Coolblue beschleunigt das Wachstum in Deutschland

Zusammenfassung

Coolblue beschleunigt sein Wachstum in Deutschland. In den kommenden Jahren wird der Einzelhändler 36 Stores und 9 Lieferdepots in Deutschland eröffnen. Darüber hinaus wird Coolblue intensiv daran arbeiten, die Markenbekanntheit in Deutschland zu steigern. Das bedeutet, dass Coolblue mehr als 1.500 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Deutschland einstellen wird. Als Folge wird das Unternehmen in den kommenden Jahren über 150 Millionen Euro in seine Wachstumspläne investieren.

Das Unternehmen wird die Pläne zusammen mit den bestehenden Aktionären selbst finanzieren. Im Rahmen dessen erwirbt HAL 7,5 % der Anteile von Gründer Pieter Zwart.

Pieter Zwart, Gründer von Coolblue, erklärt: „Wir freuen uns sehr darauf, unseren Kunden in Deutschland noch mehr Freude zu bereiten. Wir sehen bereits jetzt, dass unsere Coolblue Kunden in Deutschland die höchste Kundenzufriedenheit aufweisen und auch am häufigsten zu uns zurückkehren. Damit ist Deutschland schon jetzt das Land mit dem schnellsten Wachstum bei Coolblue.“

Fakten:

– Bis zum Jahresende wird Coolblue zwei weitere Stores in Dortmund und Frankfurt eröffnen

– Im vierten Quartal wird ein weiteres Lieferdepot in Hamm eingerichtet

– Derzeit arbeiten 307 Coolbluer für Coolblue Germany

Coolblue ist das kundenorientierteste Unternehmen in den Niederlanden, Belgien und Deutschland. Der NPS von Coolblue liegt bei 71 und in Deutschland sogar noch höher. Der Online-Händler setzt dabei auf eine eigene Infrastruktur, einschließlich eigenem Kundenservice, eigener Lieferung und Installation sowie stationären Geschäften. Mit 5.750 Coolblue-Mitarbeitern erzielte Coolblue im Jahr 2023 einen Umsatz von 2,4 Milliarden Euro.

Weitere Informationen gibt es unter Coolblue.de oder in der Coolblue-App.

