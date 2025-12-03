Controlware AI Hub: Die souveräne Plattform für eine sichere und wirtschaftliche KI-Nutzung

Dietzenbach, 2. Dezember 2025 – Immer mehr Mitarbeitende greifen in ihrer täglichen Arbeit auf KI-Tools zurück – häufig über frei verfügbare Online-Dienste. So entsteht in den Unternehmen eine unkontrollierbare Schatten-KI – mit Risiken für Datenschutz und Compliance. Ab sofort steht der Controlware AI Hub zur Verfügung und stellt die Weichen für eine souveräne, zentrale und DSGVO-konforme KI-Nutzung.

„Viele Unternehmen stehen vor einem Dilemma: Sie wollen die Möglichkeiten moderner KI-Modelle nutzen, aber weder explodierende Kosten noch gefährliche Datenschutzverstöße riskieren“, erklärt Moritz Schürmann, Senior Cloud Solutions Architect bei Controlware. „Mit unserem Controlware AI Hub beweisen wir, dass Künstliche Intelligenz nicht im Widerspruch zu Datenschutz und Wirtschaftlichkeit steht: Die Plattform erlaubt es Unternehmen, eigene KI-Strategien souverän und skalierbar umzusetzen – auf ausschließlich europäischen Systemen und mit voller Kontrolle über die eigenen Daten.“

Der Controlware AI Hub als zentrale KI-Plattform

Der Controlware AI Hub basiert auf der bewährten Open-Source-Lösung Open WebUI und dient als schlüsselfertige und anpassbare Plattform für alle KI-Zugriffe im Unternehmen. Die einheitliche, intuitive Web-Oberfläche ermöglicht dabei die Integration unterschiedlichster KI-Tools und unterstützt neben gängigen Modellen wie GPT-5 oder Claude Sonnet 4 auch die Einbindung eigener Open-Source-Lösungen. Der Betrieb erfolgt über eine zentrale Instanz -entweder On-Premises oder als Managed Service in einem hochsicheren, europäischen Data Center. Auf diese Weise lässt sich der Controlware AI Hub flexibel in bestehende IT-Umgebungen integrieren und wird strengsten Sicherheitsstandards gerecht: Sämtliche Zugriffe erfolgen über Microsoft Entra und Single-Sign-On zuverlässig geschützt, mit granular steuerbaren Berechtigungen für Abteilungen und Teams.

Von der internen Erfolgsgeschichte zum Managed Service

Entwickelt wurde der Controlware AI Hub ursprünglich als interne Lösung, um den Herausforderungen bei der KI-Nutzung zu begegnen, so Moritz Schürmann: „Eine dezentrale Lösung mit individuellen Abonnements würde Controlware monatlich über 21.000 Euro kosten – für ein mittelständisches Unternehmen ist das keine Option. Zudem hätten wir in diesem Szenario die zentrale Kontrolle über Datenschutz und Compliance abgegeben, was mit Blick auf unsere strengen europäischen Vorgaben ebenfalls nicht in Frage kam. All das gab den Anstoß, mit dem Controlware AI Hub eine eigene Lösung zu entwickeln, von der wir heute nachhaltig profitieren – immerhin sparen wir etwa 90 Prozent unserer KI-Kosten. Der naheliegende zweite Schritt war es, den Hub auch als Service für unsere Kunden zu bereitzustellen, und ihnen so eine wirtschaftliche, sichere und flexible Alternative zur Schatten-KI zu bieten.“

Nach einer optionalen und kostenfreien Bedarfsanalyse wird der Controlware AI Hub schlüsselfertig geliefert und kann als Proof of Concept für bis zu 20 Nutzer oder sofort unternehmensweit implementiert werden. Unternehmen profitieren von einem transparenten, nutzungsbasierten Kostenmodell und sparen erheblich gegenüber dezentralen Einzelabonnements. Auf Wunsch übernimmt Controlware den kompletten Betrieb, inklusive Updates, Security und Support – für eine maximale Entlastung der internen IT-Abteilung.

„Unser Controlware AI Hub ist ein entscheidender Baustein für eine souveräne KI-Strategie in Europa“, erklärt Moritz Schürmann. „Unternehmen erhalten damit eine sichere, zukunftsorientierte Plattform, die den Innovationsgeist von Open Source mit der Stabilität eines professionellen Managed Services vereint.“

Weitere Informationen über den Controlware AI Hub erhalten interessierte Leser unter im Controlware Blog.

Über Controlware GmbH

Die Controlware GmbH zählt zu den Markt- und Qualitätsführern unter den IT-Dienstleistern und Managed Service Providern in Deutschland. Das Unternehmen ist Teil der Controlware Gruppe mit insgesamt rund 1.000 Mitarbeitenden und einem Umsatz von über 400 Mio. Euro, zu der auch die Networkers AG sowie Controlware Österreich gehören. Als Digitalisierungspartner von mittelständischen und großen Unternehmen sowie von Behörden und Einrichtungen der öffentlichen Hand entwickelt, implementiert und betreibt Controlware agile und resiliente IT-Lösungen in den Bereichen Network Solutions, Information Security, Data Center & Cloud, Collaboration, IT-Management und Managed Services – und unterstützt Kunden dabei, die Weichen für einen wirtschaftlichen, zukunftssicheren und nachhaltigen IT-Betrieb zu stellen. Dabei stehen wir unseren Kunden in allen Projektphasen zur Seite: von der Beratung und Planung bis hin zur Realisierung und Wartung. Als MSP mit einem eigenen ISO 27001-zertifizierten Customer Service Center reicht unser Angebot von Betriebsunterstützung bis zu kompletten Managed Services für Cloud-, Data Center-, Enterprise- und Campus-Umgebungen. Zudem bieten wir umfassende Cyber Defense Services. Neben unserem eigenen flächendeckenden Vertriebs- und Servicenetz mit 16 Standorten in DACH, die gemäß ISO 9001-zertifiziert sind, unterhalten wir internationale Partnerschaften und sind so in der Lage, anspruchsvolle globale Projekte abzuwickeln. Seit unserer Gründung im Jahr 1980 arbeiten wir eng mit den national und international führenden Herstellern sowie innovativen Newcomern zusammen und sind bei den meisten dieser Partner im höchsten Qualifizierungsgrad zertifiziert. Besonderes Augenmerk legen wir auf die Nachwuchsförderung: Seit vielen Jahren kooperieren wir mit renommierten deutschen Hochschulen und betreuen durchgehend rund 50 Auszubildende und Studenten.

