Corona in der Baubranche: Zulieferung durch Fensterglück GmbH & Co. KG weiterhin gewährleistet

(07.04.2020) Das Coronavirus lässt die deutsche Wirtschaft ins Ungewisse blicken. Die Bundesregierung schnürt Rettungspakete und viele Wirtschaftszweige arbeiten mit Schweiß auf der Stirn daran, den eingeschränkten Geschäftsbetrieb bestmöglich weiterzuführen. Einige Betriebe meistern die Ausnahmesituation aus eigener Kraft.

Dazu zählt die Fensterglück GmbH & Co. KG. Sie liefert Fenster und weitere Bauelemente auch weiterhin an ihre Kunden aus. Der stationäre Handel ist in der aktuellen Situation stark eingeschränkt. Das Geschäft der Fensterglück GmbH & Co. KG verlagert sich daher auf den Online-Shop. Die Lieferung der Bauelemente aus dem Bereich der Kunststoffelemente und Rollläden ist dabei immer noch innerhalb von zwei Wochen möglich.

Darüber hinaus bietet das Unternehmen weiterhin Montagen im Raum Hannover an – sowohl für gewerbliche als auch für private Kunden. Diese unterliegen jedoch den bekannten Auflagen. Die Mitarbeiter tragen bei Kontakt zu Kunden einen Mundschutz und halten den Mindestabstand von 1,5 Metern ein.

“Unsere Mitarbeiter legen großen Wert auf die hygienischen Vorschriften. Ein respektvoller Umgang untereinander sowie ein risikofreies Agieren mit unseren Kunden sind essenziell und schaffen in dieser schwierigen Zeit Vertrauen.”

Bislang ist das Unternehmen nicht auf Fördermaßnahmen von Bund und Ländern angewiesen, was durch die schlanke Lieferkette der Bauelemente möglich ist. Hierbei handelt es sich größtenteils um Fenster und Türen der Marke Drutex, die in Polen gefertigt und in den meisten Fällen direkt ab Werk zu den Kunden geliefert werden.

Das gute Preis-Leistungsverhältnis der Fensterglück GmbH & Co. KG sowie die Möglichkeit, die Drutex Fenster im Online-Konfigurator auf www.fensterglück.de zu individualisieren, gewährleisten das Fortlaufen des Kerngeschäfts in dieser Krisenzeit.

Onlineshop für Fenster, Haustüren, Rollläden und mehr. Handel und Montage von Bauelementen. Telefonische Beratung sowie Termine vor Ort. Ansässig in der Region Hannover.

Kontakt

Fensterglück GmbH & Co. KG

Ingmar Liebert

Auf Bösselhagen 16a

31515 Wunstorf

05031 972328

05031 972329

mail@xn--fensterglck-1hb.de

http://fensterglück.de

