Controlware ist „Cisco Services Partner of the Year 2022“ in Deutschland

Dietzenbach, 23. November 2022 – Controlware wurde von Cisco als „Services Partner of the Year 2022“ in Deutschland prämiert. Die Auszeichnung wurde anlässlich des Cisco Partner Summits 2022 (1. bis 3. November 2022, Las Vegas) verliehen. Mit den jährlichen Partner Awards zeichnet Cisco die erfolgreichsten Channel Partner weltweit und regional aus.

Controlware zählt seit 1999 zu den führenden deutschen Partnern von Cisco und ist seit vielen Jahren als „Gold Certified Partner“ zertifiziert. Der IT-Dienstleister und Managed Service Provider vermarktet erfolgreich das gesamte Cisco Portfolio und realisiert anspruchsvolle Projekte in den Bereichen Netzwerk, Security, Data Center & Cloud, Unified Communications und IT-Management.

„Wir gratulieren Controlware zur Auszeichnung als „Services Partner of the Year“. Controlware verbindet seit vielen Jahren hohe Qualität und Zuverlässigkeit mit neuen Innovationen im Service-Umfeld. Die kompetente Betreuung der Kunden über den gesamten Lifecycle hinweg ist die Basis der Digitalisierung für alle Unternehmensbereiche“, gratuliert Kai Hermeking, Service Director bei Cisco Germany. „Controlware schafft es, die Customer Experience in den Vordergrund zu stellen – und bei den Kunden verbindliche und messbare Ziele zu definieren und zu erreichen.“

„Im vergangenen Jahr haben wir gemeinsam mit Cisco viele ehrgeizige Modernisierungsprojekte bei unseren Kunden realisiert. Wir schätzen Cisco als wichtigen, strategischen Partner – und arbeiten eng, vertrauensvoll und sehr erfolgreich zusammen“, erklärt Bernd Schwefing, CEO von Controlware. „Vor diesem Hintergrund freut es uns umso mehr, dass unser breites Service-Angebot und unsere hohe Service-Qualität abermals von Cisco ausgezeichnet wurden. Der Award ist für uns eine besondere Wertschätzung – wir freuen uns darauf, im kommenden Jahr auf diesem Fundament aufzubauen.“

Über Controlware GmbH

Die Controlware GmbH, Dietzenbach, ist mit mehr als 800 Mitarbeitern und einem Umsatz von ca. 330 Mio. Euro einer der führenden unabhängigen Systemintegratoren und Managed Service Provider in Deutschland. Das 1980 gegründete Unternehmen entwickelt, implementiert und betreibt anspruchsvolle IT-Lösungen für die Data Center-, Enterprise- und Campus-Umgebungen seiner Kunden. Das Portfolio erstreckt sich von der Beratung und Planung über Installation und Wartung bis hin zu Management, Überwachung und Betrieb von Kundeninfrastrukturen durch das firmeneigene ISO 27001-zertifizierte Customer Service Center. Zentrale Geschäftsfelder der Controlware sind die Bereiche Network Solutions, Collaboration, Information Security, Application Delivery, Data Center & Cloud sowie IT-Management. Controlware arbeitet eng mit national und international führenden Herstellern zusammen und verfügt bei den meisten dieser Partner über den höchsten Zertifizierungsgrad. Das starke Unternehmen unterhält ein flächendeckendes Vertriebs- und Servicenetz mit 16 Standorten in DACH. Im Bereich der Nachwuchsförderung kooperiert Controlware mit renommierten deutschen Hochschulen und betreut durchgehend um die 50 Auszubildende und Studenten. Zu den Unternehmen der Controlware Gruppe zählen die Controlware GmbH, die ExperTeach GmbH, die Networkers AG und die productware GmbH.

Firmenkontakt

Controlware GmbH

Stefanie Zender

Waldstraße 92

63128 Dietzenbach

+49 6074 858-246

+49 6074 858-220

stefanie.zender@controlware.de

http://www.controlware.de

Pressekontakt

H zwo B Kommunikations GmbH

Michal Vitkovsky

Neue Straße 7

91088 Erlangen-Bubenreuth

+49 9131 812 81-25

+49 9131 812 81-28

michal.vitkovsky@h-zwo-b.de

http://www.h-zwo-b.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.