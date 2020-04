Corona-Krise bremst Wachstumskurs von TA Triumph-Adler

Nürnberg, 23. April 2020 – Die TA Triumph-Adler GmbH verzeichnet mit Abschluss des Geschäftsjahres 2019/2020 zum 31. März 2020 mit einem Gesamtumsatz von 303,1 Mio. Euro einen Rückgang von 1,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Verantwortlich dafür sind die Entwicklungen im Zuge der Corona-Krise in den vergangenen Wochen. Bis dahin verzeichnete das Unternehmen eine gute Auftragslage und hätte unter normalen Bedingungen das Geschäftsjahr zum achten Mal in Folge mit einem organischen Wachstum beendet. Die Umsatzrendite lag dank eines sehr guten ersten Halbjahres erfreulicherweise bei vier Prozent. Im Jahresverlauf entwickelten sich das Projektgeschäft im Direktvertrieb, der Export-Kanal, sowie die Nachfrage nach Lösungen in den Bereichen Content Services und ICT insgesamt positiv.

Mit Ablauf des Geschäftsjahres 2019/2020 ist der seit sieben Jahren andauernde Wachstumskurs von TA Triumph-Adler unterbrochen worden. Ausschlaggebend dafür ist die Corona-Krise, die seit Jahresbeginn 2020 die Wirtschaft in Europa und weltweit in Mitleidenschaft zieht. Gleichwohl verzeichnete das Unternehmen bis dahin sehr gute Auftragseingänge und hätte ohne die beispiellosen Entwicklungen der vergangenen sechs Wochen neben dem guten Jahresergebnis ein erneutes Wachstum zum Vorjahr erzielt.

Der Direktvertrieb unter der Marke TA Triumph-Adler konnte die Wachstumsstory der Vorjahre wiederholen. Maßgeblich dafür waren vor allem der Ausbau des Projektgeschäfts sowie des Public Bereichs. Die Anzahl der vertraglich bei den Kunden gebundenen Druck- und Kopiersysteme (MIF/Machines in Field) konnten dabei ebenfalls erneut um zehn Prozent gesteigert werden. Der indirekte Kanal unter der Marke UTAX verzeichnete im Inland ein schwieriges Jahr und konnte erst im letzten Quartal einen leichten Aufwärtstrend vorweisen.

Das Exportgeschäft verbuchte hingegen Auftragseingänge auf Rekordniveau und wurde erst durch die Corona-Krise gebremst. Der Jahresendspurt im Export fiel wegen der Auswirkungen der voranschreitenden Virus-Pandemie besonders in den wichtigen Märkten Italien und Frankreich im Grunde aus. Ein ähnliches Bild zeigte sich in UK, die zunehmende Erholung des Marktes in der zweiten Jahreshälfte wurde durch die aktuellen Gegebenheiten unterbrochen. Auf einem stabil guten Niveau entwickelten sich die Geschäfte in der Schweiz.

Ein erfolgreicher Start gelang TA Triumph-Adler im vergangenen Geschäftsjahr mit dem Eintritt in den Markt für Produktionsdruck. Im vierten Quartal wurde das Portfolio mit der Pro 15050c um das erste eigene Produktionsdruck-System, basierend auf Inkjet-Technologie, erweitert. Innerhalb kürzester Zeit konnten die ersten Installationen realisiert und eine gute Pipeline aufgebaut werden. Überzeugen kann dabei unter anderem ein innovativer Serviceansatz: Über eine Augmented-Reality-Brille lassen sich die Systeme fernwarten. Die Vorteile: Ausfallzeiten reduzieren sich auf ein Minimum, die Produktivität und somit die Profitabilität beim Anwender erhöhen sich.

Zu den ersten Kunden zählt die etablierte Druckerei & Verlag Markus Reichert, der sich von dem neuen Servicekonzept überzeugt zeigt: “Für uns ist das ein absoluter Mehrwert. Wir können rund um die Uhr vom TA-Service profitieren, ohne dass ein Techniker zu uns fahren muss. Die Corona-Krise zeigt derzeit noch einmal auf ganz andere Weise, wie wichtig das sein kann”, so Erich Czermin, Leitung Digitaldruck Druckerei & Verlag Markus Reichert.

Markt im Wandel: Dezentrale Lösungen sind gefragt

Die Ausbreitung des Coronavirus hat nicht nur das Jahresendgeschäft ausgebremst. “Die Folgen der Krise werden uns sicher das gesamte Geschäftsjahr über beschäftigen. Das heißt gerade kurzfristig werden wir wie alle Marktteilnehmer vor besonderen Herausforderungen stehen. Abzuwarten bleibt insbesondere, wie und wann sich eine echte Erholung der Nachfrage in den einzelnen Märkten abzeichnen wird”, kommentiert Christopher Rheidt, Geschäftsführer der TA Triumph-Adler GmbH.

