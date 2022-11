CrazyDogPaul-Hundezubehör – das Beste für den Hund

Bei der Erstbestellung im Online-Shop gibt es 15 Prozent Rabatt

Ein glücklicher Hund erwärmt die Herzen seiner Familie und ist ein ausgeglichener Begleiter. Hunde schätzen Luxus und lieben es, verwöhnt und mit hochwertigen Produkten gepflegt zu werden.

Für Herrchen und Frauchen ist es selbstverständlich, bei Nahrungsergänzung und Pflegeprodukten auf natürliche Inhaltsstoffe und beste Qualität zu achten. Auch der Hund wünscht sich Natürlichkeit, da die Natur die besten Zutaten liefert und für einen rundum gesunden Vierbeiner sorgt. Bei CrazyDogPaul wird jedes Produkt nach den Ansprüchen der Vierbeiner entwickelt. Wenn der Hund zufrieden ist und sich wohlfühlt, hat seine Familie die optimale Entscheidung getroffen.

Natürliche Fellpflege und Nahrungsergänzung

Viele Hundehalter kennen das Problem. Der Hund benimmt sich nach einem Bad komisch oder kratzt sich. Das Fell wird stumpf und im schlimmsten Fall kommt es zu Schuppenbildung und zu Fellausfall. Oftmals liegt die Ursache in einem ungeeigneten Hundeshampoo mit zahlreichen künstlichen Inhaltsstoffen begründet. CrazyDogPaul-Hundeshampoo macht den Unterschied, da es rein natürlich ist und aus den besten Oliven Griechenlands hergestellt wird.

Olivenöl ist ein luxuriöses Schönheitsgeheimnis, das Hundefell glänzen lässt und gereizte, juckende Haut beruhigt. Hunden mit Allergien oder anderen gesundheitlichen Beschwerden kann man ganz natürlich mit Nahrungsergänzung helfen. Diese ersetzt nicht die Diagnose des Tierarztes, unterstützt aber die Steigerung des Wohlbefindens und kann verschiedene Beschwerden lindern.

Ein gemütlicher Schlafplatz – der Wohlfühlort nur für den Hund

Den Mittelpunkt des Hundelebens bildet ein gemütliches Hundebett, auf dem sich das vierbeinige Familienmitglied entspannen und von einem abenteuerreichen Tag erholen kann. Rund oder eckig, erhöht oder bodenständig? Das ist eine Frage des Geschmacks. Die Hundebetten bei CrazyDogPaul sind komfortabel und lassen sich dank einer großen Auswahl an Designs, Größen und Farben wunderbar in den eigenen Wohnstil integrieren. Ob groß oder klein, Energiebündel oder gelassen: In einem gemütlichen Hundebett finden alle Vierbeiner zur Ruhe – es wird zum Lieblingsplatz.

Alles für den Ausflug: Mode- und Outdoor-Artikel

Jeder Hund braucht für seine täglichen Ausflüge ein Halsband und eine Hundeleine. Ebenso wichtig sind hochwertige Hundenäpfe, die einen festen Platz zu Hause oder im Hunderucksack auf Reisen bekommen. Bei CrazyDogPaul kommen nicht nur Hunde auf ihre Kosten. Für Frauchen und Herrchen gibt es modische und praktische Outdoorartikel, die viel Platz für alle auf Ausflügen und beim Camping benötigten Utensilien bieten.

Hundezubehör von CrazyDogPaul zeichnet sich durch nachhaltige Qualität und ausgeklügelte Designs aus. Wer jetzt schon an Weihnachtsgeschenke denkt und einem lieben Menschen mit Hund eine Freude bereiten möchte, findet im Onlineshop eine große Auswahl an großartigen Ideen für Zwei- und Vierbeiner. Fakt ist doch wohl: Am meisten freuen sich Hundehalter darüber, dass ihr Hund glücklich und zufrieden ist und dass er sich augenscheinlich wohlfühlt. Das Geheimnis dafür ist nicht geheim. Die Natur und ein luxuriöser, den Hund begeisternder Schlafplatz sowie ein Halsband, eine Leine und weiteres hochwertiges Hundezubehör machen immer glücklich.

Was schenkt man einem Hundefreund zu Weihnachten? Bei CrazyDogPaul gibt es tierisch gute Weihnachtsgeschenke für Hunde, über die sich Zwei- und Vierbeiner freuen. Auf die Erstbestellung gibt es im Online-Shop www.crazydogpaul.de 15 Prozent Rabatt und wer möchte, sichert sich eine kostenlose Probe von CrazyDogPaul-Hundeshampoo.

CrazyDogPaul wurde von Paul, einem Deutsche Doggen Mix aus Süditalien und seinem Zweibeiner Andreas Wolff, gegründet. Nachdem sein Herrchen verschiedene Hundeshampoos und Pflegeprodukte ausprobiert hatte bei denen Paul danach komisch roch, sich kratzte und sein Fell stumpf glänzte, hat er beschlossen eigene Pflegeprodukte vom Hund für den Hund zu entwickeln.

Das kommt nicht von ungefähr. Schließlich legt er als Italiener sehr großen Wert auf gutes Aussehen und gute Pflegeprodukte. Nachdem er weltweit die besten Zutaten erschnüffelt hat, hat er sein Team angewiesen daraus eine 100%ige natürlichsten Pflegeproduktlinie für Hundebuddies zu entwickeln, die unter der Marke CrazyDogPaul angeboten wird.

Das Ziel von CazyDogPaul ist es, mit den besten Pflegeprodukten für Hunde die Hundewelt schöner und angenehmer zu machen!

Kontakt

CrazyDogPaul Andreas Wolff

Andreas Wolff

Zuckerleweg 14

70374 Stuttgart

+49 0800 0001685

info@crazydogpaul.com

http://www.crazydogpaul.de

