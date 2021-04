Corona erhöht den Muskelschwund im Alter

Frailex musculo: Alles, was Muskeln brauchen

Sarkopenie – Muskelschwund im Alter – ist eine Krankheit, der Corona Vorschub leistet: Seniorensport findet seit fast einem Jahr nicht mehr statt. Spaziergänge mit Kindern, Enkeln oder Nachbarn entfallen. Mahlzeiten mit der Familie sind selten, Treffen mit Freunden tabu, Cafe- oder Restaurantbesuche nicht möglich. Gerade jetzt fehlen den Senioren gesunde Ernährung, Bewegung und nicht zuletzt soziale Kontakte.

Der Mensch verliert ab dem 50. Lebensjahr ohnehin jährlich unbemerkt zirka ein Prozent seiner Muskelmasse und damit Muskelkraft. Ausnahmesituationen wie Lockdowns und Kontaktbeschränkungen beschleunigen diesen Prozess vor allem bei alten Menschen, die zu Hause bleiben, um sich vor dem Corona-Virus zu schützen. Mangelernährung und Bewegungsmangel sind keine Seltenheit. Während die Muskeln schwinden, steigen Sturzgefahr und Osteoporose-Risiko.

Mangelernährung und Bewegungsmangel

Experten empfehlen älteren Menschen neben ausreichend Vitaminen und Mineralstoffen besonders viel Eiweiß. “Allerdings sind es nicht die Eiweiße an sich, um die es geht, sondern die darin enthaltenen Aminosäuren”, erläutert der Apotheker Dr. Thomas Lauscher aus Bonn. “Für die Muskeln benötigt man lebenswichtige, vor allem sogenannte verzweigtkettige Aminosäuren. Sie werden vom Körper gut verwertet und sind vor allem in Fleisch, Fisch und Milchprodukten enthalten.”

Grundsätzlich ist es schwierig, im fortgeschrittenen Alter alle wichtigen Stoffe mit der Nahrung aufzunehmen, da der Appetit nachlässt. Die Mengen, die der Körper braucht, kann man kaum bewältigen. In der aktuellen Situation empfiehlt es sich, den Körper gezielt mit Zusatzstoffen zu unterstützen.

Frailex musculo: Alles, was Muskeln brauchen

Frailex musculoFrailex musculo ist genau auf diesen Bedarf abgestimmt. Das Trinkpulver wird aus hochwertigem Molkeneiweißisolat hergestellt. Es enthält essentielle Aminosäuren und trägt dazu bei, Muskelmasse zu erhalten und aufzubauen. Durch Kalium, Calcium, Magnesium sowie Vitamin D wird die normale Muskelfunktion und auch der Erhalt stabiler Knochen unterstützt. Darüber hinaus enthält Frailex musculo unter anderem Biotin, B-Vitamine und Spinatextrakt. Letzteres ist, wie Wissenschaftler herausgefunden haben, ebenfalls gut für starke Muskeln.

Frailex musculo gibt es in der Geschmacksrichtung Vanille in der Monatspackung mit 15 Portionsbeuteln à 28 Gramm zum Preis von 34,90 Euro. Ein Portionsbeutel enthält 18 Gramm Protein sowie Vitamine und pflanzliche Extrakte und wird in Flüssigkeit eingenommen.

“Das Präparat kann ausgewogene Ernährung nicht ersetzen, aber es ist ein gutes Mittel, um Defizite auszugleichen”, sagt Lauscher. Des Weiteren empfiehlt er, auch in Krisenzeiten Bewegung in den Alltag einzubauen. Das können kleine Muskelübungen mit Gegenständen für Arme und Beine sein, gymnastische Übungen im Stehen oder im Liegen oder auch Spaziergänge im Freien. An der frischen Luft soll die Ansteckungsgefahr mit dem Virus Sars Covid 19 gering sein.

Die Madaus & Lauscher GmbH, Bonn, entwickelt und produziert Gesundheitsprodukte. Einen Schwerpunkt bilden Präparate für die Altersfitness, die dem Alterssyndrom Frailty mit Auswirkungen wie Muskelschwäche, Gangunsicherheit und Vergesslichkeit – verbunden mit Bewegung – vorbeugen sollen. Dr. Thomas Lauscher und Dr. Andreas Madaus haben das Unternehmen 2016 gegründet; die beiden Pharmazeuten befassen sich seit mehr als dreißig Jahren mit Arzneimitteln. In ihrem Unternehmen entwickeln sie nach aktuellem Forschungsstand Präparate, die dazu beitragen, die körperliche und geistige Konstitution von Menschen ab 50plus langfristig zu erhalten oder zu verbessern.

