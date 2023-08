Contentserv erneut im PIM-Landscape-Report eines globalen unabhängigen Analysten anerkannt

„The Product Information Management Landscape, Q2 2023“ bietet einen Überblick über 23 PIM-Anbieter.

Rohrbach, Deutschland – 29. August 2023 – Contentserv, der führende Anbieter von Cloud-basierten PIM- und PXM-Lösungen, wurde in der Studie „The Product Information Management Landscape, Q2 2023“ von Forrester Research als einer der namhaften PIM-Anbieter weltweit anerkannt. Der Bericht bietet einen umfassenden Überblick über PIM-Anwendungsfälle und wertvolle Einblicke in die wichtigsten globalen Anbieter, die in diesem Bereich tätig sind.

Dem Forrester-Bericht zufolge „tragen PIM-Systeme heute wesentlich zur Umsatzsteigerung bei, indem sie Unternehmen in die Lage versetzen, ihre Produktinformationen von einem zentralen Repository aus zu verwalten und zu syndizieren – die einzige Quelle der Wahrheit“.

Um die Nachfrage der Verbraucher nach nahtlosen Erlebnissen zu befriedigen, werden PIM-Lösungen KI nutzen, um die Automatisierung der Syndizierung auf neue digitale Kanäle durch kompatible Best-of-Breed-Technologiearchitekturen zu verbessern. Dies wird Unternehmen dabei helfen, Verbraucher mit schlüsselfertigen Integrationen und Produktkatalog-Mappings noch schneller zu erreichen – alles gesteuert durch KI.“

Contentserv bedient heute schon die steigende Nachfrage nach personalisierten Produkterlebnissen durch eine Headless-Architektur und die nahtlose Integration von KI-gesteuerten Tools, die die automatisierte Syndizierung von kontextualisierten Inhalten auf mehreren Kanälen ermöglichen.

„Für uns ist die Aufnahme in die Forrester PIM Landscape unter den relevanten globalen Anbietern eine Bestätigung unserer strategischen Ausrichtung“, sagt Michael Kugler, CEO von Contentserv. „Unser Ziel ist es, unseren Kunden nicht nur eine optimierte End-to-End-Produktdaten-Journey für eine optimale Datenqualität zu bieten, sondern sie auch durch integrierte KI-Funktionalitäten für die Zukunft zu positionieren, um außergewöhnliche Produkt- und Kundenerlebnisse in Echtzeit schaffen zu können.“

Der vollständige Forrester Landscape-Bericht kann hier heruntergeladen werden – für Forrester-Abonnenten und zum Kauf erhältlich.

