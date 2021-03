Corona Schnelltests: Hersteller Vertrieb BeModul GmbH vertreibt ab sofort Covid-19 Antigen Tests und Corona Laientests

Die BeModul GmbH spezialisiert auf den Vertrieb von Nitril Handschuhen, erweitert ihr Sortiment und bietet ab sofort auch Corona Schnelltests wie Covid-19 Antigen Test & Corona Laientest (Corona Schnelltest, Corona Speicheltest oder Corona Spucktest)

Die BeModul GmbH ( www.be-modul.de & www.hersteller-nitril-handschuhe.de), spezialisiert auf den Vertrieb von Nitril Handschuhen, erweitert ihr Sortiment und bietet ab sofort auch Corona Schnelltests wie Covid-19 Antigen Test & Corona Laientest (Corona Schnelltest, Corona Speicheltest oder Corona Spucktest) für Gewerbekunden an.

Nach Freigabe durch das Bundesgesundheitsministerium für die Abgabe medizinischer Covid-19-Schnelltests an jedermann bietet die BeModul GmbH Corona Schnelltests wie Covid-19 Corona Schnelltest, Corona Speicheltest oder Corona Spucktest an:

– Corona Schnelltests wie Covid-19 Antigen Test, Corona Laientest, Corona Schnelltest, Corona Speicheltest oder Corona Spucktest

– Covid-Schnelltestverfahren mit höchsten Qualitätsstandards

– offiziell geprüfte Effizienz der Corona Schnelltests wie Covid-19 Antigen Test, Corona Laientest, Corona Schnelltest, Corona Speicheltest oder Corona Spucktest

– in der EU entwickelt

– Corona Schnelltests wie Covid-19 Antigen Test, Corona Laientest, Corona Schnelltest, Corona Speicheltest oder Corona Spucktest zeigen zuverlässig eine Infektion mit Covid-19 an, auch neuartige Mutationen des Virus

“Als Corona Schnelltest Hersteller Vertrieb bieten wir Corona Schnelltests wie Covid-19 Antigen Test, Corona Laientest, Corona Schnelltest, Corona Speicheltest oder Corona Spucktest an. Laut Bundesgesundheitsministerium sollen Laientests eine Alternative zum professionell durchgeführten Antigen-Test bieten. In Alltagssituationen wird so mehr Sicherheit erreicht. Möglichen Lockerungen der Beschränkungen sowie persönliche Freiheit werden dadurch favorisiert. Wir tragen dazu bei, symptomfreie Corona-Infizierte leichter zu erkennen. Diese können so aus Unternehmen ferngehalten werden, um Kunden, Gäste oder Mitarbeiter vor einer Ansteckung zu schützen”, erklärt Torsten Maetze von der BeModul GmbH.

Die BeModul GmbH hat als Corona Schnelltest Hersteller Vertrieb die Vertriebsrechte für Covid-19 Antigen Test, Corona Laientest, Corona Schnelltest, Corona Speicheltest oder Corona Spucktest über das Unternehmen oder Joint Venture Partner. Die Lieferung erfolgt direkt aus Deutschland. Die Abgabe erfolgt in verschiedenen Verpackungseinheiten nur an gewerbliche Kunden.

+++ Vertriebsbeispiele +++

Covid-19 Antigen Speichel Schnelltest

Box mit 20 Test Kits: Covid-19 Antigen Speichel Schnelltest

Sensitivität 95,10% – Spezifität 100,00%

20 Teststreifen

20 Probesammelbeutel

20 Extraktionsröhrchen inkl. Flüssigkeit

20 Tropfer

Probenmaterial: Speichel

Gebrauchsanweisung Sprache: Deutsch

Box mit 1 Test Kit: Covid-19 Antigen Speichel Schnelltest

Sensitivität 95,10% – Spezifität 100,00%

1 Teststreifen

1 Probesammelbeutel

1 Extraktionsröhrchen inkl. Flüssigkeit

1 Tropfer

Probenmaterial: Speichel

Gebrauchsanweisung Sprache: Deutsch

+++ Vorteile +++

1. Proben einfach sammeln, einfache Handhabung, ohne professionelle Ausrüstung.

2. Testergebnisse sind innerhalb von 15 Minuten verfügbar und deutlich sichtbar.

3. Einfacher Transport, niedriger Preis und höhere Genauigkeit.

4. Geeignet für großflächiges Schnellscreening.

Weitere Informationen zur BeModul GmbH als Corona Schnelltest Hersteller und Vertrieb für Covid-19 Antigen Test, Corona Laientest, Corona Schnelltest, Corona Speicheltest oder Corona Spucktest:

www.be-modul.de

www.hersteller-nitril-handschuhe.de

Die BeModul GmbH ist Exklusivvertrieb eines Produktionswerkes in Vietnam in Asien, Hersteller von Nitril Handschuhen in bester Qualität.

Die BeModul GmbH beliefert weltweit Firmen und Gewerbetreibende als spezialisierter Nitril Handschuhe Hersteller und Großhandel, Nitril Handschuhe Vertrieb und Lieferant für Nitril Handschuhe:

Stockware & Produktionsware. Nur Verkauf in großen Stückzahlen an gewerbliche Kunden. Größere Mengen auf Anfrage.

+++ Stockware & Produktionsware des Hersteller Nitril-Handschuhe +++

– Nitril Handschuhe direkt vom Hersteller: Werksverkauf

– TÜV-zertifizierte Nitril Handschuhe, entsprechend den Standards in Europa und den USA (CE, EN455, EN374, FDA)

– Stockware in Deutschland und Vietnam je nach Lagerbestand

– monatliche Produktionsware der Nitril Handschuhe gemäß Auftrag und Rahmenvertrag Produktion für 3, 6, 12 oder 24 Monate

– Besichtigung der Nitril Handschuhe nach Absprache vor Ort im Werk möglich

– deutschsprachiger Ansprechpartner der BeModul GmbH vor Ort im Werk in Vietnam

– Liefergebiet der Nitril Handschuhe: weltweit

– Aktuelle Preise der Nitril Handschuhe auf Anfrage

Weitere Informationen: http://www.hersteller-nitril-handschuhe.de

Kontakt

BeModul GmbH

Torsten Maetze

Keilstr. 1

17389 Anklam

+49 (0) 152-5583-6347

+49 (0) 30 44 677 399

dialog@hersteller-nitril-handschuhe.de

https://www.hersteller-nitril-handschuhe.de

