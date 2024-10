Costa Coffee wählt TrueCommerce für die globale EDI-Expansion, um schnelles Wachstum zu unterstützen

TrueCommerce, ein globaler Anbieter von Konnektivitäts-, Integrations- und Omnichannel-Lösungen für Lieferketten und Handelspartner, wurde von Costa Coffee, Europas führender Kaffeekette, ausgewählt, um ihre globale EDI-Expansion voranzutreiben. TrueCommerce wird die ehrgeizigen Wachstumspläne von Costa Coffee unterstützen, indem es eine einheitliche EDI-Integration bietet und die operative Agilität verbessert.

Als Europas führender Kaffeehändler verfügt Costa Coffee über eine große und wachsende Präsenz mit mehr als 3.000 Betrieben auf dem gesamten Kontinent. Die Entscheidung des Unternehmens, mit TrueCommerce zusammenzuarbeiten, unterstreicht sein Engagement für die Optimierung des laufenden Betriebs und die Verbesserung der globalen Lieferketten.

Costa Coffee, bekannt für seinen Premium-Kaffee und seinen außergewöhnlichen Kundenservice, setzt jetzt die vollständig verwaltete EDI-Lösung von TrueCommerce ein, um seinen operativen Betrieb zu verfeinern. Diese Lösung lässt sich nahtlos in das bestehende ERP-System von Costa, Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations, integrieren und ist somit ideal für die umfangreichen EDI-Anforderungen des Unternehmens geeignet.

Aufgrund seines umfangreichen Netzwerks benötigte Costa Coffee eine Lösung, die sich an das schnelle Wachstum und die sich entwickelnden Anforderungen anpassen konnte. Keith Patterson, Global Enterprise Architect bei Costa Coffee, betont: „Neben den Anforderungen an Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit unserer ständig wachsenden Organisation war es uns wichtig, die Konnektivität unserer Handelspartner zukunftssicher zu gestalten. Die von TrueCommerce bereitgestellte EDI-Plattform wird sicherstellen, dass wir in dieser aufregenden Zeit für unser Geschäft auf anhaltendes Wachstum gut vorbereitet sind.“

Matthew Wilcock, Senior Vice President, Sales, Europe bei TrueCommerce, betont den Wert der Partnerschaft: „Unsere Zusammenarbeit mit Costa Coffee zielt darauf ab, die Skalierbarkeit zu verbessern, Risiken zu reduzieren und das Wachstum zu beschleunigen. Durch die Nutzung unserer fortschrittlichen EDI-Lösungen wird Costa Coffee von einer verbesserten betrieblichen Effizienz und einem geringeren technischen Aufwand profitieren, sodass sie sich auf den Ausbau ihrer Marktpräsenz mit der erforderlichen Agilität konzentrieren können. Wir freuen uns darauf, den anhaltenden Erfolg von Costa Coffee zu unterstützen.“

TrueCommerce wird wichtige Unterstützung bei der Aufrechterhaltung hoher Standards und der Erreichung internationaler Ziele leisten. Die Lösung stellt die EDI-Compliance sicher und fördert eine bessere Interaktion mit Kunden, Lieferanten und Logistikdienstleistern.

