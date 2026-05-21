Cornerstone präsentiert Workforce AI: die Plattform für eine zukunftsfähige Belegschaft

Die neue, agentenbasierte Lösung unterstützt Unternehmen bei strategischen Personalentscheidungen in der KI-geprägten Arbeitswelt

Düsseldorf, 20. Mai 2026: Cornerstone OnDemand, einer der weltweit führenden Anbieter von cloudbasierten Talent- und Lernmanagement-Lösungen, stellt Cornerstone Workforce AI vor: Mit der KI-gestützten Plattform lassen sich interne Mitarbeiterdaten mit externen Arbeitsmarktdaten verknüpfen und in konkrete Handlungsempfehlungen überführen. Damit unterstützt die Lösung Unternehmen gezielt dabei, fundierte Entscheidungen zu treffen und relevante Skills für eine zukunftsfähige Belegschaft zu entwickeln.

Im Zentrum der neuen Lösung stehen der Cornerstone People Graph – eine Lösung, die Skills, Mitarbeiter- und Arbeitsmarktdaten verknüpft – und die Cornerstone Skills Engine, ein System zur Analyse, Bewertung und Entwicklung von Fähigkeiten. Gemeinsam verarbeiten diese beiden zentralen Komponenten zwei Jahrzehnte an anonymisierten Mitarbeiterdaten von 45 Millionen Nutzenden, Terabytes an Arbeitsmarktinformationen, ein strukturiertes Skill-Modell mit über 55.000 erfassten Fähigkeiten sowie über eine Milliarde Mitarbeiter-Profile. Ergänzt mit Daten aus den unternehmensinternen Kernsystemen entsteht der nötige Kontext für eine fundierte Entscheidungsgrundlage in allen Prozessen. In Verbindung mit einer KI-gestützten Prozesssteuerung können Unternehmen so schneller strategische Ziele erreichen und die fortlaufende Zukunftsfähigkeit ihrer Belegschaft zum Wettbewerbsvorteil machen.

KI ist heute fester Bestandteil der Wertschöpfung und Entscheidungen zur Personalstrategie werden geschäftskritisch – zumal sich Unternehmen permanent anpassen müssen. Cornerstone Workforce AI setzt genau hier an: Die Plattform unterstützt Manager dabei, fundiertere Entscheidungen zu treffen und das Potenzial ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besser zu entfalten.

„KI sollte das Beste in einer Belegschaft hervorbringen, sie informierter, leistungsfähiger machen und gezielt auf die Anforderungen des Unternehmens ausrichten“, sagt Himanshu Palsule, CEO von Cornerstone. „Wir führen Mitarbeiter- und Marktdaten sowie individuelle Fähigkeiten in einem kontinuierlichen Gesamtbild zusammen. So werden Unternehmen zu agentengestützten Organisationen – gesteuert durch menschliche Expertise und mit der nötigen Geschwindigkeit und Kontrolle.“

Cornerstone Workforce AI im Überblick:

Cornerstone Workforce AI ist gezielt auf die zentralen Anforderungen von HR- und IT-Verantwortlichen ausgelegt und unterstützt die Optimierung von Skills, schnellere Produktivität und eine zukunftsfähige Belegschaft. Die Plattform vereint diese Ziele und unterstützt Führungskräfte dabei, fundierte Entscheidungen zu treffen, Prioritäten zu setzen und Maßnahmen umzusetzen. Als offene Enterprise-Lösung integriert sie Sicherheit, Datenschutz und Transparenz auf allen Ebenen und lässt sich nahtlos in bestehende Systeme und Arbeitsumgebungen einbinden.

Die Lösung ist in verschiedene Module unterteilt und unterstützt Unternehmen damit flexibel, je nach Reifegrad ihrer Organisation:

1) Learning Management & Dynamic Content: Bildet die Lerngrundlage für Compliance-Training sowie Talententwicklung. Enthält unter anderem Cornerstone Abonnement für Lern-Content ,rollenbasierte Lernprogramme sowie KI-gestützte Lernassistenten. Unternehmen mit externem Trainingsbedarf können zusätzlich Funktionen integrieren, die das Cornerstone-Lernerlebnis auch Kunden, Partnern und erweiterten Belegschaften zugänglich machen.

