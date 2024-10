Coveo beschleunigt Wachstum in der DACH-Region

Coveo bietet KI-Suchfunktionen und generative Antworten für bessere digitale Erlebnisse

29. Oktober 2024, Montreal (Kanada) – Coveo (TSX:CVO), die führende KI-Plattform für Unternehmen, die KI-Suche und GenAI an jeden Point-of-Experience bringt, verzeichnet weiteres Wachstum in der DACH-Region und verstärkt sein Engagement und die Innovationsbereitschaft in einem der strategisch wichtigsten Märkte Europas.

Coveo gewinnt in der Region weiterhin stark an Dynamik und hat in letzter Zeit eine Vielzahl neuer Marken zu seinem wachsenden Kundenstamm in den Bereichen Handel, Dienstleistungen, Websites und Arbeitsplatzlösungen hinzugefügt. In den letzten Monaten haben sich führende Unternehmen wie SAP, Conforama Schweiz, 11teamsports, Philip Morris International, RWA – Lagerhaus.at (Baywa AG), Thalia und weitere für die KI-Suche und die generativen Erlebnisfunktionen von Coveo entschieden, um ihre Kunden- und Mitarbeitererfahrungen zu revolutionieren und den bereits beeindruckenden Kundenstamm von Coveo zu erweitern. Durch den Einsatz von KI-gestützter Suche, personalisierten Empfehlungen und generativen Antworten verändern diese Unternehmen die Art und Weise, wie sie mit ihren Nutzern in Kontakt treten, und bieten relevantere, effizientere und wirkungsvollere Interaktionen über alle Berührungspunkte hinweg.

Als Reaktion auf diese Nachfrage hat Coveo vor kurzem eine Reihe von wichtigen Positionen neu besetzt, darunter Nick Bowles, Managing Director EMEA bei Coveo, sowie weitere Neueinstellungen in den Bereichen Vertrieb, Allianzen und Systemintegratoren. Damit will das Unternehmen seine Marktpräsenz schneller ausbauen und Unternehmenskunden sowie Partnern in der Region einen noch größeren Mehrwert bieten.

„Die DACH-Region ist ein wichtiger und strategischer Markt für Coveo“, sagt Nick Bowles, Managing Director, EMEA bei Coveo. „Wir haben erhebliche Investitionen in Europa getätigt, mit Büros in London und den Niederlanden und über 100 Mitarbeitern, die die Region unterstützen. Die Dynamik, die wir in Deutschland und in der gesamten DACH-Region beobachten, ist beeindruckend, da Unternehmen in der DACH-Region danach streben, führende KI-Innovationen einzuführen, und wir freuen uns, dass sie sich für Coveo entscheiden, wenn sie KI und generative KI für ihre digitalen Erlebnisse benötigen.“

„Die Einführung von KI an jedem Point of Experience ist eine der wichtigsten digitalen Transformationen im Unternehmen“, sagt Louis Tetu, Chairman und CEO von Coveo. „In der sich schnell entwickelnden digitalen Landschaft von heute stehen Unternehmen unter wachsendem Druck, außergewöhnliche, relevante und sichere Erlebnisse für jeden Kunden, Partner und Mitarbeiter zu bieten und gleichzeitig den Geschäftswert bei jedem Vorgang zu optimieren. Um diese Bemühungen effektiv zu skalieren, ist die transformative Kraft der KI erforderlich. Unsere europäischen Kunden begrüßen diesen Wandel, und wir sind zuversichtlich, dass unsere erweiterte Präsenz in der Region einen dauerhaften, gegenseitigen Wert schaffen wird.“

Anfang dieses Jahres gab Coveo bekannt, dass die Thalia Bücher GmbH, der Buchhändler mit Sitz in Hagen, sich für Coveo entschieden hat, um KI-Suche sowie Empfehlungen und Personalisierung auf seiner Handelswebsite bereitzustellen. Thalia wächst und plant, seinen Marktplatz innerhalb der nächsten drei Jahre von 20 Millionen Artikeln auf 40 Millionen Artikel zu verdoppeln.

„Coveo ist genau der richtige Partner für uns“, sagt Roland Kölbl, CCO bei Thalia. „Mit einer jahrzehntelangen KI-Erfahrung, der KI-Suche und -Empfehlung sowie Stärken bei Sicherheit und Relevanz ist Coveo die beste Option, um unsere Wachstumsziele im digitalen Bereich effektiv zu unterstützen.“

SAP ist ein wichtiger strategischer Partner von Coveo in Europa, sowohl im Handel als auch im Servicebereich. Coveo ist ein SAP Endorsed App Partner und SAP nutzt auch Coveo AI und GenAI, um seinen Kundenservice erfolgreicher zu machen. SAP Concur ist ein früher Anwender von Coveos Lösung für generative Antworten und hat enorme Geschäftsergebnisse erzielt, darunter eine 30-prozentige Verringerung des Fallvolumens, eine 80-prozentige Verringerung der Suchanfragen pro Besuch, eine 5-prozentige Verringerung der Fälle pro 1000 Suchanfragen und eine 64-prozentige Verringerung der Inhaltslücken.

