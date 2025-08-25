COOFANDY, EKOUAER & Zeagoo sind beim Oktoberfest dabei

München, im August 2025. COOFANDY, EKOUAER und Zeagoo freuen sich, ihre Teilnahme am Münchner Oktoberfest 2025 bekannt zu geben – begleitet von einem besonderen Offline-Pop-up-Event im Substanz Club, einer der bekanntesten Musikbars der Stadt. Die Veranstaltung findet vom 20. bis 22. September im Substanz Club statt, nur 700 Meter vom Festgelände entfernt. Unter dem Motto „More Beer, More Bold, More You!“vereint die Kooperation traditionellen Festgeist mit moderner Modekultur.

Diese Zusammenarbeit markiert den ersten Auftritt der Marken bei einem international renommierten Kulturereignis und unterstreicht ihren gemeinsamen Fokus auf intensive, wirkungsvolle Erlebnisse, die Mode mit lokaler Kultur und Gemeinschaft verbinden. Indem sie ihre Präsenz in ein Umfeld einbetten, das Tradition mit globaler Sichtbarkeit verbindet, wollen COOFANDY, EKOUAER und Zeagoo ihre Position im europäischen Markt stärken und neue Ausdrucksformen von Mode im Kontext kultureller Feierlichkeiten erforschen.

Die Veranstaltung ist darauf ausgelegt, Grenzen zwischen Mode und Festkultur zu durchbrechen und lädt Gäste dazu ein, aktiv mitzumachen, sich zu stylen und ihre Erlebnisse.

Drei Marken, drei Erlebniswelten

Im Zentrum der Veranstaltung stehen drei unterschiedliche Marken-Zonen, die jeweils ein interaktives Erlebnis bieten. Jede Zone bringt die Markenidentität zum Leben und lädt Besucher zum Mitmachen, Spielen und Austauschen ein.

COOFANDY: Herrenstil in Bewegung

In der COOFANDY-Herrenmode-Zone können Besucher die klassische „Maßkrug-Stemm-Challenge“ – eine Hommage an die Oktoberfest-Tradition – mit einem modischen Twist ausprobieren. Zudem gibt es Fotostationen mit retro-inspirierten Festival-Looks. Teilnehmer können exklusive COOFANDY-Giveaways mitnehmen, darunter 400 individuell gestaltete Stoffbeutel, 1.200 Marken-Info-Karten zur Marke und 150 gebrandete Hüte (täglich 50 Stück).

EKOUAER: Komfort trifft Feierlaune

In der EKOUAER „Comfort Corner“ können Gäste bei der „Blind Touch Challenge“ ihre Sinne testen und die besonders weichen, hautfreundlichen Stoffe der Marke erleben. Diese Zone steht für Leichtigkeit und Eleganz – perfekt abgestimmt auf die entspannte Atmosphäre des Oktoberfests. Teilnehmer erhalten 400 Stoffbeutel, 1.200 Info-Karten zur Marke und 90 hochwertige Schlafmasken (täglich 30 Stück).

Zeagoo: Schneller Style

In der „Zeagoo Fast Fashion Check-in Zone“ stehen Geschwindigkeit und Kreativität im Mittelpunkt: Besucher müssen in nur 30 Sekunden ein komplettes Festival-Outfit zusammenstellen und anschließend in einem Selfie-Frame posieren, um ihren Look festzuhalten und zu teilen. Teilnehmer haben die Chance auf 400 Stoffbeutel, 1.200 Info-Karten zur Marke und 100 kuratierte Geschenkboxen (u. a. mit Kosmetiktaschen und Handtüchern, täglich 33 Stück).

Jede Zone bietet ein einzigartiges Erlebnis, das spielerische Herausforderungen mit greifbaren Markenerinnerungen verbindet. Insgesamt werden über 3.600 Geschenke während der drei Tage verteilt – stilvolle und praktische Erinnerungsstücke, die den Eventbesuch überdauern.

