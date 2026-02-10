cplace Release 26.1 jetzt auf dem Markt verfügbar

Neue Funktionen für KI-gestützte Assistenz, integriertes Dokumentenmanagement und moderne Planung

München, 10. Februar 2026 – Das cplace Release 26.1 erweitert die Projekt- und Portfoliomanagement-Plattform cplace um zahlreiche neue Funktionen. Der Fokus liegt auf dem konsequenten Ausbau KI-gestützter Assistenzfunktionen, einer vertieften SharePoint-Integration sowie erweiterten Möglichkeiten in der Projekt- und Ressourcenplanung. Damit wird Unternehmen kontinuierlich ein Leistungs- und Funktionsausbau angeboten, mit dem sie komplexe Arbeitsumgebungen effizient, transparent und kollaborativ steuern können.

Die Neuerungen von cplace 26.1 im Überblick:

1. KI-gestütztes Arbeiten mit dem cplace AI Companion

Mit dem neuen cplace AI Companion wird erstmals eine dialogbasierte, KI-gestützte Nutzung der Plattform ermöglicht. Anwender können in natürlicher Sprache Fragen stellen, Inhalte generieren oder gezielt Unterstützung aus dem offiziellen Benutzerhandbuch erhalten – ohne durch Menüs oder Formulare navigieren zu müssen. Der AI Companion greift dabei auf unternehmensweites Wissen innerhalb der cplace Landschaft zu und berücksichtigt bestehende Rollen-, Berechtigungs- und Sicherheitskonzepte. So bleibt der Zugriff auf sensible Informationen jederzeit unter Kontrolle.

2. Nahtlose SharePoint-Integration für zentrales Arbeiten

Der neue cplace SharePoint Connector ermöglicht den direkten Zugriff auf SharePoint-Dokumente innerhalb von cplace. Über das Widget „SharePoint-Dateien“ können Dokumente und Ordner angezeigt, bearbeitet, hochgeladen und organisiert werden, ohne die Plattform zu wechseln. Projekt- und Dokumentenmanagement werden so in einem zentralen Arbeitsbereich zusammengeführt und als Single Point of Truth genutzt. Alle bestehenden SharePoint-Berechtigungen und Authentifizierungsmechanismen bleiben dabei unverändert erhalten.

3. Weitere Neuerungen und Plattform-Verbesserungen

Mit der Premium App TREES by 2l FORGE steht zudem eine Lösung zur visuellen Verwaltung komplexer Hierarchien – etwa für Portfolios, Organisationen oder Produktstrukturen – zur Verfügung. Die Strukturen lassen sich per Drag & Drop anpassen, während Kennzahlen automatisch aggregiert werden, ganz ohne Programmierung.

Die neue Knowledge Base bietet eine verbesserte Benutzererfahrung mit intelligenter KI-Suche, besserer Lesbarkeit, schnelleren Aktualisierungen und erweiterten Feedback-Möglichkeiten. Dadurch lassen sich Informationen zur cplace-Dokumentation schneller und einfacher finden – egal ob es um kurze Antworten oder detaillierte Anleitungen geht.

Darüber hinaus wurde mit dem neuen Release die Administration vereinfacht, etwa bei der Verwaltung von Low-Code-Jobs und im UML (Unified Modeling Language)-Arbeitsbereich. Neu ist auch die Tabelle 2.0 im Seiten-Tab des Datenmodells, die standardmäßig aktiviert ist, bei Bedarf aber auch flexibel gesteuert werden kann.

Mehr Informationen zum neuen Release unter: Next-Generation Project and Portfolio Managements | cplace

cplace ist eine moderne Software-Plattform für Projekt- und Portfoliomanagement (PPM). Es revolutioniert und transformiert die Art und Weise, wie Menschen und Organisationen zusammenarbeiten, und ermöglicht Unternehmen, komplexe Projekte effizient zu steuern. cplace kombiniert die Zuverlässigkeit einer Standardsoftware mit der Flexibilität maßgeschneiderter Lösungen. Die adaptive Plattform mit integrierter AI bietet eine gemeinsame Datenbasis, fördert standort- und funktionsübergreifende Zusammenarbeit und lässt sich in Echtzeit anpassen.

Internationale Branchenführer, u.a. aus der Automobil-, Luftfahrt-, Pharma- und Life-Science- sowie Maschinenbauindustrie, vertrauen auf cplace, um innovative und komplexe Produkte zu entwickeln, Ressourcen effizient zu nutzen, Entscheidungsprozesse zu verbessern und Projekte erfolgreich abzuschließen.

Hinter der Marke cplace steht die collaboration Factory GmbH, gegründet im Jahr 2014 mit Hauptsitz in München.

