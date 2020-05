Coronavirus: Büros richtig reinigen und desinfizieren

Der CC Reinigungsservice aus Hamburg gibt Praxistipps zur Büroreinigung und Bürodesinfektion während der Corona-Pandemie

Hamburg, 28. Mai 2020 – Die sorgfältige und professionelle Reinigung und Desinfektion von Büros, Läden und Gewerberäumen ist durch die Covid-19-Pandemie noch wichtiger geworden. Dirk Cusian, Inhaber der Reinigungsfirma “CC Reinigungsservice” aus Hamburg

( https://www.reinigungsservice-hamburg.de ) gibt praxisbewährte Tipps, wie Büros und Geschäftsräume in diesen schwierigen Coronazeiten optimal geputzt und gereinigt werden können.

Coronavirus: Büros hygienisch und sauber putzen und wischen

Seitdem sich das Corona-Virus in Deutschland und weltweit rasend schnell ausgebreitet hat, herrscht in der Bevölkerung große Verunsicherung. Auch bei Unternehmern, Geschäftsführern und Verantwortlichen für Personal / HR, Facility Management, Büros und Gewerbeimmobilien.

Worauf in Coronazeiten besonders beim Putzen und der Reinigung von Büros, Geschäftsräumen und Gebäuden geachtet werden muss, weiß der Hamburger Multiunternehmer und Reinigungsexperte Dirk Cusian: “Während Corona sollte man besonderes Augenmerk auf intensive Reinigungs- und Hygienemaßnahmen richten. Gängige Reinigungsmittel können oft schon für eine Büroreinigung ausreichen. Individuell können aber antibakterielle Reinigungsmittel oder Putzmittel und auch Desinfektionsmittel durchaus Sinn ergeben. Wichtig ist auf jeden Fall die intensive Reinigung durch Wischen, bei der jeglicher Schmutz auf den unterschiedlichen Oberflächen adäquat entfernt wird. Reines Aufsprühen von Reinigungsmitteln und Desinfektionsmitteln reicht nicht aus, um Corona-Viren zu vernichten!” warnt Reinigungsunternehmer Dirk Cusian eindringlich.

Büro Reinigung und Büro Desinfektion

Die Corona-Krise führt zu erheblichen Veränderungen im Alltag – privat wie beruflich. Im beruflichen und gewerblichen Umfeld sind aktuell besondere Hygienemaßnahmen von großer Wichtigkeit, um die weitere Ausbreitung des Corona-Virus möglichst zu verhindern und einzudämmen. Hierbei kann eine Büro-Desinfektion helfen, bei der die Arbeitsplätze im Büro vom geschulten Reinigungspersonal desinfiziert werden. Diese Reinigungsprofis wissen und beherzigen, dass Desinfektionen im Büro stets als Wischdesinfektion durchgeführt werden müssen. “Eine Sprühdesinfektion von Büros, also die Benetzung der Oberflächen am Arbeitsplatz ohne mechanische Einwirkung, ist weniger effektiv und auch aus Arbeitsschutzgründen bedenklich. Unsere Reinigungsfirma, der CC Reinigungsservice Hamburg, bietet umfassende Büro-Desinfektionen, auch als Büro Grundreinigung, bereits seit 15 Jahren an. Wir verfügen daher über die notwendige Erfahrung, auch in Krisen- und Pandemiezeiten gründliche und hygienisch einwandfreie Büroreinigung in Hamburg und im Hamburger Umland anzubieten”, betont Dirk Cusian.

Eine professionelle und verlässliche Reinigungsfirma wie CC Reinigungsservice Hamburg erläutert ihren Interessenten und Kunden den genauen Ablauf und den Leistungsumfang der Büro-Reinigung und Büro-Desinfektion und erstellt einen individuellen Desinfektions- und Reinigungsplan – entsprechend der individuellen Nutzungsbedingungen im jeweiligen Unternehmen und Büro. Wer die Büroreinigung und Bürodesinfektion outsourcen und in die Hände erfahrener Reinigungsprofis legen möchte, kann in Hamburg und Umgebung individuelle Reinigungsservices beim erfahrenen Reinigungsunternehmen anfragen. Je nach individuellem Bedarf und Budget versorgt der CC Reinigungsservice Hamburg seine Kunden im Rahmen der Büro Reinigung und Büro Desinfektion auch mit Putzmitteln und Hygieneartikeln wie Papierhandtücher, Küchenrollen, Toilettenpapier, Handseife, Hygienebeutel, Putzlappen, Reinigungs- und Desinfektionsmittel und vieles mehr.

