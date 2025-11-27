Coup am Schachbrett: Sergey Perman (SG Zürich) triumphiert in Bad Griesbach

72 Denksportlerinnen und Denksportler traten beim 27. Jung-Senioren-Schach-Open im Aktivitalhotel vom 18. bis 24. November 2025 an.

BAD GRIESBACH – Schweizer Coup am Schachbrett: Sergey Perman (SG Zürich) hat seine grauen Zellen in der niederbayerischen Kurstadt Bad Griesbach meisterhaft eingesetzt – und das 27. Jung-Senioren-Schach-Open knapp gewonnen. Als Nummer fünf der Setzliste (ELO 2171) spielte sich der 58-jährige Schweizer Geschäftsmann mit 5,5 Punkten an die Spitze eines ausgeglichenen Quartettes und profitierte am Ende von der besten Buchholzwertung. Ein kontrolliertes Remis gegen GM Nikolay Legky (FRA/Elo 2328) reichte in der Schlussrunde zum Turniersieg. Insgesamt 72 Denksportlerinnen und Denksportler aus neun Ländern beteiligten sich an dem Turnier in Niederbayern. Die Spieler hatten 150 Minuten und 30 Sekunden pro Zug Bedenkzeit für die Partie, die bis zu sechs Stunden dauern kann.

Sergey Perman spielt seit seinem zehnten Lebensjahr Schach, orientiert sich stilistisch an Mikhail Tal und bevorzugt geschlossene Systeme wie 1.d4, c4 oder Sf3. Die SG Zürich, für die er antritt, ist mit Gründung 1809 der älteste Schachverein der Welt. Zum zweiten Mal in Bad Griesbach am Start – im Vorjahr noch Vierter – hat er heuer eindrucksvoll bewiesen, dass er im internationalen Feld um den Turniersieg kämpfen kann.

Hinter Perman folgten Dieter Migl (Stuttgarter SF), GM Nikolay Legky und IM Josef Pribyl (Bamberg/CZ), die ebenfalls auf 5,5 Punkte kamen. Pribyl war nach einer Autopanne erst ab Runde zwei eingestiegen, punktete dann aber stark. Der zweimalige Griesbach-Sieger IM Dieter Pirrot (Saarbrücken) musste nach einer Auftaktniederlage gegen WFM Maria Horvath früh Federn lassen und landete am Ende auf Rang zehn.

Starke regionale Leistungen

Bester Oberbayer wurde Helmut Stoehr (TV Altötting), der mit 4,5 Punkten Platz 14 erreichte und in der Schlussrunde gegen Gunnar Johnsen remisierte. Als bester Niederbayer landete Michael Müller (Bayerwald Regen/Zwiesel) mit 4,0 Punkten auf Rang 23. Beste Dame wurde WFM Maria Horvath (AUT) mit 4,5 Punkten auf Platz 15.

Harmonisches Turnier – starke Beteiligung

Organisator Josef König lobte den insgesamt disziplinierten und fairen Verlauf des Turniers. Trotz rund 250 Partien und der langen Bedenkzeit von 150 Minuten plus 30 Sekunden pro Zug blieb der Aufwand für die Turnierleitung überschaubar. National-Schiedsrichter Simon Staudinger (Aschenau) sprach von größtenteils sehr korrekten und kooperativen Spielern auch wenn es im Verlauf des Turniers einen einzelnen Streitfall zu klären gab.

Bürgermeister und Schirmherr Jürgen Fundke freute sich über die Treue vieler Teilnehmer. Rekordhalter ist Anton König (FC Ergolding) mit 27 Teilnahmen. Ebenfalls seit Jahren Stammgäste sind Peter Sierian, Helmut Stoehr und Reinhold Fritz.

