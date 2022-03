Corona-Pandemie und Ukraine-Krieg: Sinnfragen werden wichtiger!

Neues Buch „Im Wandel der Zeit“ gibt Antworten und Denkanstöße

Durch die völlig sinnlosen Kriegsverbrechen durch Putin in der Ukraine und durch die weltweiten Gefahren und Einschränkungen durch Corona rückt die Frage zunehmend in den Vordergrund, wie wir wieder mehr Sinn in unserem Leben finden. Dabei helfen Denkanstöße, die Thies Claussen jetzt in seinem neuen, im Februar 2022 im Tredition-Verlag erschienen Buch „Im Wandel der Zeit. Wo stehen wir? Wohin gehen wir?“ gibt.

Unsere hektische Welt ist von der Organisation des Alltags geprägt; in der knappen Freizeit suchen wir nach Entspannung und Erholung. Manchmal finden wir dabei kaum mehr die Zeit, über grundlegende Fragen unseres Lebens und unserer Gesellschaft nachzudenken.

Claussen behandelt in seinem neuen Buch „Im Wandel der Zeit“ in acht Kapiteln Fragen wie „Was lernen wir aus der Corona-Pandemie?“ oder „Was bestimmt unsere Zukunft?“. Weitere Kapitel sind „Welche Lebensphasen durchlaufen wir?“, „Wie werden Menschen weise?“, Was bedeutet Wissenschaft für unser Leben?“ oder „Wie entwickelt sich die Kluft zwischen Arm und Reich?“. Auch stellt er die Fragen „Scheitert der Klimaschutz an unserer Bequemlichkeit?“ und im letzten Kapitel „Was macht uns glücklich?“.

Das neue Buch „Im Wandel der Zeit“ ist präzise, klar und gut verständlich geschrieben. Die einzelnen Kapitel sind jeweils wissenschaftlich untermauert und gründlich durchdacht. Das im Hamburger Tredition-Verlag im Februar 2022 erschienene 170-seitige Buch ist sehr empfehlenswert für alle, die eine Orientierung zu wichtigen Fragen unseres Lebens und unserer Gesellschaft suchen.

Von Dr. Thies Claussen sind die Bücher „Im Wandel der Zeit. Wo stehen wir? Wohin gehen wir?“ (2022), „Denkanstöße – Acht Fragen unserer Zeit“ (2021), „Unsere Zukunft nach Corona“ (2020), „Ludwig Erhard. Wegbereiter unseres Wohlstands“ (2019), „Zukunft beginnt heute“ (2018) und „Unsere Zukunft“ (2017) erschienen.

Der Autor war Ministerialdirigent im Bayerischen Wirtschaftsministerium und zuletzt Vizechef der LfA Förderbank Bayern.

Kontakt

Buchautor Dr. Thies Claussen

Thies Claussen

Franzstraße 28

82152 Krailling

0176 43404026

claussen.thies@gmail.com

https://tredition.de/autoren/thies-claussen-20009/denkanstoesse-acht-fragen-unserer-zeit-paperback-150449/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.