Cooler Master MasterFrame-Serie – Revolution im PC-Gehäusedesign

Eindhoven, Niederlande 6. December 2024 – Cooler Master, einer der weltweit führenden Anbieter von PC-Komponenten und Tech-Lifestyle-Lösungen, kündigt die Einführung der neuen MasterFrame-Serie an, einer innovativen Serie von PC-Gehäusen, die Personalisierung, Leistung und Handwerkskunst im PC-Design neu definiert. Die anpassbare MasterFrame-Serie – eine Mischung aus hochwertiger Ästhetik und unvergleichlicher Funktionalität.

Mit ihrer dynamischen Exo-Struktur und den von Künstlern inspirierten austauschbaren Blenden bietet die MasterFrame-Serie eine Plattform für grenzenlose Kreativität. Ob es darum geht, ein leistungsstarkes Setup zu erstellen, Inhalte zu kreieren oder einen persönlichen Stil zu präsentieren – mit dem MasterFrame können Benutzer PCs gestalten, die so einzigartig sind wie sie selbst.

„Wir bei Cooler Master haben schon immer daran geglaubt, dass Technologie die Kreativität inspirieren sollte“, sagt Jimmy Sha, CEO von Cooler Master. „Die MasterFrame-Serie ist mehr als nur ein Produkt – sie spiegelt unsere Leidenschaft für Innovation und Handwerkskunst wider. Diese Markteinführung lädt die Nutzer dazu ein, etwas Außergewöhnliches zu bauen und so unsere ‚Make It Yours‘-Philosophie zu verwirklichen“.

Die MasterFrame-Serie ist in zwei Materialoptionen erhältlich – Aluminium (MasterFrame 400, 600, 800) und Stahl (MasterFrame 300, 500). Die Preise beginnen bei 199,99 US-Dollar und jedes Design kombiniert Luxus, Leistung und Personalisierung auf eine Weise, die aus einem PC-Gehäuse ein echtes Statement macht.

Hauptmerkmale der MasterFrame-Serie

Revolutionäres Design: Die Exo-Struktur stellt einen Ansatz der nächsten Generation für die PC-Architektur dar und bietet beispiellose Zugänglichkeit und Anpassungsfähigkeit. Dynamische Anpassungsfähigkeit: Entwickelt, um sich ändernden Anforderungen gerecht zu werden, unterstützt es modulare Konfigurationen und eine Vielzahl von Hardware-Plattformen, von kompakten Systemen bis hin zu Full-Tower-Systemen. Grenzenlose Gestaltungsmöglichkeiten: Austauschbare Paneele schaffen unendliche Möglichkeiten und verbinden Funktion mit persönlichem Ausdruck.

Die neue MasterFrame-Serie wird im Rahmen der CES 2025 auf der parallel stattfindenden Cooler Master Electronic Show in Las Vegas zu sehen sein. Eine Registrierung ist unter diesem Link https://www.coolermaster.com/en-global/events/cmes-2025/ möglich.

Weitere Informationen zur neuen MasterFrame Serie finden Sie auf der Produktwebseite unter https://www.coolermaster.com/en-global/events/MasterFrameSeries

Cooler Master ist ein weltweit tätiger Hersteller von Computerkomponenten mit Sitz in Taipei. Das Unternehmen produziert seit über 20 Jahren innovative Produkte, die wegweisend für die gesamte Branche sind. Unser Antrieb ist die Leidenschaft für die Dinge, die den Zusammenbau eines PCs zu einer so einzigartigen und positiven Erfahrung machen. Unsere nachhaltige Vision ist es, Design, Konstruktion und Anwendung von Personal Computern immer wieder neu zu erfinden. Wir von Cooler Master sind entschlossen, unseren Kunden und Fans das Nonplusultra in Sachen Auswahl und Flexibilität zu bieten. In der Vergangenheit haben wir das immer wieder unter Beweis gestellt, z. B. seinerzeit durch die Einführung des weltweit ersten PC-Gehäuses aus Aluminium und zuletzt durch den zukunftsweisenden Übergang zum modularen Format. Weitere Informationen über Cooler Master finden Sie unter www.coolermaster.de