2) Talent-Development & Skill-Optimization: Unterstützt den gesamten Mitarbeiter-Lebenszyklus von der Skill-Entwicklung bis zur strategischen Einsatzplanung, inklusive Zieldefinition, Leistungsmanagement, Skill-basiertem Talent-Marktplatz, Nachfolgeplanung und Recruiting. Der integrierte Cornerstone Skills Architect erstellt und pflegt kontinuierlich die Jobarchitektur, leitet Mitarbeiter-Skills aus realen Arbeits- und Lerndaten ab und identifiziert Skill-Lücken auf individueller, Team- und Organisationsebene.

3) Workforce Intelligence: Dieses Paket umfasst den Cornerstone People Graph zur dynamischen Erfassung von Mitarbeiterdaten in Echtzeit, den Skills Architect für Skill-Analysen auf Basis aktueller Arbeitsmarktdaten sowie Integrationsmöglichkeiten in bestehende Systeme.

KI-Agenten für die Umsetzung operativer Aufgaben

Ein zentrales Merkmal der Plattform ist ihre agentenbasierte Architektur. Sie ermöglicht es, komplexe Herausforderungen ohne lange Implementierungsphasen oder individuelle Entwicklungsaufwände zu bewältigen und Erkenntnisse direkt in konkrete Maßnahmen zu überführen. Für Unternehmen, die sich noch am Anfang ihrer „Workforce-Readiness“-Reise befinden, machen insbesondere die vorkonfigurierten KI-Agenten Sinn.

Für Organisationen in einer fortgeschritteneren Phase stehen darüber hinaus weiterentwickelte, adaptive Agenten zur Verfügung. Diese unterstützen unter anderem Zielabgleich, interne Mobilität, Personalplanung, Onboarding und Kostenoptimierung. Wiederkehrende Aufgaben werden automatisiert und die Ergebnisse kontinuierlich verbessert, je mehr Daten zur Verfügung stehen.

Reichen die vorkonfigurierten Agenten für spezifische Anforderungen nicht aus, lassen sich individuelle Agenten entwickeln, um spezifische Anwendungsfälle abzudecken – etwa je nach Branche, Unternehmensstruktur oder Talentstrategie. Diese maßgeschneiderten Agenten decken unter anderem Szenarien wie Compliance in regulierten Branchen, Vertriebsunterstützung oder die Integration proprietärer Kompetenzmodelle ab. Die Umsetzung erfolgt dabei stets in enger Zusammenarbeit mit dem spezialisierten Engineering-Team von Cornerstone.

Die Cornerstone OnDemand Germany GmbH mit Hauptsitz in Düsseldorf, eine Tochtergesellschaft der 1999 gegründeten US-amerikanischen Cornerstone OnDemand Inc., zählt zu den führenden Anbietern von Lösungen für eine zukunftsfähige Belegschaft. Das Unternehmen unterstützt Organisationen dabei, ihre Mitarbeitenden zu rekrutieren, zu entwickeln, zu motivieren und langfristig zu binden.

Cornerstone Workforce AI, die KI-gestützte Plattform für eine zukunftsfähige Belegschaft, verknüpft über den People Graph interne Mitarbeiterdaten, externe Arbeitsmarktdaten sowie Skills und setzt sie zueinander in den Kontext. Damit können Unternehmen gezielt relevante Fähigkeiten entwickeln und bislang verborgene Talente sichtbar machen. Als offene Enterprise-Plattform konzipiert, steht Cornerstone Workforce AI für Skalierbarkeit, Sicherheit und Transparenz. Zertifizierte KI-Governance-Mechanismen sind direkt integriert und ermöglichen den sicheren Einsatz von KI in den Anwendungen, die Mitarbeitende täglich nutzen.

Cornerstone ist überzeugt, dass KI Menschen bei ihren Entscheidungen unterstützen sollte, um leistungsstarke Organisationen zukunftsfähig zu machen. Weltweit vertrauen rund 7.000 Unternehmen – einschließlich zahlreicher DAX-Konzerne – sowie mehr als 140 Millionen Nutzerinnen und Nutzer in 186 Ländern auf die Produkte von Cornerstone. Weitere Informationen unter : www.cornerstoneondemand.com/de

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