Weiterhin nutzt Coveo eine AWS-Region in Europa, die es europäischen Kunden ermöglicht, ihre Daten sicher zu verwalten, um so die Datenschutzverordnung DSGVO einzuhalten.

Über Coveo

Wir glauben fest daran, dass die Zukunft im Business-to-Person-Bereich liegt. Wir sind der Meinung, dass Erlebnisse heute der entscheidende Faktor im Wettbewerb sind, der über Erfolg oder Misserfolg eines jeden Unternehmens entscheidet. Wir glauben auch, dass bemerkenswerte Erlebnisse nicht nur die Benutzerzufriedenheit erhöhen, sondern auch erhebliche Gewinne für Unternehmen bringen. Das nennen wir den KI-Erlebnisvorteil – das Ausmaß, in dem die Inhalte, Produkte, Empfehlungen und Ratschläge, die einer Person online präsentiert werden, problemlos mit ihren Bedürfnissen, Absichten, Vorlieben, ihrem Kontext und Verhalten übereinstimmen und gleichzeitig die Geschäftsergebnisse bei jeder Sitzung maximieren.

Um diesen KI-Erlebnisvorteil in großem Umfang zu realisieren, benötigen Unternehmen eine robuste, zusammensetzbare und kompatible Infrastruktur, die in der Lage ist, Inhalte sicher zu vereinheitlichen und KI-Suche, KI-Empfehlungen, echte Personalisierung und ein vertrauenswürdiges generatives Erlebnis an jedem Berührungspunkt mit jedem einzelnen Kunden, Partner und Mitarbeiter zu liefern. Coveo hat es sich zur Aufgabe gemacht, diesen KI-Erlebnisvorteil an jeden Point-of-Experience zu bringen, indem Daten und KI-Modelle bereitgestellt werden, um Unternehmen bei Handel, Kundenservice, Websites und Arbeitsplatz zu unterstützen.

Die Coveo-Plattform ist nach ISO 27001 und ISO 27018 zertifiziert, SOC2-konform, HIPAA-kompatibel und verfügt über ein 99,999%iges SLA. Wir sind ein Salesforce ISV Partner, eine SAP Endorsed App, ein Adobe Gold Partner, MACH Alliance Mitglied, Optimizely Partner und ein Genesys AppFoundry ISV Partner. Coveo ist eine Marke von Coveo Solutions Inc.

Medienkontakt

Kiyomi Harrington

Coveo Unternehmenskommunikation

Kharrington@coveo.com

Vorausschauende Informationen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“ und „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze (zusammenfassend „zukunftsgerichtete Informationen“). Diese zukunftsgerichteten Informationen sind an der Verwendung von Begriffen und Formulierungen wie „könnte“, „würde“, „sollte“, „könnte“, „könnte“, „wird“, „erreichen“, „eintreten“, „erwarten“, „beabsichtigen“, „schätzen“, „antizipieren“, „planen“, „vorhersehen“, „glauben“, „fortsetzen“, „Ziel“, „Gelegenheit“, „Strategie“, „geplant“, „Ausblick“, „Prognose“, „Projektion“ oder „Aussicht“, die Verneinung dieser Begriffe und ähnliche Terminologie, einschließlich Verweisen auf Annahmen, obwohl nicht alle zukunftsgerichteten Informationen diese Begriffe und Phrasen enthalten. Darüber hinaus enthalten alle Aussagen, die sich auf Erwartungen, Absichten, Projektionen oder andere Charakterisierungen zukünftiger Ereignisse oder Umstände beziehen, zukunftsgerichtete Informationen. Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, sind keine historischen Fakten, sondern stellen vielmehr die Erwartungen, Schätzungen und Prognosen der Geschäftsleitung in Bezug auf zukünftige Ereignisse oder Umstände dar.

Zukunftsgerichtete Informationen beruhen notwendigerweise auf einer Reihe von Meinungen, Schätzungen und Annahmen, die wir zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen für angemessen und vernünftig hielten. Obwohl die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen auf Annahmen beruhen, die wir für angemessen halten, können die tatsächlichen Ergebnisse von den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen abweichen. Darüber hinaus unterliegen zukunftsgerichtete Informationen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, von denen sich viele unserer Kontrolle entziehen und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf makroökonomische Ungewissheiten und die Risikofaktoren, die unter „Risikofaktoren“ im zuletzt eingereichten Jahresbericht des Unternehmens beschrieben sind, der in unserem Profil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar ist. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche zukunftsgerichteten Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich potenzielle Investoren nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen, da diese nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gültigkeit haben.

Außerdem sind wir in einem sehr wettbewerbsintensiven und sich schnell verändernden Umfeld tätig. Obwohl wir versucht haben, wichtige Risikofaktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Risikofaktoren geben, die uns derzeit nicht bekannt sind oder von denen wir derzeit glauben, dass sie nicht wesentlich sind, und die ebenfalls dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen genannten abweichen.

Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernehmen wir keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen nach dem Datum, an dem die Aussagen gemacht wurden, oder um das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse zu berücksichtigen.

