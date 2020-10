Contracting-Award 2020 – 1. Platz geht an E1 Energiemanagement | Zeitung Energie & Management

Der diesjährige Contracting-Award – gestiftet von der Fachzeitschrift Energie & Management und dem VfW Verband für Wärmelieferung – geht in diesem Jahr an die Nürnberger E1 Energiemanagement GmbH.

Der diesjährige Contracting-Award – gestiftet von der Fachzeitschrift Energie & Management und dem VfW Verband für Wärmelieferung – geht in diesem Jahr an die Nürnberger E1 Energiemanagement GmbH. Das Unternehmen überzeugt mit einer preiswürdigen energetischen Modernisierung der Polizeiakademie Niedersachsen.

Contractingmodelle sind wegweisende Instrumente zur Erschließung kostensparender und umweltentlastender Vorhaben in der Energieversorgung. Die Ausschreibung des seit mehr als 20 Jahren regelmäßig verliehenen Contracting-Awards bezieht sich daher auf vorbildliche Projekte für Wohngebiete, für Industrie und Gewerbe sowie für kommunale Gebäude. Sie sollen zeigen, dass Energiedienstleistungen ein wirksames Mittel sind, um signifikante Einsparungen an Brennstoffen, Emissionen und Energiekosten zu erreichen.

“Hätte E&M den Contracting-Award nicht ins Leben gerufen, dann hätten es andere machen müssen. Seit 1998 werden Unternehmen mit dem Award ausgezeichnet, die mit klugen Energiekonzepten als Dienstleister für ihre Kunden den CO2-Ausstoß reduzieren und dabei auch noch die Energiekosten senken. Contracting heißt Energieeffizienz pur”, sagt Helmut Sendner, Herausgeber von der Fachzeitschrift Energie & Management. “Unternehmen haben hier die Chance, ihre Kompetenzen im Bereich Contracting und Energiedienstleistungen gegenüber potenziellen Kunden und Geschäftspartnern zu zeigen”, ergänzt E&M-Chefredakteur Stefan Sagmeister.

“Wir freuen uns sehr in diesem Jahr erstmalig den Award als Partner von E&M verleihen zu dürfen. Die Projekte der Sieger zeigen eindrucksvoll, welche Möglichkeiten Contractingprojekte beim Klimaschutz bieten”, sagt Tobias Dworschak, VfW-Geschäftsführer. “Contracting ist weit mehr als nur Wärmelieferung. Contracting ist ein effektives Mittel zum Erreichen einer effizienten, klimaneutralen und wirtschaftlichen Energieversorgung der Zukunft”, so Dworschak weiter.

Prämiert wurden in diesem Jahre insgesamt vier Projekte:

1. Platz: E1 Energiemanagement GmbH mit dem Energiesparcontracting-Projekt Polizeiakademie Niedersachsen

“Das Projekt der E1 zeigt die Potenziale und Bedeutung von Energiesparcontracting-Projekten in öffentlichen Liegenschaften. Das komplexe Projekt realisiert eine hohe Energie- und CO2-Einsparung”, sagt Dworschak, zur Entscheidung der Jury. Die Polizeiakademie Niedersachsen in Oldenburg besteht aus 19 Gebäuden, die vor der energetischen Sanierung unter anderem über drei Nahwärmenetze mit Pumpen- und Brauchwarmwasser von einer Heizzentrale aus versorgt worden sind. Die Gebäude umfassen Unterrichts- und Verwaltungsgebäude, Sporthallen, Kfz-Hallen sowie Wohngebäude und eine Energiezentrale.

Auslöser für die Entwicklung des Pilotprojektes war die Entscheidung des Landes Niedersachsen über ein Energiesparcontracting-Projekt in der Liegenschaft mit dem Ziel, Energieverbrauch und -kosten sowie CO2-Emissionen möglichst umfassend und wirtschaftlich zu reduzieren, ohne eigene Finanzmittel einzusetzen. Die im Energiesparcontracting prognostizierte Einsparung wird dabei über die Vertragslaufzeit garantiert. Der Energiedienstleister plant und realisiert die auf die Liegenschaft zugeschnittenen Effizienzmaßnahmen, finanziert die Umsetzung und übernimmt in der Regel die Instandhaltung und Wartung der Anlagen.