Wichtig: Reinigung durch Wischen in Büros und Gebäuden sowie 60-Grad-Wäsche

Für die unterschiedlichen Räume (Büroarbeitsplätze, WC / Toilette und Küche) sollten auf jeden Fall auch jeweils unterschiedliche Putzlappen verwendet werden. Diese müssen bei mindestens 60 Grad gewaschen werden. Und vergessen Sie nicht, die Putzmittel wie Tücher, Lappen etc. regelmäßig zu wechseln. Es muss dafür gesorgt werden, dass Putzlappen / Tücher nach der Verwendung gut und schnell trocknen können, damit Bakterien und Viren keine Chance haben. Denn eine 60-Grad-Wäsche (oder heißer) gilt als optimal, um Keime und Bakterien abzutöten und sollte bei anfälligen Reinigungstextilien wie Spüllappen, Putzlappen, Handtüchern und Waschlappen auch konsequent angewandt werden.

Büro-Hygiene: Mit dem richtigen Lüften gegen (Corona-)Viren

Regelmäßiges Lüften ist gut für das Büroraumklima und verhindert Schimmelbildung. “Aber was viele nicht wissen und nicht beherzigen: Auch das Ansteckungsrisiko mit Viren (Corona-, aber auch Grippeviren etc.) wird durch Stoßlüften gesenkt. Denn in geschlossenen Büroräumen kann die Anzahl von Viren in der Luft stark ansteigen. Ein verbessertes Büro-Raumklima verhindert zudem, dass Mund- und Nasenschleimhäute zu stark austrocknen. Dies unterstützt das Immunsystem bei der Viren-Abwehr. Geschultes Reinigungspersonal wird daher immer auch ausgiebig Stoßlüften bei der Büroreinigung”, gibt Dirk Cusian vom CC Reinigungsservice Hamburg abschließend als Tipp.

Über den CC Reinigungsservice Hamburg:

Nichts ist für Kunden, Mitarbeiter und Besucher abschreckender als verschmutzte, unsaubere und unordentliche Büro- und Geschäftsräume. Aus Unzufriedenheit über viele Reinigungsunternehmen und Büroreinigungsservices, die für ihre eigenen Büros und Betriebe tätig waren, haben die beiden Hamburger Unternehmer Andre Clieves und Dirk Cusian deshalb vor 15 Jahren den CC Reinigungsservice Hamburg (www.reinigungsservice-hamburg.de) gegründet.

Beim CC Reinigungsservice Hamburg können sich Unternehmen und Organisationen bei ihrer Büroreinigung auf geschultes und professionelles Personal verlassen: versierte Putzkräfte, ausgebildete Gebäudereiniger und Fensterputzer, zuverlässige Reinigungskräfte für alle Räumlichkeiten in Büros, Geschäften, Praxen, Kanzleien, Agenturen und Lokalen.

Seit 2005 bestätigt der Erfolg und die steigende Nachfrage ihren eigenen Anspruch auf bezahlbare, aber verlässliche und professionelle Büroreinigungspakete mit geschultem Personal, zuverlässiger Unterhaltsreinigung, laufendem Geschirrdienst sowie Lieferung von Reinigungs- und Hygieneartikeln für die optimale Büroreinigung in Hamburg.

Kontakt CC Reinigungsservice Hamburg – Ihr erfahrener Spezialist für Büroreinigung in Hamburg und Umgebung:

CC Reinigungsservice

Andre Clieves und Dirk Cusian GBR

Rothenbaumchaussee 11

20148 Hamburg

Kostenfreie Erstberatung zur Büroreinigung Hamburg unter 0800 / 3030033

Telefon (Hamburg): 040 / 226 211 077

Telefax: 040 / 226 211 078

E-Mail: info@reinigungsservice-hamburg.de

Büro Reinigung Anforderungsformular auf www.reinigungsservice-hamburg.de

Presse- / Medienkontakt:

Görs Communications

PR Content Marketing Agentur

info (at) goers-communications.de

Über den CC Reinigungsservice Hamburg:

Nichts ist für Kunden, Mitarbeiter und Besucher abschreckender als verschmutzte, unsaubere und unordentliche Büro- und Geschäftsräume. Aus Unzufriedenheit über viele Reinigungsunternehmen und Büroreinigungsservices, die für ihre eigenen Büros und Betriebe tätig waren, haben die beiden Hamburger Unternehmer Andre Clieves und Dirk Cusian deshalb vor 15 Jahren den CC Reinigungsservice Hamburg ( www.reinigungsservice-hamburg.de) gegründet. Seit 2005 bestätigt der Erfolg und die steigende Nachfrage ihren eigenen Anspruch auf bezahlbare, aber verlässliche und professionelle Büroreinigungspakete mit geschultem Personal, zuverlässiger Unterhaltsreinigung, laufendem Geschirrdienst sowie Lieferung von Reinigungs- und Hygieneartikeln für die optimale Büroreinigung in Hamburg.

Firmenkontakt

CC Reinigungsservice – André Clieves und Dirk Cusian GBR

Dirk Cusian

Rothenbaumchaussee 11

20148 Hamburg

040 / 226 211 077

040 / 226 211 078

info@reinigungsservice-hamburg.de

https://www.reinigungsservice-hamburg.de

Pressekontakt

Görs Communications

Daniel Görs

Westring 97

23626 Ratekau

0800-46377266

info@goers-communications.de

https://www.goers-communications.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.