video-Content

Zahlen, die eine eindeutige Sprache sprechen. Sie zeigen, dass Video-Content für Unternehmen eine unverzichtbare Möglichkeit ist, die Zielgruppe zu erreichen und zu begeistern. Qualitativ hochwertige Videos haben die Kraft, eine emotionale Bindung zwischen Kunden und Produkten zu schaffen. Statistiken belegen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein Besucher einer Unternehmens-Website zum Kunden wird, um bis zu 85 % steigt, wenn er sich ein Video ansieht. Das gilt es zu nutzen. Aber wie?

Content Wolf ist sich der Bedeutung von hochwertigem Video-Content für Unternehmen bewusst. Deshalb setzt das Unternehmen auf ein erfahrenes Team aus Videografen, Regisseuren, Drehbuchautoren und Cuttern. Die Experten von Content Wolf verfügen über das Know-how und die technische Ausstattung, um Unternehmen bei der Erstellung von professionellen Videoproduktionen zu unterstützen.

Eine Auswahl von kurzen Ausschnitten finden Sie in unserem YouTube Kanal unter: https://www.youtube.com/channel/UCsTfKxx0lMt1oZy1KooFYMw

Bewegende Unternehmenspräsentationen

Content Wolf bietet Unternehmen eine breite Palette an Videoproduktionen an, darunter:

Imagefilme

Produktvideos

Unternehmensreportagen

Schulungsvideos

Marketingvideos

UGC Videos

Kurzteaser

Die Experten von Content Wolf erarbeiten mit jedem Unternehmen ein individuelles Konzept, das den jeweiligen Anforderungen und Zielen gerecht wird. Ziel ist es, durch ansprechende und informative Videoproduktionen die Zielgruppe zu erreichen und zu begeistern.

Herzlich willkommen bei uns, Ihrem Ansprechpartner für inspirierende Videolösungen, die Ihr Unternehmen auf ein neues Level heben!

Unsere talentierten Experten stehen Ihnen mit ihrer Vielfalt an Fähigkeiten zur Verfügung, um maßgeschneiderte Videolösungen zu kreieren, die perfekt auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Vom strategischen Denken unserer Berater über die Kreativität unserer Autoren und Designer bis hin zur Präzision unserer Kameraleute, Instructional Designer, Sprecher und Entwickler – wir vereinen Fachwissen und Kreativität, um Ihnen europaweit zu helfen.

Lassen Sie uns gemeinsam die Kraft des visuellen Storytellings nutzen und Ihr Unternehmen in den Fokus setzen. Wir freuen uns darauf, Ihre Vision in beeindruckende Videos zu verwandeln und Sie auf dem Weg zum Erfolg zu begleiten!

