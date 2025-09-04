Controlware vierfach als „Leader“ im ISG Provider Lens Report ausgezeichnet – darunter erstmals im Bereich „Strategic Security Services“

Dietzenbach, 2. September 2025 – Controlware wurde im Rahmen der aktuellen Studie „ISG Provider Lens™: Cybersecurity – Services and Solutions 2025“ als „Leader“ ausgezeichnet. Das international renommierte Marktforschungsinstitut würdigte Controlware bereits zum fünften Mal in Folge in den Kategorien „Technical Security Services“, „Next-Gen SOC/MDR Services“ sowie „Next-Gen SOC/MDR Services (Midmarket)“. Darüber hinaus erreichte Controlware erstmals die Spitzenplatzierung als „Leader“ im Bereich „Strategic Security Services“.

ISG hob in der Begründung neben dem tiefen technischen Know-how bei der Integration und Wartung von IT- und OT-Security-Systemen auch die hohe Beratungskompetenz im Bereich IT- und OT-Security hervor. Controlware unterstützt Unternehmen jeder Größe mit einem breiten Team hochqualifizierter Security-Experten bei der Entwicklung und Umsetzung maßgeschneiderter Sicherheitsstrategien. Als in Deutschland verwurzelter Anbieter genießt der IT-Dienstleister und Managed Service Provider zudem das besondere Vertrauen mittelständischer Kunden – nicht zuletzt aufgrund der hohen Datenschutzstandards. Das modular aufgebaute Cybersecurity-Portfolio schafft dabei die Voraussetzungen, Leistungen flexibel und passgenau an die individuellen Anforderungen der Unternehmen anzupassen.

„Wir freuen uns sehr über die erneute Einstufung als ISG Leader – und ganz besonders natürlich über die erstmalige Auszeichnung im Bereich „Strategic Security Services“,“ erklärt Christian Bohr, Head of Managed Services Consulting bei Controlware. „Die Studie bestätigt unseren Ansatz, technologische Exzellenz mit strategischer Beratung zu kombinieren. Damit geben wir unseren Kunden die Sicherheit, ihre Cyberabwehr nachhaltig zu stärken und auf zukünftige Herausforderungen optimal vorbereitet zu sein. Die Auszeichnung unterstreicht unseren Anspruch, Unternehmen und Behörden mit maßgeschneiderten, zukunftsorientierten Cybersecurity-Services zu unterstützen – von der strategischen Sicherheitsberatung bis hin zum operativen Schutz der IT-Infrastrukturen durch unser 24/7 SOC.“

Über Controlware GmbH

Die Controlware GmbH zählt zu den Markt- und Qualitätsführern unter den IT-Dienstleistern und Managed Service Providern in Deutschland. Das Unternehmen ist Teil der Controlware Gruppe mit insgesamt rund 1.000 Mitarbeitenden und einem Umsatz von über 400 Mio. Euro, zu der auch die Networkers AG sowie Controlware Österreich gehören. Als Digitalisierungspartner von mittelständischen und großen Unternehmen sowie von Behörden und Einrichtungen der öffentlichen Hand entwickelt, implementiert und betreibt Controlware agile und resiliente IT-Lösungen in den Bereichen Network Solutions, Information Security, Data Center & Cloud, Collaboration, IT-Management und Managed Services – und unterstützt Kunden dabei, die Weichen für einen wirtschaftlichen, zukunftssicheren und nachhaltigen IT-Betrieb zu stellen. Dabei stehen wir unseren Kunden in allen Projektphasen zur Seite: von der Beratung und Planung bis hin zur Realisierung und Wartung. Als MSP mit einem eigenen ISO 27001-zertifizierten Customer Service Center reicht unser Angebot von Betriebsunterstützung bis zu kompletten Managed Services für Cloud-, Data Center-, Enterprise- und Campus-Umgebungen. Zudem bieten wir umfassende Cyber Defense Services. Neben unserem eigenen flächendeckenden Vertriebs- und Servicenetz mit 16 Standorten in DACH, die gemäß ISO 9001-zertifiziert sind, unterhalten wir internationale Partnerschaften und sind so in der Lage, anspruchsvolle globale Projekte abzuwickeln. Seit unserer Gründung im Jahr 1980 arbeiten wir eng mit den national und international führenden Herstellern sowie innovativen Newcomern zusammen und sind bei den meisten dieser Partner im höchsten Qualifizierungsgrad zertifiziert. Besonderes Augenmerk legen wir auf die Nachwuchsförderung: Seit vielen Jahren kooperieren wir mit renommierten deutschen Hochschulen und betreuen durchgehend rund 50 Auszubildende und Studenten.

Firmenkontakt

Controlware GmbH

Stefanie Zender

Waldstraße 92

63128 Dietzenbach

+49 6074 858-246

+49 6074 858-220



http://www.controlware.de

Pressekontakt

H zwo B Kommunikations GmbH

Michal Vitkovsky

Nürnberger Str. 17-19

91052 Erlangen

+49 9131 812 81-25

+49 9131 812 81-28



http://www.h-zwo-b.de