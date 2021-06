Geschäftsbericht 2020 von GVV Kommunalversicherung VVaG und GVV Direktversicherung AG

Corona wirft Licht und Schatten auf das Ergebnis der GVV

Versicherungen für 2020

Nach einem Verlust von 2,7 Millionen Euro im vergangenen Geschäftsjahr und einem Gewinn von 24,4 Millionen Euro im Jahr 2020 kann die GVV6 Kommunalversicherung mit Fug und Recht von einem “sehr zufriedenstellenden Geschäftsjahr” sprechen. So stellt Wolfgang Schwade, Vorstandsvorsitzender der GVV Versicherungen erfreut fest: “Sowohl die Ergebnisse in der Kommunalversicherung als auch im Privatkundengeschäft (GVV Direkt) konnten deutlich verbessert werden.” Bei der Mitgliederversammlung heute (23. Juni 2021) im Kölner Gürzenich mit Maske und ohne gemeinsames Mittagessen machte das Szenario noch einmal deutlich: Ohne Einschränkungen und präzises Einhalten der Corona-Regeln sind solche Versammlungen einfach noch nicht möglich. Gleichwohl hat sich GVV Kommunal für die Durchführung der Veranstaltung in Präsenz entschieden, um den Mitgliedern eine direkte Beteiligung zu ermöglichen.

Dabei war es gerade die Pandemie, die die Bilanz der GVV ordentlich glänzen lässt: Die Anzahl der Basisschäden ist im Jahr 2020 deutlich gesunken. Das ist auf die durch COVID-19 gesunkene Wirtschaftsdynamik, die erheblichen Kontaktbeschränkungen und die stark gesunkenen Reisetätigkeiten zurückzuführen. Auch die Natur half dem GVV Konzern zu dem großen Sprung in die Gewinnzone: Die Belastungen durch Großschadensereignisse und Naturkatastrophen waren im abgelaufenen Geschäftsjahr ebenfalls geringer als im Jahr zuvor. “Im besonderen Maße hat die Allgemeine Haftpflichtversicherung nicht zuletzt durch die Sanierungsmaßnahmen im Krankenhausgeschäft zu dem guten Gesamtergebnis und damit einer deutlichen Verbesserung gegenüber dem Vorjahr beigetragen”, berichtete GVV-Chef Wolfgang Schwade.

Die Kraftfahrthaftpflichtversicherung und die Kaskoversicherung entwickelten sich ebenfalls positiv. Auch das liegt vor allem am verringerten Verkehrsaufkommen. Mit der Tochtergesellschaft GVV Direkt ist der Vorstand insgesamt auch zufrieden. “Während wir in der Kapitalanlage und der internen Organisation unserer Arbeitsprozesse coronabedingt vor Herausforderungen gestellt waren,” so 39 berichtet Finanzvorstand Adalbert Bader, “hat COVID unser Ergebnis im Versicherungsgeschäft nicht negativ beeinträchtigt. Die geringere wirtschaftliche Aktivität und der Lockdown haben vielmehr die Schadenfrequenz in vielen Sparten deutlich sinken lassen. Andererseits war es erheblich schwieriger, zusätzliches Geschäft zu akquirieren. Schwerpunkt war in 2020 die Weiterentwicklung der Geschäftsstrategie. Die Umfirmierung zu GVV Direkt (statt GVV-Privat) soll nach außen noch sichtbarer machen, dass wir als Direktversicherer mit ausgezeichneten Produkten und hoher Servicequalität für jedermann da sind. “So wurden neue und moderne Portale und kundenfreundlichere Digitallösungen für GVV Direkt geschaffen. Diese bieten Chancen zu mehr Effizienz und schnellerer, einfacherer Kommunikation. Dass GVV damit ganz offensichtlich auf dem richtigen Weg ist, zeigen die exzellenten externen Ratingbewertungen für einzelne Produkte, wie z. B. für die neue Wohngebäudeversicherung: Bei der Stiftung Warentest mit sehr gut benotet. Die Krönung kam von Focus Money: Das Wirtschaftsmagazin bewertete die GVV-Direkt-Motorrad-Versicherung als die Beste in Deutschland in der Kombination Haftpflicht und Vollkasko, wobei 95 Prozent aller Anbieter unter die Lupe genommen worden sind.

Und ein GVV Geschäftsbericht kommt natürlich nicht ohne einen Hinweis auf die Netto-Combined-Ratio (das Verhältnis der Schaden- zur Kostenquote eines Versicherungsunternehmens) aus, die für das Kommunalgeschäft 89,0 % und für das Privatkundengeschäft 90,8 % betrug. Der Bundesdurchschnitt der deutschen Versicherungskonzerne beträgt 95 %. Nicht nur deswegen können Vorstand und die gesamte GVV-Crew auch im laufenden Geschäftsjahr das gute Gefühl haben, richtig gute Versicherungen anzubieten.

Recht gefühlvoll war auch der Schluss der Versammlung. Galt es doch, den GVV Aufsichtsratsvorsitzenden Dr. Uwe Friedl zu verabschieden. Der “emeritierte” Bürgermeister der Kreisstadt Euskirchen gehörte 16 Jahre lang dem Aufsichtsrat an und hat 11 Jahre davon über Wohl und Wehe des Unternehmens als Vorsitzender erfolgreich gewacht. Entsprechend groß war der Dank aller an der Mitgliederversammlung Beteiligten. Sein Nachfolger ist Christof Sommer, ehemaliger Bürgermeister in Lippstadt, seit einem halben Jahr Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes NRW. Der scheidende Chefaufseher hatte zum Abschluss noch eine ganz besondere Aufgabe zur erledigen. Den neuen Arbeitsvertrag für Katharina Stecher zu unterschreiben. Sie wurde als erste Frau zum Hauptamtlichen Vorstand der GVV Versicherungen berufen. “Wir freuen uns, dass wir mit Katharina Stecher eine versierte Expertin aus den eigenen Reihen gewinnen 81 konnten. Als Juristin mit langer Branchenerfahrung bringt sie genau die richtigen Kenntnisse für ihre neuen Aufgabenbereiche mit”, erklärte Dr. Uwe Friedl. In ihrer neuen Position verantwortet sie künftig das Ressort Vertrieb, Betrieb und Leistung der GVV Kommunalversicherung VVaG und GVV Direktversicherung AG. Sie löst Thomas Uylen ab. Mit ihm verliert die GVV nach 36 Jahren Betriebszugehörigkeit, davon 27 Jahre als Vorstand, nicht nur ein Urgestein des GVV, sondern auch den größten Fan des 1. FC Köln.

Neu in den Aufsichtsrat gewählt wurden:

Bürgermeister Kai Abruszat (Gemeinde Stemwede), Bürgermeister Jürgen

Frantzen (Gemeinde Titz), Geschäftsführendes Vorstandsmitglied Dr. Karl91 Heinz Frieden (Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz), Ratsmitglied

Oliver Held (Stadt Altena) und Vorstandsvorsitzender Jürgen Riepe (Sparkasse Lippstadt).

Sicherheit für kommunale Aufgaben

Seit über 100 Jahren bietet GVV Kommunal maßgeschneiderte Versicherungskonzepte und Serviceleistungen für Kommunen, kommunale Unternehmen und Sparkassen. Wir kennen Ihre besonderen Anforderungen und sichern diese optimal ab – umfassend, leistungsstark und preiswert.

