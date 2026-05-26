Cornerstone erweitert Content-Bibliothek mit KI- und Cloud-Lerninhalten von AWS

Die in das Cornerstone-Portfolio integrierten Trainings unterstützen den Aufbau von KI-Skills und die Vorbereitung auf AWS-Zertifizierungen

Düsseldorf, 26.5.2026: Cornerstone OnDemand Inc., ein weltweit führender Anbieter von Lösungen zur zukunftsfähigen Mitarbeiterentwicklung, hat seine Zusammenarbeit mit Amazon Web Services (AWS) erweitert mit dem Ziel, ein umfassendes Angebot an AWS-Lerninhalten in die Content-Abonnements von Cornerstone zu integrieren. Darüber hinaus ist Intelligence+, ein Modul der neu vorgestellten Plattform Cornerstone Workforce AI, ab sofort Teil des über den AWS Marketplace verfügbaren Cornerstone-Lösungsportfolios. Die Lösung unterstützt Unternehmen dabei, sich in einem Umfeld kontinuierlicher Veränderungen erfolgreich zu behaupten. Sie hilft Führungskräften, fundierte Entscheidungen zu treffen, Prioritäten zu setzen und Maßnahmen umzusetzen, um zukunftsfähige Belegschaften aufzubauen, wie sie die heutigen Marktanforderungen verlangen.

Angesichts der zunehmenden Verbreitung von Künstlicher Intelligenz und der anhaltend hohen Nachfrage nach KI- und Cloud-Skills stehen viele Unternehmen vor der Herausforderung, fundierte, rollenbezogene technische Lernangebote schnell genug bereitzustellen, um die Produktivität der Teams zu sichern und Projekte planmäßig umzusetzen. Eine aktuelle Studie von Cornerstone und Lighthouse Research & Advisory unterstreicht diesen Bedarf: Acht von zehn Arbeitgebern geben an, dass sich die Anforderungen an die benötigten Skills und Kompetenzen zur Besetzung einer Position deutlich verschieben bzw. fortlaufend ändern.

Die von AWS entwickelten neuen Kurse, die in die Content-Abonnements von Cornerstone integriert sind, zielen darauf ab, zentrale Skills aufzubauen, AWS-Zertifizierungen vorzubereiten und unternehmensinterne Talent-Pipelines für geschäftskritische Technologieprojekte aufzubauen.

Kunden der Cornerstone Content-Abonnements erhalten Zugriff auf ein stetig wachsendes Angebot mit mehr als 6.000 videobasierten Kursen in über zehn Sprachen. Das Angebot wird kontinuierlich erweitert und umfasst sowohl Grundlagen als auch fortgeschrittene Lerninhalte für Bereiche wie Künstliche Intelligenz, Cloud Computing, Datenanalyse und Machine Learning, Softwareentwicklung sowie Lösungsarchitektur – einschließlich Trainings, die gezielt auf AWS-Zertifizierungsprüfungen vorbereiten.

„Wir beobachten, dass sich Geschäftsanforderungen schneller verändern, als es klassische Lernsysteme abbilden können – insbesondere bei stark nachgefragten technischen Skills“, sagt Kate Rotunno, Vice President Content Strategy and Operations bei Cornerstone. „Mit der Integration von AWS-Lerninhalten und Zertifizierungsvorbereitung in Cornerstone geben wir unseren Kunden ein leistungsfähiges Instrument an die Hand, um Cloud- und KI-Fähigkeiten im großen Maßstab aufzubauen und ihre Technologieinvestitionen nachhaltig abzusichern.“

Weitere Informationen zu den AWS-Lerninhalten von Cornerstone sowie zu den verfügbaren Angeboten gibt es im Cornerstone Marketplace unter marketplace.csod.com.

Die Cornerstone OnDemand Germany GmbH mit Hauptsitz in Düsseldorf, eine Tochtergesellschaft der 1999 gegründeten US-amerikanischen Cornerstone OnDemand Inc., zählt zu den führenden Anbietern von Lösungen für eine zukunftsfähige Belegschaft. Das Unternehmen unterstützt Organisationen dabei, ihre Mitarbeitenden zu rekrutieren, zu entwickeln, zu motivieren und langfristig zu binden.

Cornerstone Workforce AI, die KI-gestützte Plattform für eine zukunftsfähige Belegschaft, verknüpft über den People Graph interne Mitarbeiterdaten, externe Arbeitsmarktdaten sowie Skills und setzt sie zueinander in den Kontext. Damit können Unternehmen gezielt relevante Fähigkeiten entwickeln und bislang verborgene Talente sichtbar machen. Als offene Enterprise-Plattform konzipiert, steht Cornerstone Workforce AI für Skalierbarkeit, Sicherheit und Transparenz. Zertifizierte KI-Governance-Mechanismen sind direkt integriert und ermöglichen den sicheren Einsatz von KI in den Anwendungen, die Mitarbeitende täglich nutzen.

Cornerstone ist überzeugt, dass KI Menschen bei ihren Entscheidungen unterstützen sollte, um leistungsstarke Organisationen zukunftsfähig zu machen. Weltweit vertrauen rund 7.000 Unternehmen – einschließlich zahlreicher DAX-Konzerne – sowie mehr als 140 Millionen Nutzerinnen und Nutzer in 186 Ländern auf die Produkte von Cornerstone. Weitere Informationen unter : www.cornerstoneondemand.com/de

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