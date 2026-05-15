„Controlware Cloud Roadshow 2026 – Smart Modern IT“: Ganzheitliche Strategien für einen sicheren, souveränen und effizienten Cloud-Betrieb

Dietzenbach, 13. Mai 2026 – Controlware lädt im Juni 2026 zur deutschlandweiten „Controlware Cloud Roadshow 2026 – Smart Modern IT“ ein – und macht Halt in Frankfurt, Dortmund, Stuttgart und München. IT-Verantwortliche aus Unternehmen und Behörden können sich intensiv über ganzheitliche Cloud-Strategien informieren und die Weichen für eine resiliente und Compliance-konforme Cloud-Nutzung stellen.

Steigende Cyberbedrohungen, wachsender regulatorischer Druck und der Ruf nach digitaler Souveränität erhöhen derzeit massiv den Handlungsdruck auf IT-Abteilungen. Gleichzeitig erschweren eingeschränkte Ressourcen, komplexe Multi-Cloud-Umgebungen und neue Vorgaben wie „Buy European“ eine klare strategische Ausrichtung. Dass der Bedarf an tragfähigen Lösungen hoch ist, belegen auch aktuelle Zahlen: Laut Bitkom entstanden 2025 Schäden in Höhe von 289,2 Milliarden Euro durch Diebstahl, Sabotage und Industriespionage – rund 70 Prozent davon durch Cyberangriffe.

Gemeinsamen mit den Technologiepartnern HashiCorp, OVHcloud, Tenable, Veeam und Schwarz Digits zeigt Controlware im Rahmen der Controlware Cloud Roadshow 2026 auf, wie sich moderne IT- und Cloud-Architekturen ganzheitlich planen, umsetzen und betreiben lassen. Im Fokus steht dabei die bewährte Design-Build-Delivery-Methode, die strategische Konzeption, technische Implementierung und sicheren Betrieb zu einem durchgängigen Ansatz verbindet. Teilnehmer profitieren dabei von Einblicken in reale Kundenprojekte, erprobten Best Practices aus der Praxis und konkreten Handlungsempfehlungen, die sich unmittelbar in der eigenen Organisation umsetzen lassen. Neben den Fachvorträgen bietet die Roadshow viel Raum für den Austausch mit Experten und Branchenkollegen. So entstehen wertvolle Impulse und neue Perspektiven für die eigene IT-Strategie.

Die Termine und Veranstaltungsorte im Überblick:

09. Juni 2026 – Frankfurt: Hilton Frankfurt Airport, The Squaire

17. Juni 2026 – Dortmund: Signal Iduna Park

23. Juni 2026 – Stuttgart: MHP Arena

30. Juni 2026 – München: Design Offices München Atlas

Die Teilnahme ist kostenfrei.

Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl wird eine frühzeitige Anmeldung empfohlen. Die Anmeldung erfolgt online unter: https://www.controlware.de/termine

Über Controlware GmbH

Die Controlware GmbH gehört zu den führenden IT-Dienstleistern und Managed Service Providern in Deutschland. Das Unternehmen ist Teil der Controlware Gruppe mit über 1.000 Mitarbeitenden und einem Umsatz von nahezu 500 Millionen Euro. Seit der Gründung im Jahr 1980 unterstützt Controlware mittelständische und große Unternehmen sowie Behörden und öffentliche Einrichtungen mit der Planung, Umsetzung und dem Betrieb moderner IT-Infrastrukturen. Das Leistungsportfolio umfasst Lösungen in den Bereichen Network Solutions, Information Security, Data Center & Cloud, Collaboration, IT-Management und Managed Services. Ziel ist ein wirtschaftlicher, zukunftssicherer und nachhaltiger IT-Betrieb. Controlware bietet sowohl gezielte Betriebsunterstützung als auch vollständig verantwortete Managed Services für Cloud-basierte und On-Premises gehostete Netzwerk-, Security- und Data Center-Umgebungen. Ergänzend stehen Cyber Defense Services zur Verfügung. Neben einem Vertriebs- und Servicenetz mit 14 nach ISO 9001 zertifizierten Standorten in der DACH-Region unterhält Controlware internationale Partnerschaften. Das eigene Customer Service Center ist nach ISO 27001 zertifiziert. Seit vielen Jahren arbeitet das Unternehmen eng mit führenden Herstellern und innovativen Technologiepartnern zusammen und ist bei diesen auf höchstem Qualifizierungsniveau zertifiziert. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Förderung des Nachwuchses. Controlware kooperiert mit führenden Hochschulen und betreut kontinuierlich rund 50 Auszubildende und Studierende als Investition in die Kompetenz von morgen.

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