E1 Energiemanagement, ein Tochterunternehmen der Energie Steiermark, hat Energieeffizienzmaßnahmen, wie die Umstellung von Erdgasheizkessel auf BHKW und neue Brennwertkessel sowie eine Optimierung des Wärmenetzes und der Warmwasserbereitung realisiert. Die Beleuchtung im Innen- und Außenbereich wurde durch effiziente LED-Beleuchtung und Heizungsumwälzpumpen durch Hocheffizienzpumpen ersetzt. Über den BHKW-Einsatz wurde der Strombezug in erheblichem Maße auf Eigenerzeugung umgestellt. Außerdem erfolgte eine Stilllegung der zentralen Trinkwarmwasserbereitung inklusive Zirkulation und die Installation dezentraler Frischwasserstationen, kombiniert mit Heizungspufferspeichern für eine Schnellaufladung. Aufgrund des großen Geländes und der notwendigen Verbrauchs- und Komfortüberwachung wurden in das regelungstechnische Konzept auch Funkübertragungswege mit IoT-Devices integriert. Sichergestellt wird der Erfolg der Maßnahmen über das umfangreiche Zählerkonzept sowie das implementierte cloudbasierte Gebäudeleittechnik- und Energiemanagementsystem.

Die E1 Energiemanagement, so Geschäftsführer Stephan Weinen, ist bereits vor Ablauf des ersten Vertragsjahres auf gutem Weg, die garantierte Energiekosteneinsparung von knapp 53 % und die jährliche CO2-Einsparung von 47,6 % zu erreichen. Begleitet wurde das Projekt von Beratern der Berliner Energie-Agentur.

2. Platz: GASAG Solution Plus und Gewobag mit dem Projekt Wohnpark Mariendorf

Im Berliner Wohnquartier Mariendorf sind 807 Wohneinheiten sozial- und zugleich umweltverträglich saniert worden – eine nachahmungswerte Kombination. Teil des Konzeptes – das den 2. Platz belegt hat – ist die Belieferung der Mieter mit Mieterstrom, der direkt im Quartier erzeugt wird. Damit wird die Akzeptanz der Energiewende vor Ort erhöht. Als Basis kommen zwei Blockheizkraftwerke zum Einsatz. Spitzenlasten werden über Gaskessel abgedeckt. Neben diesen Erzeugungsanlagen wurde zusätzlich eine Power-to-Heat-Anlage in der Energiezentrale errichtet. Über die Fassade von zwei Gebäuden hinweg wurden ergänzend insgesamt rund 100 Quadratmeter Photovoltaikmodule mit einer Leistung von in 13 kWp installiert. Nach der Installation wurde die PV-Anlage noch an ein Batteriespeichersystem angeschlossen. Erweitert wurde die Energielösung des Quartiers um eine Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge, welche mit dem vor Ort erzeugten Strom versorgt werden. Die Kombination aus Mieterstrom, effizienter Erzeugung und Einsatz von erneuerbaren Energien hat die Jury überzeugt, das Projekt als 2. Sieger zu prämieren. Matthias Trunk, Vertriebsvorstand bei der GASAG:

“Gemeinsam mit der Gewobag hat die GASAG Solution Plus ein ambitioniertes Energiekonzept umgesetzt, das alles enthält, was ein modernes Quartier benötigt – eine verlässliche und effiziente Versorgung mit erneuerbaren Energien zu sozialverträglichen Preisen. Der Wohnpark in Mariendorf ist damit ein hervorragendes Beispiel für eine leistbare Wärmewende auch im bestehenden Geschosswohnungsbau, wenn Partner jeweils ihr volles Potenzial und Know-how einbringen. Dass wir nun gemeinsam auch bundesweit ausgezeichnet werden, freut uns ganz besonders.”

