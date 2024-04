Coole Geschenkidee zum Vatertag

Neue Halsketten und Armbänder für Männer von boonbirds®

Für den Vatertag sind viele auf der Suche nach einem besonderen Geschenk. Wenn die Kinder noch klein sind, suchen oft die Mamas was Passendes aus, ist der Nachwuchs schon älter, dann entscheiden sie auch gerne selbst. Ein besonderes Geschenk sind die neuen Lederarmbänder, die boonbirds® ab sofort in drei Farben im Sortiment hat.

Ein cooles Armband aus geflochtenem Leder ist für jeden Papa eine zeitlose Geschenkidee. Durch das Tragen des Armbands wird er immer an das Glück, Papa zu sein, erinnert. Ganz neu gibt es bei boonbirds® daher drei Lederarmbänder der Kollektion „Texas“ in den Farbkombinationen grau-schwarz, hell- und dunkelbraun sowie grau-blau. Leder hat gegenüber Kunstfasern einen entscheidenden Vorteil: Es altert schön. Die drei neuen Armbänder sind alle nickelallergiefrei, aus Leder und Edelstahl, der Verschluss ist ein Magnet und sie sind ca. 20,5 cm lang. Die doppelreihigen Armbänder kosten Euro 24,99 im Onlineshop unter www.boonbirds.com. Neben den Armbändern „Texas“ hat das Unternehmen ganz neu auch verschiedene Ketten für Männer mit und ohne Anhänger sowie weitere Armbänder, z.B. aus Lavasteinen oder Tigerauge zu Preisen ab 9,99 Euro im Sortiment.

boonbirds® ist eine Marke der HCA Collection Handels-GmbH mit Sitz im schleswig-holsteinischen Bargteheide. HCA ist seit über 31 Jahren als Produzent und Händler im nationalen und internationalen Raum im B2B-Bereich tätig. Mit der neuen Marke boonbirds® tritt das Unternehmen erstmals direkt an den Endverbraucher heran und erschuf zusammen mit einem Kreativ-Team „Lucy“ – boonbird der ersten Stunde und Markenbotschafterin. Besonders ansteckend sind Lucys Lebenslust, ihr Humor und ihre Überschwänglichkeit. Lucys Schlagfertigkeit ist unübertroffen und alle Herz-Motive sowie jede Menge boons rund um die Themen (Selbst-) Liebe, Zuversicht und Freundschaft wurden ihr gewidmet. Wer mehr über Lucy und ihr leicht chaotisches Leben zwischen Studium und Bar-Job erfahren möchte, wer wissen will, warum sie sich viel zu schnell in den DJ verliebt, bei Open-Mic-Nights sofort auf die Bühne stürmt und immer auf der Suche nach einem coolen Cocktail-Rezept ist, kann ihr auf Instagram folgen.

