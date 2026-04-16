Controlware ab sofort als qualifizierter APT-Response-Dienstleister beim BSI gelistet

Dietzenbach, 14. April 2026 – Controlware ist ab sofort vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) als qualifizierter APT-Response-Dienstleister gelistet. Damit bestätigt die Bundesbehörde die besondere Expertise und Leistungsfähigkeit des IT-Dienstleisters und Managed Service Providers bei der Reaktion auf hochentwickelte Cyberangriffe durch sogenannte Advanced Persistent Threats (APT).

Die Bedrohungslage im Cyberraum hat sich in den vergangenen Jahren deutlich verschärft. Insbesondere Advanced Persistent Threats stellen Unternehmen, Behörden und Betreiber Kritischer Infrastrukturen vor enorme Herausforderungen. APT-Angriffe sind zielgerichtet, hochprofessionell vorbereitet und auf langfristige Infiltration ausgelegt. Die Angreifer agieren verdeckt, nutzen komplexe Angriffsketten und kombinieren technische Schwachstellen mit Social-Engineering-Methoden. Eine wirksame APT-Response erfordert daher weit mehr als klassische Incident-Response-Maßnahmen. Neben tiefgehender forensischer Expertise sind strukturierte Analyseprozesse, kontinuierliche Lagebewertungen, eingespielte Reaktionsabläufe sowie die Fähigkeit zur schnellen Eindämmung und nachhaltigen Beseitigung der Angreiferpräsenz entscheidend. Genau hier kommt spezialisierten und vom BSI geprüften Dienstleistern eine zentrale Rolle zu: Sie verfügen über validierte Prozesse, qualifizierte Expertenteams und nachgewiesene Erfahrung im Umgang mit komplexen Cyberangriffen.

Mit der Listung als qualifizierter APT-Response-Dienstleister bestätigt das BSI, dass Controlware die hohen fachlichen, organisatorischen und sicherheitstechnischen Anforderungen erfüllt, um betroffene Organisationen im Ernstfall professionell zu unterstützen.

„Die Listung durch das BSI ist für unser gesamtes Team ein bedeutender Meilenstein“, berichtet Andreas Bunten, Teamleiter CSIRT bei Controlware. „Der Prüfprozess war anspruchsvoll und hat unsere technischen Fähigkeiten, unsere Prozesse sowie unsere Dokumentation intensiv durchleuchtet. Wir freuen uns sehr über die Listung und Anerkennung unserer Kompetenz im Umgang mit komplexen Cyberangriffen. Für unsere Kunden bedeutet das: Maximale Sicherheit, Transparenz und Professionalität – gerade in hochkritischen Situationen.“

Weitere Informationen erhalten Interessierte unter www.controlware.de/

Über Controlware GmbH

Die Controlware GmbH gehört zu den führenden IT-Dienstleistern und Managed Service Providern in Deutschland. Das Unternehmen ist Teil der Controlware Gruppe mit über 1.000 Mitarbeitenden und einem Umsatz von nahezu 500 Millionen Euro. Seit der Gründung im Jahr 1980 unterstützt Controlware mittelständische und große Unternehmen sowie Behörden und öffentliche Einrichtungen mit der Planung, Umsetzung und dem Betrieb moderner IT-Infrastrukturen. Das Leistungsportfolio umfasst Lösungen in den Bereichen Network Solutions, Information Security, Data Center & Cloud, Collaboration, IT-Management und Managed Services. Ziel ist ein wirtschaftlicher, zukunftssicherer und nachhaltiger IT-Betrieb. Controlware bietet sowohl gezielte Betriebsunterstützung als auch vollständig verantwortete Managed Services für Cloud-basierte und On-Premises gehostete Netzwerk-, Security- und Data Center-Umgebungen. Ergänzend stehen Cyber Defense Services zur Verfügung. Neben einem Vertriebs- und Servicenetz mit 14 nach ISO 9001 zertifizierten Standorten in der DACH-Region unterhält Controlware internationale Partnerschaften. Das eigene Customer Service Center ist nach ISO 27001 zertifiziert. Seit vielen Jahren arbeitet das Unternehmen eng mit führenden Herstellern und innovativen Technologiepartnern zusammen und ist bei diesen auf höchstem Qualifizierungsniveau zertifiziert. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Förderung des Nachwuchses. Controlware kooperiert mit führenden Hochschulen und betreut kontinuierlich rund 50 Auszubildende und Studierende als Investition in die Kompetenz von morgen.

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