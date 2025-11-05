Cortado erweitert seine MDM-Lösung um Mac-Management

iOS-, Android- und ab sofort auch macOS-Geräte zentral über eine Plattform verwalten

Cortado Mobile Solutions, führender Anbieter von Mobile-Device-Management-Lösungen aus Deutschland, erweitert sein Portfolio um leistungsstarkes Mac-Management. Unternehmen können ab sofort macOS-Geräte gemeinsam mit iOS, iPadOS und Android zentral über eine einheitliche Plattform verwalten – mit höchsten Datenschutzstandards und Hosting in Deutschland.

Mit der neuen Mac-Management-Unterstützung adressiert Cortado einen wachsenden Bedarf in Unternehmen: Die Zahl der Mac-Geräte in Firmenumgebungen steigt kontinuierlich, sodass IT-Abteilungen nach effizienten Lösungen für die plattformübergreifende Geräteverwaltung suchen. Oft werden Macs dabei in einzelnen Abteilungen oder Projekten eingesetzt und bislang nur unzureichend in zentrale Verwaltungssysteme eingebunden.

„In vielen Unternehmen werden Macs bislang dezentral eingesetzt und entziehen sich dadurch oft der zentralen IT-Verwaltung“, erklärt Michael Rödiger, Geschäftsführer von Cortado Mobile Solutions. „Mit unserer neuen Mac-Management-Funktion schaffen wir hier Abhilfe: IT-Teams können nun alle Geräte – von Android-Geräten, über iPhones bis Macs – über eine Plattform verwalten und so Sicherheitsrichtlinien und Compliance-Vorgaben einheitlich umsetzen.“

Die neue Mac Management-Lösung von Cortado deckt dabei den gesamten Lebenszyklus von macOS-Geräten ab.

Zu den Key-Features gehören:

Automatisches Onboarding: Durch die Integration mit Apple Automated Device Enrollment (ADE) werden neue Macs automatisch registriert und konfiguriert – ohne manuelle Eingriffe der IT-Abteilung.

Zentrale Konfiguration: WLAN- und Exchange sowie Unternehmens-Apps werden über Profile zentral vorkonfiguriert und automatisch auf die Geräte verteilt.

Sicherheit und Compliance: Standardisierte Richtlinien für Passwortanforderungen, Verschlüsselung und weitere Sicherheitsvorgaben stellen sicher, dass alle Macs den Unternehmensstandards entsprechen.

App-Management: Admins können zentral Apps auswählen, installieren oder entfernen sowie Lizenzen verwalten (VPP). Verwaltete App-Konfigurationen vereinfachen die Einrichtung und sorgen für einheitliche Einstellungen.

Remote Wipe/Lock: IT-Teams können Macs aus der Ferne neu starten, sperren oder bei Bedarf alle Daten sicher löschen.

Als deutscher Anbieter mit Hosting in Deutschland erfüllt Cortado höchste Datenschutzstandards und bietet maximale Rechtssicherheit bei der Verarbeitung sensibler Unternehmensdaten. Die Cortado-Lösung integriert sich nahtlos in Apple Business Manager (ABM) und Apple School Manager (ASM). Diese Kombination ermöglicht eine vollständige, sichere und effiziente Geräteverwaltung – von der automatischen Geräteregistrierung bis zur zentralen Lizenzverwaltung.

Das neue Mac Management ist ab sofort verfügbar. Interessierte Unternehmen können eine kostenlose Demo buchen oder die Lösung im Rahmen einer Testphase kennenlernen. Weitere Informationen unter: www.cortado.com

Über Cortado Mobile Solutions

Cortado Mobile Solutions GmbH ist ein führender Anbieter von Mobile-Device-Management-Lösungen mit Sitz in Berlin. Das Unternehmen unterstützt Organisationen weltweit dabei, ihre mobilen Geräteflotten sicher, effizient und datenschutzkonform zu verwalten.

Mit der MDM-Plattform von Cortado können IT-Abteilungen iOS-, iPadOS-, Android- und macOS-Geräte zentral steuern, Richtlinien umsetzen und Anwendungen bereitstellen – unabhängig vom Standort der Mitarbeitenden. Dabei steht Benutzerfreundlichkeit im Mittelpunkt: Die Lösung ist schnell implementiert, intuitiv bedienbar und entlastet IT-Teams im Arbeitsalltag.

Cortado Mobile Solutions entwickelt seit über zehn Jahren Lösungen für modernes Gerätemanagement und steht für Datenschutz, Qualität und Zuverlässigkeit „Made in Germany“. Das Hosting erfolgt in Deutschland und erfüllt höchste Sicherheits- und Datenschutzstandards.

Firmenkontakt

Cortado Mobile Solutions GmbH

Silke Kluckert

Alt-Moabit 91 a

10559 Berlin

+49 (0)30 408 198 725



https://www.cortado.com/de/

