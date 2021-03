Corona Spucktest für Unternehmen Antigen Schnelltest

Hochwirksamer Schnelltest.

Corona Spucktest als Schnelltest mit sehr einfacher Anwendung.

Dieser neue Covid-19 Antigen Schnelltest ist lieferbar. Ein Immunographischer Chairside Schnelltest.

Einfachste Anwendung mit Speichelprobe. Das Ergebnis ist in wenigen Minuten sichtbar.

Ein Weg um die rasante Ausbreitung des Corona Virus bzw. der hochansteckenden Corona Mutanten zu bremsen.

Der entscheidende Faktor: Zeit und entschlossenes Handeln.

Wie funktioniert der Corona Schnelltest? Corona Spucktest Schnelltest für Unternehmen

Speichelprobe wird mit Kontrollflüssigkeit vermischt und in eine Testcassette eingegeben.

Ergebniss erscheint schon nach wenigen Minuten. Fertig. Diese Art der Test erinnern an Schwangerschaftstest.

Wie sicher sind Corona Schnelltest – Spucktest?

Die Spezifität und Sensitivität liegen bei 95 Prozent. Diese Corona Schnelltests schlagen vor allem bei Menschen an, die hochinfektiös sind.

Das sind auch Menschen, die garnicht wissen dass sie infektiös sind. Wenn diese Menschen den positiven Test

zum Anlass nehmen und in Quarantäne gehen, werden Infektionsketten gebrochen.

Warum sollten Schnelltest schnell und flächendeckend eingesetzt werden?

Im Rahmen der fortschreitenden Pandemie sind viele Menschen PANDEMÜDE.

Corona Spucktest können flankierend Öffnungsstrategien unterstützen. Ob bei körpernahen

Dienstleistungen wie auch bei Kulturbetriebe wie Oper-, Theater- und Kino.

Auch für die Öffnung der Gastronomie wären diese

Tests ein gutes Mittel der Wahl. Die Menschen wollen sich `frei testen` – zumindest

solange die Pandemie weiterläuft.

Nicht zu vergessen: der psychologische Effekt.

Die Menschen haben das Gefühl, etwas zu tun gegen die Pandemie

Schnelltest – das Sicherheitsnetz

Schnelltest im regelmäßigen Einsatz in der Fläche sind das Sicherheitsnetz der Gesellschaft.

Besonders der Einsatz im Rahmen von Clustern ist optimal.

Also wenn ganze Schulklassen oder Betrieben regelmäßig testen.

So lassen sich Infizierte `rausfischen` und Infektionsketten brechen.

Welche Vorraussetzungen sind notwendig?

Dieser Test darf Stand 01.03.21 nur von medizinischen Personal eingesetzt werden. Das kann sich möglicherweise schnell ändern.

Eine Öffnung und Freigabe als Selbsttest für Zuhause könnte eine hervorragende Ergänzung gegen den Kampf der Pandemie sein.

Durchbruch bei der Pandemiebekämfung?

Wichtig ist bei den Test, dass der Test selber fehlerfrei und schnell durchgeführt werden kann.

Spucktest sind nicht neu. Die Schnelltest bieten auch keine hundertprozentige Sicherheit.

Das bieten nur die PCR-Tests, die von Ärzten durchgeführt werden und im Labor ausgewertet werden.

Trotzdem können Spucktest ein Wendepunkt in der Pandemiebekämpfung sein. Sie sind eine sinnvolle Ergänzung im Mix der verschiedenen Instrumente.

Beste Instrument bei der Corona Bekämpfung

Schnelltest als hocheffektives Mittel im `Corona Kampf` sieht auch der Havard-Epidemiologe Michael Mina.

Seine Idee: große Teile der Bevölkerung sollten sich regelmäßig wöchentlich

selber mit einem Schnelltest testen. So könnte man die Zeit bis

zur Immunität der Bevölkerung durch Impfkampagnen überbrücken.

Jetzt sind praktische Lösungen im Kampf gegen die Pandemie gefragt.

Taku Trends ist ein Kölner Unternehmen und bietet Produkte – nur B2B – für Industrie Handel und Gewerbe.

Neu – im Angebot neben Schnelltest auch Schutzausrüstung für die Corona Bekämpfung. Modernste FFP2 Masken und hocheffiziente Desinfektionsmittel – auf Wunsch mit Firmenlogo.

