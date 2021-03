Coronapoint eröffnet am Montag erste Corona-Schnellteststation in Monheim-Baumberg

Monheim, 18.03.2021

Launch der Coronapoint Corona Teststation in Monheim-Baumberg: Ab Montag, 22.03., erhalten alle Personen in der Corona Teststation Monheim-Baumberg kostenlose Bürgertests sowie kostenlose PCR-Tests (zzgl. Laborgebühren). Corona Tests sind ohne Termine möglich oder mit vorheriger Online Anmeldung.

Die kostenlosen Schnelltests (sog. Bürgertest) für alle Personen mit Wohnsitz oder ständigem Aufenthalt im Bundesgebiet sollen geschützte Lockerungen ermöglichen. Seit der Einführung der kostenlosen Bürgertestung nutzen Bürger verstärkt dieses Angebot der Bundesregierung. Durch die dezentralisierte Teststruktur, können die Bürgertests an unterschiedlichsten Orten angeboten werden, um allen Menschen möglichst nahegelegene Corona Teststationen zur Verfügung zu stellen. Nach dem Start der ersten Coronapoint Corona Schnellteststation in Langenfeld Mitte März erweitert die PAS Solutions GmbH sein Netz an Corona Testcenter Angeboten in Deutschland. Das neue COVID-Test-Zentrum in Monheim-Baumberg liegt zentral für Menschen aus den umliegenden Städten Düsseldorf-Garath, Düsseldorf-Hellerhof, Düsseldorf-Urdenbach, Düsseldorf-Benrath, Düsseldorf-Wersten, Düsseldorf-Holthausen, Düsseldorf- Reisholz, Hilden und Langenfeld-Richrath.

In der Coronavirus Teststation Monheim-Baumberg werden Corona Tests sowohl mit vorheriger Terminbuchung (online oder über Telefon) als auch ohne Termine durchgeführt. Wer spontan ohne Anmeldung sich testen lassen möchte, muss wenige Minuten Wartezeit einplanen. Durch optimierte und digitalisierte Prozessverläufe dauert der Aufenthalt im Corona Schnelltestzentrum Monheim-Baumberg für einen Corona Test nur 2-3 Minuten. Das Corona Testzentrum Monheim-Baumberg bietet neben kostenlosen Antigen-Schnelltests (1x pro Woche) auch den PCR-Testabstrich – als erste Teststation in der Region – 1 x pro Woche kostenlos an. Bei letzterem kommen lediglich die Gebühren für die Auswertung hinzu, die vom durchführenden Labor in Rechnung gestellt werden. Ergebnisse sind bei Antigen-Schnelltests innerhalb von 10-15 Minuten nach Probenentnahme via QR-Code und E-Mail abrufbar. Ein PCR-Testabstrich wird zumeist für Auslandsreisen und Flüge benötigt. Hier darf der Testabstrich bei Einreise in der Regel nicht länger als 48 Stunden zurückliegen. Der PCR-Testabstrich sollte entsprechend so kurz wie möglich vor der Abreise durchgeführt werden. Ein PCR-Testergebnis liegt bei Testabstrichen, die im Corona Testcenter Monheim-Baumberg vor 15 Uhr erfolgen, in der Regel noch am selben Tag abends vor. Das Corona Gesundheitszertifikat wird vom Labor via E-Mail und QR-Code mitgeteilt und ist sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch verfasst. Mit dem Angebot des mobilen Testservices testet das Coronapoint Team bereits ab 15 Testpersonen auch regelmäßig bei Unternehmen, Schulen und Einrichtungen vor Ort oder vor Veranstaltungen und Events als präventive Corona Maßnahme.

In allen Coronapoint Teststationen wird hauptsächlich der beim Bundesministerium für Arzneimittel und Medizinprodukte sowie beim Paul-Ehrlich-Institut gelistete Antigen-Schnelltest von Clungene genutzt. Für Kinder und Personen, die den Corona Testabstrich im hinteren Nasenrachenraum als sehr unangenehm empfinden, werden in der Corona Schnellteststelle Monheim-Baumberg auch BfArM gelistete Antigen-Schnelltest angeboten, bei dem der Abstrich aus dem vorderen Nasenrachenraum entnommen werden kann. Diese Art Probenentnahme empfinden viele Testpersonen als angenehmer.

Die komplette Teststation ist barrierefrei und zudem mit UV-Licht Luftreinigern ausgestattet, die 99 % aller in der Luft befindlichen Viren abtöten. Die Coronapoint Corona Teststation Monheim-Baumberg eröffnet am 22.03. auf dem Parkplatz an der Geschwister-Scholl-Straße (gegenüber dem Ataehir-Park), 40789 Monheim am Rhein. Öffnungszeiten sind: Mo.-Fr. 7-20 Uhr, Sa. 10-18 Uhr, So. u. Feiertags 10-16 Uhr.

Die PAS Solutions GmbH wurde 2018 gegründet und fokussiert sich mit verschiedenen Projekten auf den Bereich E-Commerce und Marketing. Neben dem medizinischen Online Shop PASMed vertreibt das Unternehmen zudem individualisierbare Stoffmasken für Unternehmen und Endkunden unter der Marke DSGNMASK. Mit dem Launch des kostenlosen Suchportals www.corona-station.com rundet das Kölner Unternehmen sein Online Angebot ab. Das Coronapoint Corona-Test Angebot in Langenfeld, Monheim und Umgebung ist das erste Offline-Projekt des Unternehmens.