Hoher Frauenanteil – erfreuliches Signal

Die ehemalige Bundestagsabgeordnete Sandra Bubendorfer-Licht (FDP), Stifterin der Damenpreise, hob das starke Abschneiden der Frauen hervor. Neun Spielerinnen unter 72 Teilnehmern bedeuteten einen überdurchschnittlich hohen Anteil: „Das zeigt, wie attraktiv dieses Turnier für Spielerinnen geworden ist.“

Endstand (72 Teilnehmer, 7 Runden, CH-System): 1. Sergey Perman (SG Zürich/SUI) 5,5/27,0; 2. Dieter Migl (Stuttgarter SF) 5,5/25,0/18,5; 3. GM Nikolay Legky (SC Horben/FRA) 5,5/25,0/17,75; 4. IM Josef Pribyl (SC Bamberg/CZ) 5,5/22,0; 5. Robert Hafner (AUT) 5,0/27,0; 6. Matti Svenn (SWE) 5,0/24,0; 7. Lars Blomstrom (SWE) 5,0/22,0; 8. Lars Madebrink (SWE) 4,5/30,0; 9. Jan Fleuren (NED) 4,5/27,5/15,75; 10. IM Dieter Pirrot (Saarbrücken) 4,5/27,5/14,75; 11. Gunnar Johnsen (NOR) 4,5/25,5 (bester Ü80); 12. Dr. Thomas Meier (GER) 4,5/24,0; 13. Peter Benes (CZ/Litomerice) 4,5/23,0/13,75; 14. Helmut Stoehr (TV Altötting) 4,5/23,0/10,75 (bester Oberbayer); 15. WFM Maria Horvath (AUT) 4,5/22,5 (beste Dame); 23. Michael Müller (Bayerwald Regen/Zwiesel) 4,0/23,0/13,25 (bester Niederbayer);

Blitzturnier (7 Runden, 16 Teilnehmer): 1. IM Josef Pribyl (CZ) 6,0/26,5; 2. Matthias Krekel (Sportbund Versbach) 5,5/26,5; 3. Josef König (SC Rottal-Inn) 4,5/27,5; 4. Daniela Iosif-Höllenriegel 4,5/26,0/13,25; 5. Simon Staudinger (SV Deggendorf) 4,5/26,0/13,00; 6. Petr Benes (CZ) 4,5/23,5; 7. Helmut Stoehr (TV Altötting) 4,0/20,0; 8. Peter Dalling (SWE) 4,0/19,5; 9. Rudolf Ring (AUT) 3,0/24,5; 10. Hansjörg Herold (SV Böckingen) 3,0/24,5.

Siegehrung nach 250 Partien (v.l.): Nationaler Schiedsrichter Simon Staudinger, Bad Griesbachs Bürgermeister Jürgen Fundke, Hotelier Otto Wunsch, Zweiter Dieter Migl (Stuttgart), Sieger Sergey Perman (SG Zürich/SUI), Großmeister Nikolay Legky (FRA) auf Platz drei, beste Dame WFM Maria Horvath (SV Pamhagen(AUT) und Sandra Bubendorfer-Licht.

Über das Senioren-Schach-Open Bad Griesbach

Das Jung-Senioren-Schach-Open ist seit 1998 zu einer festen Einrichtung im jährlichen Turnierkalender des Denksports geworden. Das traditionelle Schach-Event im AktiVital-Hotel im niederbayerischen Kurort Bad Griesbach (Lkr. Passau) wurde vom 18.-24.11.2025 zum 27. Mal ausgetragen. Bis auf 2001 (11.9.) und 2020 (Corona) fand das Turnier jährlich statt. Das Turnier ist eine Veranstaltung des Pressebüros König (Pfarrkirchen/Lkr. Rottal-Inn). Der Dank gilt den Sponsoren Wunsch-Hotel OHG, Arcobräu Gräfliches Brauhaus GmbH & Co. KG (Moos), Hanf.com, Wohlfühltherme Bad Griesbach, AOK Bayern, Barmer sowie Schirmherr Jürgen Fundke, Bürgermeister der Stadt Bad Griesbach, und Sandra Bubendorfer-Licht, Stifterin der Damenpreise.

