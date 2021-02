Corinna Seidel gründet Kommunikationsberatung für B2B- und Dienstleistungsunternehmen

CS Marketing & Sales Solutions vereint Branchen-Know-how und digitale Expertise, um Geschäftspartner in Europa und Asien zu vernetzen.

Mit mehr als 15 Jahren globaler Erfahrung in der Logistik- und Mobilitätskommunikation hat Corinna Seidel die internationale Kommunikationsberatung CS Marketing & Sales Solutions mit Sitz in Hamburg gründet. Mission des Unternehmens ist es, moderne und innovative Marketing- und Kommunikationslösungen für B2B- und Dienstleistungsunternehmen zu schaffen.

Mit einem agilen Netzwerk an Experten bietet das Unternehmen eine breite Palette an Kommunikationsdienstleistungen an. Diese umfassen sowohl PR-Funktionen wie Medienarbeit und Thought Leadership, als auch digitale Kommunikation wie zum Beispiel Content Marketing und 3D-Animationen, sowie Vertriebskommunikation und Testimonials. Fachleute aus Marketing, Öffentlichkeitsarbeit und digitalem Design entwickeln integrierte, cross-mediale Lösungen in enger Zusammenarbeit mit Branchenexperten, z. B. aus Logistik, Mobilität, Maschinenbau oder Pharma.

“Egal, ob es um Marketing, Vertrieb oder Führung geht, wir haben die Erfahrung gemacht, dass glaubwürdige und unterhaltsame Kommunikation ein Schlüssel zum Geschäftserfolg ist”, sagt Seidel. “Wir helfen Unternehmen nicht nur, umsetzbare digitale Kommunikationsansätze zu finden, sondern verstehen als Branchenexperten auch ihre Märkte, Menschen und Produkte”, fügt sie hinzu.

Mit einer globalen Karriere in Ländern wie Frankreich, Ecuador und zuletzt Hongkong hat Seidel das strategische Marketing und die Kommunikation für den Logistikdienstleister Dachser sowie namenhafte internationale Unternehmen betreut. Unter ihrer Leitung bildet CS Marketing & Solutions ein Team an Fachleuten, die sich im internationalen Geschäftsumfeld versiert bewegen.

“Wir schlagen mit professioneller und nahbarer Kommunikation Brücken über Kontinente hinweg, mit besonderem Fokus auf Europa und Asien”, erklärt Seidel. “Daher legen wir innerhalb unseres Netzwerks einen starken Fokus auf die Auswahl von Partnern, die nicht nur über die entsprechenden technischen Fähigkeiten, sondern auch über das kulturelle Verständnis und Know-how verfügen.”

CS Marketing & Sales Solutions ist eine internationale Kommunikationsberatung für B2B und Dienstleistungsunternehmen mit Sitz in Hamburg. Das Unternehmen wurde 2020 von der Kommunikationsexpertin Corinna Seidel gegründet, die ihren Branchenschwerpunkt in Logistik und Mobilität hat. Mit einem Netzwerk an Kommunikations- und Branchenexperten bietet CS Marketing & Sales Solutions integrierte Marketing- und PR-Lösungen für die Märkte Europas und Asiens.

Kontakt

CS Marketing & Sales Solutions

Corinna Seidel

Neuer Pferdemarkt 1

20359 Hamburg

01708455367

corinna.seidel@cs-marketing.solutions

https://www.cs-marketing.solutions

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.