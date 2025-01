Controlware IT-Security Roadshow 2025 macht Halt in Meerbusch (20.02.), Frankfurt (25.02.), Berlin (27.02.), Stuttgart (11.03.) und München (13.03.)

Dietzenbach, 29. Januar 2025 – Controlware geht auf Tour: Im Februar und März präsentiert der IT-Dienstleister und Managed Service Provider auf der „Controlware IT-Security Roadshow 2025“ in Meerbusch (20.02.), Frankfurt (25.02.), Berlin (27.02.), Stuttgart (11.03.) und München (13.03.) die neuesten Trends und Technologien rund um die Themen Informationssicherheit und Datenschutz.

IT-Security macht auch 2025 Schlagzeilen: Immer öfter nehmen professionelle Cyberkriminelle und staatliche Akteure Unternehmen bei Hackerangriffen ins Visier und nutzen interne und externe Schwachstellen und kompromittierte Zugänge, um Zugang zu wertvollen sensiblen Daten zu erhalten. Gleichzeitig verpflichten neue regulatorische Vorgaben wie NIS2 und DORA die Security-Teams, die Weichen für einen risikobasierten Schutz von Anwendern, Daten und Systemen zu stellen, und rücken die Resilienz der Netzwerke in den Fokus. „Mit der Digitalisierung und Automatisierung der Prozesse gewinnt das Thema Cybersicherheit kontinuierlich an Bedeutung, gestaltet sich durch die wachsenden Angriffsflächen aber auch immer komplexer“, fasst Mario Emig, Head of Information Security Business Development bei Controlware, zusammen. „Auf unserer „Controlware IT-Security Roadshow 2025″ geben wir den CISOs und Security-Verantwortlichen einen Überblick über praxisorientierte Sicherheitsstrategien, innovative Lösungen und zukünftige Trends – auch mit Blick auf die Anforderungen moderner Cloud-Umgebungen.“

Auf der diesjährigen Roadshow präsentieren die Controlware Experten gemeinsam mit den Partnern Check Point, Cisco, Fortinet, genua, Infoblox, OPSWAT, Palo Alto Networks, SentinelOne, Tenable und Zscaler innovative Lösungen für den Schutz moderner Cloud-Infrastrukturen. Die Teilnehmer erfahren dabei unter anderem, wie sie durch zeitgemäße Segmentierung effektive Sicherheitszonen schaffen und mit einem ganzheitlichen Exposure Management ihre Schwachstellen wirkungsvoll kontrollieren. Ein Schwerpunkt der Veranstaltungen ist der Einsatz von Automatisierung und DevSecOps, um die Einhaltung der NIS2- und DORA-Anforderungen sicherzustellen. Im Fokus steht darüber hinaus der effektive Schutz vor Cybergefahren mit Managed Detection & Response (MDR) und Vulnerability Management Services (VMS) von Controlware.

Auf der begleitenden Partner-Ausstellung haben die Besucher Gelegenheit, sich umfassend über die aktuellen Lösungen und Roadmaps der anwesenden Security-Hersteller zu informieren – und ihre konkreten Anforderungen zu diskutieren.

Die Termine im Überblick:

– 20.02.: Meerbusch – Gut Dyckhof, Am Dyckhof 3, 40667 Meerbusch

– 25.02.: Frankfurt – Klassikstadt, Orber Str. 4a, 60386 Frankfurt

– 27.02.: Berlin – Maritim proArte Hotel, Friedrichstraße 151, 10117 Berlin

– 11.03.: Stuttgart – Mövenpick Hotel Stuttgart Messe & Congress, Flughafenstrasse 43, 70629 Stuttgart

– 13.03.: München – Jochen Schweizer Arena, Ludwig-Bölkow-Allee 1, 82024 Taufkirchen

Die Teilnahme ist kostenfrei. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl wird eine frühzeitige Anmeldung unter https://www.controlware.de/termine empfohlen.

Über Controlware GmbH

Die Controlware GmbH zählt zu den Markt- und Qualitätsführern unter den IT-Dienstleistern und Managed Service Providern in Deutschland. Das Unternehmen ist Teil der Controlware Gruppe mit insgesamt rund 1.000 Mitarbeitenden und einem Umsatz von über 400 Mio. Euro, zu der auch die Networkers AG sowie Controlware Österreich gehören. Als Digitalisierungspartner von mittelständischen und großen Unternehmen sowie von Behörden und Einrichtungen der öffentlichen Hand entwickelt, implementiert und betreibt Controlware agile und resiliente IT-Lösungen in den Bereichen Network Solutions, Information Security, Data Center & Cloud, Collaboration, IT-Management und Managed Services – und unterstützt Kunden dabei, die Weichen für einen wirtschaftlichen, zukunftssicheren und nachhaltigen IT-Betrieb zu stellen. Dabei stehen wir unseren Kunden in allen Projektphasen zur Seite: von der Beratung und Planung bis hin zur Realisierung und Wartung. Als MSP mit einem eigenen ISO 27001-zertifizierten Customer Service Center reicht unser Angebot von Betriebsunterstützung bis zu kompletten Managed Services für Cloud-, Data Center-, Enterprise- und Campus-Umgebungen. Zudem bieten wir umfassende Cyber Defense Services. Neben unserem eigenen flächendeckenden Vertriebs- und Servicenetz mit 16 Standorten in DACH, die gemäß ISO 9001-zertifiziert sind, unterhalten wir internationale Partnerschaften und sind so in der Lage, anspruchsvolle globale Projekte abzuwickeln. Seit unserer Gründung im Jahr 1980 arbeiten wir eng mit den national und international führenden Herstellern sowie innovativen Newcomern zusammen und sind bei den meisten dieser Partner im höchsten Qualifizierungsgrad zertifiziert. Besonderes Augenmerk legen wir auf die Nachwuchsförderung: Seit vielen Jahren kooperieren wir mit renommierten deutschen Hochschulen und betreuen durchgehend rund 50 Auszubildende und Studenten.

Firmenkontakt

Controlware GmbH

Stefanie Zender

Waldstraße 92

63128 Dietzenbach

+49 6074 858-246

+49 6074 858-220



http://www.controlware.de

Pressekontakt

H zwo B Kommunikations GmbH

Michal Vitkovsky

Nürnberger Str. 17-19

91052 Erlangen

+49 9131 812 81-25

+49 9131 812 81-28



http://www.h-zwo-b.de