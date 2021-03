Corona Red

Der Impfstoff für ihre Weltenmaschine

Wer erhält sie nicht, die email? Nun welche meine ich? “Ihr Impftermin wurde bestätigt.” Welcher Termin? Welche Impfung? Astra, Sputnik oder UD-4126? Nein dort steht Biotekka und das Angebot kommt in Spanisch rüber. Also mal übersetzen: “Biotekka entsteht aus dem Gefühl der Verbreitung einer natürlichen, bewussten und energetischen Ernährung.” Nun die email meinte ich nicht. Meinte ich die email wo ihr Onkel in Salo Balloga mit 65 Millionen Nachlass verstorben ist und nun verzweifelt der Nachlassverwalter Ihnen das Geld, abzüglich einer Handlingsgebühr von 45%, zukommen lassen will? Sie schreiben, warum sollen sie nur 55% bekommen? Haben Sie nicht gemacht, ich weiß, die Masche ist tot. Gehen wir lieber nach dem Motto “Kleinvieh macht auch Mist.”

SEO WUMMS

“Ihre Seiten sehen gut aus, brauchen aber eine Optimierung.” Sie wundern sich. Welche Seiten meint der Absender? Nun wenn Sie weiterlesen dann kriegen Sie es schnell raus. Alle ihre Seiten. Sie müssen diese nur noch melden. Dann wird das 20, 30 oder gar 100-köpfige SEO Team die Bazooka nehmen und den Wumms erzeugen. Google Position One garantiert. Alles ganz nach oben, auch Corona Red. Nun der Impfstoff heißt nicht Corona Red. Das ist ja nur eine Webseite die Sie melden damit irgendeinunbekanntermensch@gmail.com loslegt, so zum Test. Corona Red haben Sie sich als eine geforwardete Seite gegönnt um ihren Event zu powern. Nun bald steht das Wort auch im Duden so wie Covfefe. Forwarding, auch so ein Ding wo man lange nicht wusste ob das im Qualitätsranking bei Google nicht zu einem Backfire wird. Fakt ist, wenn Corona Red live auf der Amerika Art ist, dort den VJ macht, das funzt. Incoming links eben.

Sie wollen es wissen, die SEO, die Such und Exit Optimierung für Ihre Webseiten, Ihren Shop, irgendeinunbekanntermensch@gmail.com wird es schon machen. In gmail we trust. Nun nicht wirklich. Die machen nichts bevor nicht die Anzahlung geleistet ist — oder die packen sich gleich ihren ganzen Server und arbeiten halt mal auf Vorrat. Rechnen später ab. Mit irgendeinunbekanntermensch@gmail.com meinen wir natürlich auch irgendeinunbekannterort@irgendwo. Nun wenn die Firma Bengaluru angibt, heißt das ja noch lange nicht das die auch dort sind im Silicon Valley für den kleinen Geldbeutel. Also sagen Sie sich, wieder so ein Spamer, backlinks kann ich selber auch.

Monate später wenn sie ihre Google Analytics auswerten, war da kaum was von Corona Red zu sehen. Die Seite hat ihren Event, nehmen wir mal an der heißt Amerika World, kaum befördert. Nun Sie hosten ja auch beides beim gleichen Provider, auf dem selben Server. Ein typischer Geizhals-Fehler. Das kann irgendeinunbekanntermensch@gmail.com wohl besser. Aber halt, ihre Domain wollen sie ja nicht weggeben, schon gar nicht an #irgendeinenunbekanntenort.

Ihre gesamte Backlink-Strategie braucht einen Refresher, right? Es braucht einen Backlink Runner. Mit Content Servern in USA, Finnland, Deutschland, Ukraine und Bangladesch powered BACKLINK RUN ihren Event. So die Werbung.

Corona Red erhält Besucher, also manual traffic, human traffic, die von dort auf ihren Event klicken. Das kann nur China. Klicken dort die Uiguren in einer Server Farm? So versprochen vom SEO-evangelista, a colleague of irgendeinunbekanntermensch@gmail.com

Nun das kann BACKLINK.RUN besser. Die Besucher sind Avatare, keine Bots auch keine NPCs. Sie feuern aus dem Opensimulator ins Web. Balanced Loaded über die AMS cloud. Schon werden aus Kunst Links und aus Links Kunst.

HYPERGRID LINK

Ist das Kunst oder wird das ein Link? Wir wissen, die Frage steht für eine Kunstform, für die die wegkann. Nun macht die Domain Corona Red doch noch Sinn. Sie ist ein Avatar der feuert. Corona Red feuert im Hypergrid Network. Das ist Content, das ist Traffic. Corona befeuert Rank You High und das ist YouTube. Gegen YouTube kann Google nun wirklich nichts machen. Der Crawler würde sich ja selbst abschießen. Nun so simple wollen wir es nun auch nicht haben. Wir wollen Sie einladen uns am Ende mitzuteilen ob Ihnen die Immersion in den Klickraum gefallen hat. Dazu braucht es die Immersion.

WAHTYE

Immersion auch so ein Modewort, aber eines mit Substanz. Schließlich bauen wir Maschinen für Welten. Immersionskunst live. Wir schicken Sie mit Wahtye in den Backlink Run und lassen das Video IMMERSIVE ZOOM laufen.

Abschließend fragen wir den Entwickler, Edgar Legate, zur Arbeitsweise von BACKLINK RUN. “Edgar, wie wird vermieden das Google erkennt, dass es durch BACKLINK RUN gelinkt wurde?”

Nun Edgar wird einen Teufel tun zu antworten, denn was schreibt Red über ihn? “When it comes to assassins, he”s the Gold standard. Nobody”s ever seen the guy.”

Nun der muss es wissen. Raymond Reddington hat ihn schließlich geschaffen.

Wir sind nur sein Sprachrohr, der Backlink Runner eben.

Wir unterstützen Ihre Online Strategie. Immersion at your fingertips.

Erklärung zum Datenschutz: Es werden alle Persönlichkeitsrechte von irgendeinunbekanntermensch@gmail.com respektiert.

Kontakt

Multimedia Verlag GmbH

Reiner Schneeberger

Dorfstr. 14

04416 Markkleeberg

+49 171 2077087

info@39work.com

http://backlink.run

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.