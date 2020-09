Corona Pandemie – Weinprobe mal anders!

Weinwanderungen – die Coronavorschriften-konforme Alternative zu Kellerweinproben

Mindestabstände, Hygienevorschriften, Maskenpflicht – die aktuellen Bedingungen stellen nahezu alle Wirtschaftssektoren vor ungekannte Herausforderungen. Zahlreiche Events wurden in diesem Jahr auf Eis gelegt, abgesagt oder verschoben. Auch Kellerweinproben sind unter diesen Voraussetzungen für viele Winzer keine Option: Oft ist zu wenig Platz im Weinkeller, um Mindestabstände einhalten zu können. Die Maske stört bei der Weinverkostung und das ursprünglich gemütliche Ambiente leidet unter den geltenden Bestimmungen. Eine gesellige Weinprobe an der frischen Luft klingt da schon verlockender. Wie wäre es also statt einer Kellerweinprobe mit einer Weinwanderung?

Weinwanderungen verbinden Kultur mit Bewegung, Natur mit Genuss und bieten eine attraktive Möglichkeit, Ihren Wein in Form eines Events zu vermarkten. Teilnehmer der Weinwanderungen werden noch lange an die besondere Art der Weinverkostung zurückdenken und mit Ihrem Wein ein einmaliges Erlebnis verbinden.

Damit Ihre Weinwanderung gelingt, sollten Sie einer ausgeschriebenen Wanderroute folgen, die durch regionale Weinberge verläuft. Als Gruppenführer sollten Sie in jedem Fall ortskundig sein und Ihre Gäste nicht nur als Weinexperte, sondern auch mit spannenden Geschichten aus der Region beeindrucken können. Auf der Route wählen Sie verschiedene Stationen, an denen Sie Ihren Wein zum Probieren anbieten. Ob mit Panoramablick auf das Moseltal, auf einer Waldlichtung oder zwischen Rebstöcken und Weinblättern bleibt Ihnen überlassen. Nur beim Ausschank Ihres Weins sollten Sie keine Kompromisse eingehen. Denn die feinen Rebentropfen genießt man bekanntlich wohltemperiert und in stilvollem Ambiente.

Weinausschankwagen für Ihre Weinwanderung

Für Ihre Weinwanderung bietet sich deshalb ein mobiler Weinausschankwagen mit Kühlschrank, Spültheke und elegantem Design an. Der kompakte Anhänger eignet sich zum sicheren, gekühlten Transport Ihrer Weinflaschen während der Weinwanderung und kann auf der Route an verschiedenen Stationen zum stilvollen Ausschank Ihrer edlen Tropfen zum Einsatz kommen. Optisch bietet der Weinausschankwagen eine ansprechende Alternative zu Zeltgarnitur und Bierbänken. Auch der Aufbau ist weniger zeitaufwändig: Der gesamte Ausschankwagen kann innerhalb von nur fünf Minuten mit Leichtigkeit durch eine Person aufgebaut werden. Ganz nebenbei erleichtert der komfortable Anhänger mit integrierter Gastronomie-Spülmaschine Ihnen lästige Spülarbeit. So können Sie sich ganz auf Ihre Gäste konzentrieren.

Weitere Vorteile

Mobile Verkaufsanhänger von CTR Fahrzeuge entsprechen den geltenden Hygienevorschriften. Die Kühltruhen können je nach Weinsorte unabhängig voneinander temperiert werden und garantieren einen Weingenuss nach höchsten Standards. Sind Verkaufstheken und Dach ausgeklappt, kommen die Spezialeffekte zum Vorschein: Moderne Lichtkanäle, digitale Bildschirme und genügend Werbefläche sorgen besonders am Abend für ein freundliches und gleichzeitig gemütliches Ambiente.

Experten für Weinausschankwagen

Wir von CTR Fahrzeuge bringen eine jahrzehntelange Erfahrung bei der Konzeption Ihres Weinverkaufswagens mit. Seit mehr als 30 Jahren sind wir Partner von zahlreichen Betrieben in der Gastronomie und Getränkeindustrie. Mit Ihrer Idee und unserem Know-how kreieren wir einen Weinverkaufsanhänger, der ganz auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist und auch optisch zu Ihrem Unternehmen passt. Wir freuen uns, Sie beraten zu dürfen.

Das Unternehmen CTR ist ein führendes, auf die Herstellung von Promotionfahrzeugen und mobilen Verkaufssystemen für die Getränkeindustrie und Gastronomie spezialisiertes Unternehmen. Neben Eigenentwicklungen planen wir Gastronomie Fahrzeuge auch individuell nach Kundenwunsch. Seit nunmehr 30 Jahren haben alle CTR-Fahrzeuge eines gemeinsam – die Liebe zum Detail. Durch die gewissenhafte Planung, den Einsatz hochwertiger Materialien und die erstklassige Verarbeitung wird stets ein Höchstmaß an Qualität erreicht – zur Zufriedenheit unserer Kunden.

