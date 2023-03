Controlware IT-Security Roadshow 2023: Neue Ansätze für den Schutz moderner Enterprise-Umgebungen

Dietzenbach, 7. März 2023 – Controlware lädt im April 2023 zur IT-Security Roadshow 2023 ein: Zusammen mit Partnern informiert der IT-Dienstleister und Managed Service Provider in Stuttgart (19.4.), München (20.4.) und Frankfurt (27.4.) über die wichtigsten Trends und Technologien für einen systematischen und nachhaltigen Schutz moderner Enterprise-Umgebungen.

Das Thema Cybersecurity ist heute wichtiger denn je: Viele Unternehmen stehen aktuell vor der Herausforderung, die in den vergangenen drei Jahren unter hohem Druck ausgebauten Anwendungslandschaften und Netzwerkinfrastrukturen zuverlässig zu schützen – und dabei zunehmend strengen Compliance-Vorgaben gerecht zu werden. „Um den Geschäftsbetrieb während der Pandemie aufrechtzuerhalten, haben viele Betriebe kurzfristig und pragmatisch neue Anwendungen integriert und ihre Netzwerke geöffnet – dabei aber nicht immer alle empfohlenen Security-Best-Practices befolgt“, erklärt Mario Emig, Head of Information Security Business Development bei Controlware. „Jetzt ist es höchste Zeit, die Infrastrukturen zu evaluieren, anzupassen und zu optimieren. Auf der diesjährigen Roadshow werden wir gemeinsam mit den Teilnehmern beleuchten, wie dies am besten gelingt und wie mit den Controlware Security Services auch in Zukunft ein nachhaltiger und resilienter IT-Betrieb gewährleistet werden kann.“

Wertvolle Impulse für das tägliche Business

Begleitet wird Controlware auf der IT-Security Roadshow 2023 von den langjährigen Partnern Check Point, Cisco, Fortinet, Infoblox, Palo Alto Networks, SentinelOne, Splunk, Tenable und Zscaler. Die Teilnehmer erhalten detaillierte Einblicke in die wichtigsten IT-Security-Trends der kommenden Jahre, in sichere Architektur-Ansätze sowie in innovative Projekte aus der Praxis: von sicheren Zero-Trust-Modellen für perimeterlose Netzwerke über die unterschätzten Gefahren von DNS-Risiken bis hin zu modernen Cybersecurity-Mesh- und Service-Edge-Technologien. Ziel ist es, den Teilnehmern wertvolle Impulse und Lösungsansätze für ihr tägliches Business zu geben, etwa mit Blick auf den allgegenwärtigen Fachkräftemangel, attraktive Einsparpotenziale oder die verstärkte Integration hybrider Arbeitsmodelle und Cloud-basierter Lösungen.

Die Termine der Roadshow im Überblick:

– 19.04.23 Stuttgart MOTORWORLD, Graf-Zeppelin-Platz 1, 71034 Böblingen

– 20.04.23 München Allianz-Arena, Werner-Heisenberg-Allee 25, 80939 München

– 27.04.23 Frankfurt Deutsche Bank Park, Mörfelder Landstr. 362, 60528 Frankfurt

Die Teilnahme an der Roadshow ist kostenfrei. Die Veranstaltungen beginnen jeweils um 9:00 Uhr und klingen ab 16:00 Uhr mit einer offenen Diskussionsrunde aus. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl empfiehlt sich die frühzeitige Anmeldung unter https://www.controlware.de/termine.html.

Über Controlware GmbH

Die Controlware GmbH, Dietzenbach, ist mit mehr als 800 Mitarbeitern und einem Umsatz von ca. 330 Mio. Euro einer der führenden unabhängigen IT-Dienstleister und Managed Service Provider in Deutschland. Das 1980 gegründete Unternehmen entwickelt, implementiert und betreibt anspruchsvolle IT-Lösungen für die Data Center-, Enterprise- und Campus-Umgebungen seiner Kunden. Das Portfolio erstreckt sich von der Beratung und Planung über Installation und Wartung bis hin zu Management, Überwachung und Betrieb von Kundeninfrastrukturen durch das firmeneigene ISO 27001-zertifizierte Customer Service Center. Zentrale Geschäftsfelder der Controlware sind die Bereiche Network Solutions, Information Security, Data Center & Cloud, Collaboration sowie IT-Management. Controlware arbeitet eng mit national und international führenden Herstellern zusammen und verfügt bei den meisten dieser Partner über den höchsten Zertifizierungsgrad. Das ISO 9001-zertifizierte Unternehmen unterhält ein flächendeckendes Vertriebs- und Servicenetz mit 16 Standorten in DACH. Im Bereich der Nachwuchsförderung kooperiert Controlware mit renommierten deutschen Hochschulen und betreut durchgehend um die 50 Auszubildende und Studenten. Zu den Unternehmen der Controlware Gruppe zählen die Controlware GmbH, die ExperTeach GmbH, die Networkers AG und die productware GmbH.