3. Platz: EWE AG und Wohnungsgenossenschaft Wildau e.G.

Der Energiedienstleister EWE hat gemeinsam mit der Wohnungsgenossenschaft Wildau (WGW) insgesamt 191 Wohneinheiten in Wildau modernisiert. Für die Energieversorgung hat der Contractor ein hocheffizientes Blockheizkraftwerk mit 99 kW elektrischer und 173 kW thermischer Leistung sowie einer Heizkesselanlage (2×460 kW thermisch) installiert. Die Wohnungsgesellschaft hat in diesem Projekt ihrerseits ein Heizhaus sowie ein Wärmenetz mitsamt Hausübergabestationen und Pufferspeicher mit Eigenmitteln errichtet. Zwei Puffer mit je 3.000 Leitern sowie 22 Pufferspeichern mit je 750 Litern an den Übergabestationen unterstützen das BHWK.

Das Ergebnis dieser Kooperation ist ein Erfolg: Insgesamt sparen die Mieter bei der Wärmeversorgung nun bis zu 30 % der Wärmekosten ein. Der Primärenergiefaktor beläuft sich auf 0,46 und der KWK-Anteil beträgt 78 %. Zudem spart die zentrale KWK-Anlage im Vergleich zur alten Anlage118 t CO2 pro Jahr. Dieses Kooperationsprojekt zwischen EWE und WGW ist ein gutes Beispiel dafür, wie die Wärmewende gelingen und gleichzeitig Kosten sparen kann.

Contracting-Award: Innovationspreis geht an ZEAG Energie AG

Die Jury aus Mitgliedern des VfW und von E&M haben sich in diesem Jahr entschieden, neben den regulären Preisträgern einen Innovationspreis zu verleihen. Die ZEAG liefert für das Deutsche Luft- und Raumfahrtzentrum seit Ende 2019 Wärme aus Kraft-Wärme-Kopplung und grünem Wasserstoff.

Die ZEAG hat für die DLR am baden-württembergischen Standort Lampoldshausen eine neue Heizzentrale mit KWK-Anlage und “grünem Wasserstoff” realisiert. Diese Anlage koppelt direkt die Sektoren Strom/Wärme/Speicher und Industrieanwendungen und ist unter dem Namen “H2ORIZON” (www.h2orizon.de) bekannt. Das Ziel der Anlage ist nicht nur die Versorgung, sondern auch die Möglichkeit, im industriellen Maßstab forschen zu können.

Die Energieträger sind in diesem Fall Strom, Erdgas und Wasserstoff. An diesem Standort existiert ein 20-kV-Arealnetz, in das die beiden neu installierten BHKW einspeisen. Eine Besonderheit für die Versorgung sind die großen Lastspitzen durch den Prüfstandbetrieb. Der aktuelle Wärmebedarf liegt bei rund 6.600 MWh im Jahr. Die neue Heizzentrale besteht aus zwei Blockheizkraftwerken mit insgesamt 1,4 MW elektrischer und 1,6 MW thermischer Leistung. Jedes BHKW dieser Anlage verfügt über einen Wärmespeicher mit einem Volumen von 51 Kubikmetern. Die neue Anlage ersetzt die bisher verwendeten 3-MW-Ölkessel, die künftig noch als Deckung der Lastspitzen eingesetzt werden. Zudem wird zu Forschungszwecken dem Brenngas Wasserstoff in einem der beiden BHKW beigemischt. Dazu wurde eine 1 MW PEM Elektrolyse an den naheliegenden Windpark Harthäuser Wald (54 MW, 18 Anlagen) angebunden. 60 Tonnen Wasserstoff sollen darüber jährlich produziert werden. Sektorkopplung im industriellen Maßstab.

Zur Bewerbung waren Contractingprojekte aufgerufen, die in den mittleren Leistungsbereich fallen und neue Ideen oder Kooperationsformen der Energielieferung entwickelt haben. Eine Jury aus Experten von VfW und E&M haben die Bewerbungen bewertet. Beurteilt und prämiert wird nicht vorrangig die Technik, sondern auch das übergreifende Organisations- und Betreibermodell, das sich auch auf die Übernahme und optimierende Betriebsführung vorhandener Altanlagen beziehen kann. Der Preis wird alle zwei Jahre verliehen. Der Gewinner wird mit dem traditionellen Contracting-Award in Bronze des Künstlers Robert Harbauer ausgezeichnet.

