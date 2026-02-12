Controlware IT-Security Roadshow 2026 in München, Gelsenkirchen, Berlin, Frankfurt und Stuttgart

Dietzenbach, 10. Februar 2026 – Controlware ist im März mit der „Controlware IT-Security Roadshow 2026“ auf Tour – in München (03.03.), Gelsenkirchen (05.03.), Berlin (10.03.), Frankfurt (17.03.) und Stuttgart (18.03.). Der IT-Dienstleister und Managed Service Provider informiert gemeinsam mit Partnern über die neuesten Security-Trends sowie über zeitgemäße und effektive Sicherheitsstrategien.

Cybersecurity verändert sich rasanter denn je. KI-getriebene Angriffsmethoden, neue gesetzliche Vorgaben wie NIS-2 und CRA sowie der allgegenwärtige Fachkräftemangel erhöhen den Druck auf IT- und Security-Teams – und machen es Ihnen zunehmend schwer, kritische Geschäftsprozesse zuverlässig zu schützen. Viele Organisationen spüren: Eine robuste Sicherheitsstrategie braucht heute nicht nur neue Impulse, sondern auch frische Perspektiven und praxisbewährte Lösungen.

„Die Teilnehmer unserer diesjährigen Security-Roadshow können an einem kompakten Tag erleben, was moderne IT-Sicherheit heute ausmacht – verständlich und direkt anwendbar“, fasst Mario Emig, Head of Information Security Business Development bei Controlware, zusammen. „Wir zeigen unter anderem, wie Unternehmen AI-Services sicher nutzen, ihre eigenen LLM-Modelle schützen, Plattform- & Mesh-Firewall-Ansätze sinnvoll einplanen sowie Risiken durch Exposure Management und moderne Anomalie-Erkennung spürbar reduzieren.“

Mit dabei sind die Controlware Partner Check Point, Cisco, Fortinet, genua, Infoblox, OPSWAT, Palo Alto Networks, SentinelOne, Tenable und Zscaler, die in der begleitenden Partner-Ausstellung über ihre Lösungen informieren und den Teilnehmern für individuelle Fragen zur Verfügung stehen. Highlight der fünf Veranstaltungen ist die Keynote des renommierten KI-Forschers Prof. Dr. Peter Buxmann von der Technischen Universität Darmstadt, der anschaulich aufzeigt, wie Künstliche Intelligenz Wirtschaft und Arbeitswelt transformiert.

Die Termine im Überblick:

> 03.03. – München – Flugwerft Schleißheim, Effnerstraße 18, 85764 Oberschleißheim

> 05.03. – Gelsenkirchen – VELTINS-Arena, Rudi-Assauer-Platz 1, 45891 Gelsenkirchen

> 10.03. – Berlin – Seminaris Campus Hotel, Takustraße 39, 14195 Berlin

> 17.03. – Frankfurt – Area3, Hans Strothoff Platz 1, 63303 Dreieich

> 18.03. – Stuttgart – Porsche Museum, Porscheplatz 1, 70435 Stuttgart

Die Teilnahme ist kostenfrei. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl wird eine frühzeitige Anmeldung unter https://www.controlware.de/termine empfohlen.

Die Controlware GmbH gehört zu den führenden IT-Dienstleistern und Managed Service Providern in Deutschland. Das Unternehmen ist Teil der Controlware Gruppe mit über 1.000 Mitarbeitenden und einem Umsatz von nahezu 500 Millionen Euro. Seit der Gründung im Jahr 1980 unterstützt Controlware mittelständische und große Unternehmen sowie Behörden und öffentliche Einrichtungen mit der Planung, Umsetzung und dem Betrieb moderner IT-Infrastrukturen. Das Leistungsportfolio umfasst Lösungen in den Bereichen Network Solutions, Information Security, Data Center & Cloud, Collaboration, IT-Management und Managed Services. Ziel ist ein wirtschaftlicher, zukunftssicherer und nachhaltiger IT-Betrieb. Controlware bietet sowohl gezielte Betriebsunterstützung als auch vollständig verantwortete Managed Services für Cloud-basierte und On-Premises gehostete Netzwerk-, Security- und Data Center-Umgebungen. Ergänzend stehen Cyber Defense Services zur Verfügung. Neben einem Vertriebs- und Servicenetz mit 14 nach ISO 9001 zertifizierten Standorten in der DACH-Region unterhält Controlware internationale Partnerschaften. Das eigene Customer Service Center ist nach ISO 27001 zertifiziert. Seit vielen Jahren arbeitet das Unternehmen eng mit führenden Herstellern und innovativen Technologiepartnern zusammen und ist bei diesen auf höchstem Qualifizierungsniveau zertifiziert. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Förderung des Nachwuchses. Controlware kooperiert mit führenden Hochschulen und betreut kontinuierlich rund 50 Auszubildende und Studierende als Investition in die Kompetenz von morgen.

