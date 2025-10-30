cplace Day: Europas größte Konferenz für Projekt- und Portfoliomanagement läutet Paradigmenwechsel mit KI-gestütztem PPM ein

München, 30. Oktober 2025 – Mehr als 1.300 internationale Teilnehmer haben sich auf dem cplace Day der collaboration Factory vergangene Woche über die aktuellen Trends im Projekt- und Portfolio-Management (PPM) ausgetauscht. Im Fokus des hybriden Präsenz- und Online-Events stand neben konkreten Anwendungen bei Kunden und der Roadmap von cplace vor allem der Einsatz und die weitere Zukunft von künstlicher Intelligenz (KI) im PPM.

In seiner Keynote beleuchtete Dr. Rupert Stuffer, Gründer und CEO der collaboration Factory, die Chancen, die sich durch die zunehmende Verbreitung von KI-Technologien für das PPM auftun. Er betonte das Potenzial, das die bevorstehenden Veränderungen für die Unternehmen mit sich bringt, machte aber auch deutlich, dass schlussendlich der Mensch immer die Entscheidungshoheit haben muss.

Trotz KI – Der Mensch hat immer die Oberhand

KI sieht Stuffer als eine überragende Assistenzfunktion für die Mitarbeiter in den Unternehmen. Als digitaler 24/7-Kollege ist KI der perfekte Projektassistent, ein hervorragender Softwareentwickler sowie ein herausragender Wissensträger, sofern sichergestellt ist, dass die KI-Modelle mit Daten von höchster Qualität trainiert sind. Diese Art von Unterstützung ist es, die Stuffer und sein Team in die cplace Plattform integrieren, um der Komplexität von PPM entgegenzuwirken.

Darüber hinaus entwickelt cplace den Excel Sweeper, eine KI-basierte Lösung, die wie ein Staubsauger Excel-Inhalte „aufsaugt“ und in cplace überträgt. Die Idee dahinter: In den allermeisten Firmen befinden sich wichtige Unternehmensdaten und Projektplanungen immer noch in zahlreichen Exceldateien. Aufgabe des KI-basierten Excel Sweepers ist es, diese Informationen über ein spezielles Coding-Verfahren zu extrahieren und in den zentralen Datenpool in cplace zu überführen. Dr. Rupert Stuffer: „KI ist gekommen, um zu bleiben und je früher sich Unternehmen dieser Technologie annehmen, umso besser. Wer heute bereit ist sein PPM mit KI zu ergänzen, ist bestens vorbereitet, von den Neuerungen der Zukunft zu profitieren und zu den Vorreitern zu gehören.“

EDAG, BMW, Hitachi Rail, Roche, uvm. – Branchengrößen stellen ihr PPM vor

Zahlreiche Vorträge, Präsentationen, Use Cases und ein Round Table bewiesen auf dem cplace Day eindrucksvoll, wie der gezielte Einsatz moderner Methoden und Technologien den entscheidenden Wettbewerbsvorteil sichert und neue Branchenmaßstäbe setzt. Dabei kamen sowohl renommierte Konzerne als auch mittelständische Unternehmen zu Wort, die durch den Einsatz von cplace ihr PPM auf ein neues Level heben konnten. Rupert Stuffer: „Unser PPM-Event hat wieder eindrucksvoll gezeigt, wie flexibel cplace eingesetzt werden kann. Es hat mich begeistert zu sehen, wie unsere Kunden cplace nutzen, um die täglichen Herausforderungen in ihrer Projektsteuerung zu meistern. Vor allem, dass unser „No-Code, Low-Code, Pro-Code“-Prinzip so gut angenommen wird, freut mich – zumal man auf dem cplace Day eindrucksvoll sehen konnte, wie sich mit cplace die unterschiedlichsten Unternehmensszenarien passgenau abbilden lassen.“

Mehr Informationen zum cplace Day und ausgewählte Aufzeichnungen unter cplace Day: Europas größte PPM-Konferenz | cplace.

Mit seiner Next-Generation Project and Portfolio Management-Plattform revolutioniert und transformiert cplace die Art und Weise, wie Menschen und Organisationen zusammenarbeiten und ihre Projekte meistern. Die flexible PPM-Software mit ihrer leistungsstarken KI-Erweiterung cplace AI befähigt führende Unternehmen, maßgeschneiderte Lösungen für ihre spezifischen Anforderungen einfach selbst zu gestalten, z. B. für die Entwicklung komplexer Produkte oder zur Umsetzung ihrer Strategie. Zu den Kunden zählen zahlreiche DAX-Unternehmen unterschiedlicher Branchen, z. B. aus der Automobil-, Pharma- und Luftfahrtindustrie sowie dem Retail.

Hinter der Marke cplace steht die collaboration Factory GmbH, gegründet 2014 von Projektmanagement-Pionier Dr. Rupert Stuffer. Der Hauptsitz befindet sich in München, weitere Standorte sind Hannover und Ludwigsburg.

