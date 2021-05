Corona macht Weltrekord möglich

312 Speaker aus 17 Nationen stellen Online Weltrekord auf

Am Sonntag, d. 30. Mai wurde mit 312 Speakern aus 17 Nationen,

darunter Länder wie Italien, Türkei, Kolumbien, England, Deutschland,

Österreich und Schweiz der 1. Internationale dreisprachige Weltrekord

#zoomhackspeakerslam aufgestellt. Mit dabei waren unteranderem

Opernsängerin Lorena Madrid, Weltmeisterin im Schwimmen

Heike Apitzsch-Friedrich und Maria Käppel 1. Bayerische Meisterin im Schach.

Diesen sensationellen Rekord hat Top Speaker Hermann Scherer ins Leben gerufen.

Jeder Speaker hatte 1 Minute Zeit dem Publikum einen interessanten Livehack

in bester Performance auf den Weg zu geben. Somit wurde zusätzlich ein

großer Mehrwert für die Zuhörer geschaffen. Natürlich waren alle sehr gespannt.

Aufregung, Spannung und Lampenfieber war auch im Spiel. Dieses Beispiel zeigt,

was online alles möglich ist.

Petra Polk – Netzwerkexpertin Nr. 1 in Europa, Bestsellerautorin, eine der

Top 100 Trainer in Deutschland und sie gehört zu

den 500 erfolgreichsten Menschen war mit dabei. Ihr Thema war:

Nutze Seminare, Events und Veranstaltungen auch zum Ausbau

deines persönlichen Netzwerks, denn 90 Prozent alle Aktivitäten,

Aufträge, Jobs und Käufe werden auf Grund einer Empfehlung getätigt

bzw. vergeben. Wenn du mit 5 Menschen aus diesem Event den Kontakt

aktiv aus baust, und die Beziehung pflegst, hast du dein Netzwerk um 5

weitere Empfehlungsgeber erweitert.

Sie ist die Netzwerkexpertin Nr.1, wurde 2019 als Top 100 vom Erfolg Magazin ausgezeichnet und gehört zu den 500 erfolgreichsten Menschen. Über 70 Medien haben sie zum Thema Networking befragt. Kontakte sind Ihre Leidenschaft. Kaum eine andere versteht es besser, Netzwerkstrukturen aufzubauen und zu strategisch zu nutzen.

Ihre besondere Expertise ist ihr Wissen aus 32 Jahren Vertrieb, Marketing und Kommunikation, dass sie in Ihren Keynotes und Vorträgen weiter. Ihre Kunden und Auftraggeber schätzen an Ihr, dass sie eine Visionärin, Strategin und Chancendenkerin ist, die das lebt was sie redet und mit ihrer Power das Publikum begeistert und inspiriert.

Sie ist die Frau für die Frauen und Ihre Vision ist es “alle Frauen der Welt zu verbinden.”

Sie hat 16 Buchprojekte veröffentlicht, davon sind 4 auf der Bestsellerliste und seit 7 Jahren ist sie Bloggerin zu den Themen Business, Networking und Social Media.