Mittelfristig sieht Rheidt in den aktuellen Entwicklungen aber auch Chancen: “Es geht jetzt auch darum, die Zeit nach Corona im Blick zu behalten. Die Corona-Krise wird die Digitalisierung in Deutschland massiv beschleunigen und Digitalisierungsprojekte in Zukunft höher priorisiert werden. Unternehmen haben erkannt, dass sie vor dem Hintergrund eines notwendigen Risikomanagements auch eine dezentrale Infrastruktur berücksichtigen sollten, um jederzeit die Geschäftsbereitschaft sicherstellen zu können.”

Für die steigende Nachfrage nach dezentralen Lösungen, sieht sich TA Triumph-Adler bestens gerüstet. Das Unternehmen hat vor vier Jahren begonnen, sein Portfolio auszuweiten und die strategische Ausrichtung zum Managed Service Provider voranzutreiben. Das Kerngeschäft wurde dabei sukzessive um Lösungen aus dem IT-Bereich erweitert, um die komplexer werdenden Anforderungen der Kunden bedienen zu können. Schwerpunkte bilden dabei die Bereiche Content Services und ICT.

Um diese Themen weiter zu forcieren, hat sich TA Triumph-Adler zum Start des Geschäftsjahres auch personell verstärkt. Der neue National Sales Director Content Services wird sich zunächst darauf konzentrieren, den Vertrieb der DMS- und ECM Lösungen voranzutreiben. Dabei kann er auf ein umfangreiches Produktportfolio zurückgreifen. Durch die kürzlich erfolgte Übernahme von Optimal Systems durch den Mutterkonzern Kyocera kann die bereits bestehende Partnerschaft mit dem ECM-Hersteller intensiviert und das Portfolio aus Lösungen der Muttergesellschaft sowie der Schwestergesellschaft Ceyoniq Technology z.B. um Cloud-Lösungen. weiter angereichert werden.

Auch den Bereich ICT baut das Unternehmen kontinuierlich aus, etwa um das Outsourcing von IT-Projektmanagement. Vor dem Hintergrund der Corona-Entwicklungen wird auch hier eine stärkere Nachfrage zur Unterstützung bei Ressourcen-Engpässen erwartet.

Mit diesem Gesamt-Portfolio kann TA Triumph-Adler Kunden wie zum Beispiel Nord-Ostsee Automobile umfassende Lösungen und Dienstleistungen aus einer Hand liefern, von Comprehensive Services, über IT-Infrastruktur bis zum Archivierungs- und Dokumenten-Management. Wie in den vergangenen Jahren auch, ist es geplant, die neuen Lösungen zu einem späteren Zeitpunkt auch schrittweise im indirekten Vertriebskanal einzuführen.

Christopher Rheidt: “Wir sind gefordert, uns auf die neue Situation einzustellen und die darin liegenden Chancen zu nutzen. Der Weg, den wir vor vier Jahren gestartet haben, zahlt sich jetzt aus. Mit dem erweiterten Portfolio sind wir in der Lage, auf die veränderten Marktbedingungen zu reagieren. Für uns geht es jetzt darum, den eingeschlagenen Weg konsequent weiter zu gehen, um damit auch unser Projektgeschäft, einen der wichtigsten Wachstumstreiber in den vergangenen Jahren, weiter auszubauen.”

Zu den weiteren konsequenten Schritten gehört auch die Entscheidung, mit Beginn des kommenden Geschäftsjahres das operative Headquarter von Norderstedt nach Hamburg umzuziehen. Damit partizipiert TA Triumph-Adler künftig noch stärker an den Digitalisierungsprojekten und der Innovationskraft der Hansestadt. In einem immer enger werdenden Arbeitsmarkt steigert der neue Standort zudem die Arbeitgeberattraktivität.

Die TA Triumph-Adler GmbH ist ein deutscher Spezialist im Bereich Multifunktionsdrucker und digitaler Bürolösungen. Mit 121 Jahren Historie gehört das Unternehmen heute zu den traditionsreichsten Marken in der Branche der Informationstechnologie und Telekommunikation (ITK). TA Triumph-Adler entwickelt und liefert ganzheitliche Lösungen, die den vollständigen Bearbeitungsprozess von Dokumenten abdecken. Die Leistungen beinhalten die individuelle Analyse und Beratung von Geschäftskunden, die Implementierung eines IT-basierten Dokumenten-Workflows und die kontinuierliche Prozessoptimierung anhand der eigenen Asset- und Systemmanagementlösung TA Cockpit.

In Deutschland ist die TA Triumph-Adler Gruppe mit einer professionellen Direktvertriebsorganisation mit 31 Niederlassungen vertreten. In Europa bestehen TA Triumph-Adler Vertriebsorganisationen in Österreich, der Schweiz, Tschechien und UK. Die TA Triumph-Adler Gruppe beliefert darüber hinaus noch weitere Distributoren in mehr als 25 Ländern in EMEA mit Produkten der Marken TA Triumph-Adler und UTAX. Seit Oktober 2010 gehört die TA Triumph-Adler GmbH mit der eingetragenen Marke UTAX zu 100 Prozent zur Kyocera Document Solutions Inc. mit Sitz in Osaka, Japan. Der Sitz der Gesellschaft ist Nürnberg mit dem operativen Headquarter in Norderstedt bei Hamburg.