Vom Streetstyle bis zum Social Share: ein vernetztes Markenerlebnis

Um die Reichweite der Aktion zu verstärken, wird eine ausgewählte Gruppe von Influencern und Content Creators beim Event im Substanz Club dabei sein und ihre Eindrücke in Echtzeit auf Social Media teilen. Mit authentischen Storys und kreativem Content sorgen sie für größere Sichtbarkeit, unterstützt durch Hashtags wie #BeerFashionClash, #Oktoberfit und #MünchenStyle.

Parallel dazu starten die Marken exklusive Online-Promos während des Festivalzeitraums. Vom 10. September bis 10. Oktober erhalten Kunden in Deutschland und Großbritannien 15-20 % Rabatt auf ausgewählte Produkte in den Amazon-Shops von COOFANDY, EKOUAER und Zeagoo. So entsteht eine nahtlose Verbindung zwischen Offline-Erlebnis und digitalem Verkauf, die zugleich eine breitere Community einbindet.

Ausgewählte Highlight-Produkte jeder Marke werden im Rahmen der Aktion präsentiert – sie verbinden festliches Flair mit Komfort und Stil und sind damit perfekt fürs Oktoberfest.

Von COOFANDY: Die Herren Stretch-Slip-On-Jeans bieten ganztägigen Tragekomfort dank elastischem Bund und robustem Design – ideal für Festivalspaß und entspannte Freizeit-Outfits. Das gestrickte Kurzarm-Rollkragenshirt verleiht traditionellen Looks eine moderne Note und eignet sich sowohl zum Kombinieren als auch als Hingucker im Bierzelt.

EKOUAER liefert gemütliche Essentials wie das langärmelige Damen-Thermoshirt, perfekt zum Layering an frischen Oktoberfest-Morgen. Das Nachthemd mit V-Ausschnitt und Knopfleiste bietet weichen Komfort und einen entspannten Stil – ideal zum Abschalten nach einem langen Festtag.

Zeagoo setzt auf bayerischen Charme mit der Spitzen-Dirndlbluse mit halblangen Ärmeln, die durch florale Spitze und Perlenknöpfe für einen klassischen Fest-Look sorgt. Die Kurzarm-Dirndlbluse mit V-Ausschnitt kombiniert traditionelle Stickereien mit einer schmeichelhaften Passform – perfekt für das Oktoberfest und auch für den Alltag.

Alle Aktionsprodukte sind während des Kampagnenzeitraums auf Amazon Deutschland vergünstigt erhältlich.

Ausblick: Von kultureller Verbindung zur Markenevolution

Durch die Verbindung von Mode und Tradition wurde gezeigt, wie Markenerlebnisse mehr sein können als reine Verkaufsaktionen – nämlich Berührungspunkte für Gemeinschaft, Kreativität und kulturellen Austausch.

Mit diesem immersiven und partizipativen Pop-up haben die drei Marken neu definiert, was es heißt, in einem Markt „aufzutreten“: nicht nur sichtbar, sondern erlebbar zu sein. Jede Marke übersetzte ihre Werte in eine Form, die tragbar, teilbar, nahbar und emotional ansprechend ist.

In Zukunft werden COOFANDY, EKOUAER und Zeagoo weiter in interkulturelles Storytelling, Erlebnis-Retail und digitale Kampagnen investieren, die ihre Zielgruppen näher zusammenbringen – über Grenzen, Plattformen und Alltagssituationen hinweg.

EKOUAER steht für Komfort und zeitlose Eleganz im Bereich Homewear und Loungewear. Die Marke vereint hochwertige Materialien mit funktionalem Design und bietet damit stilvolle Basics, die den Alltag verschönern, von gemütlichen Pyjamas bis hin zu vielseitigen Freizeit-Looks.

COOFANDY richtet sich an moderne Männer, die Wert auf Stil und Vielseitigkeit legen. Mit einer klaren Designsprache verbindet die Marke trendbewusste Mode mit funktionalen Details und bietet Kollektionen, die sich sowohl im Business als auch in der Freizeit sehen lassen können.

Zeagoo verkörpert feminine Mode mit urbanem Flair. Die Marke schafft Looks, die modern, individuell und zugleich alltagstauglich sind – von eleganten Essentials bis zu trendigen Statement-Pieces, die Modebewusstsein und Persönlichkeit perfekt vereinen.

